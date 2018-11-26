 تهمة الاغتصاب ضد رونالدو.. لاس فيغاس تطلب عينة حمضه النووي | عالم الرياضة | DW | 11.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

تهمة الاغتصاب ضد رونالدو.. لاس فيغاس تطلب عينة حمضه النووي

فيما يبقى النجم الكروي كريستيانو رونالدو في دائرة الاتهام في قضية الاغتصاب المشتبه بتورطه فيها، طالبت الشرطة في لاس فيغاس عينة من الحمض النووي لرونالدو لمقارنتها مع الأدلة التي قدمتها المدعية عارضة الأزياء السابقة ضده.

Pressekonferenz Juventus Turin Cristiano Ronaldo (picture alliance/empics/M. Rickett)

طلبت شرطة مدينة لاس فيغاس الأميركية تزويدها بعينة من الحمض النووي للنجم كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، في إطار التحقيق الذي تجريه باتهامات وجهتها إليه عارضة أزياء سابقة باغتصابها قبل نحو عشرة أعوام، بحسب ما أفادت مصادر رسمية ومحامو اللاعب البرتغالي.

وتقدمت كاثرين مايورغا (34 عاما) في خريف 2018 أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأميركية، بدعوى تطالب فيها بتعويض قدره 200 ألف دولار، وتتهم فيها أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، باغتصابها في 13 حزيران/يونيو 2009 في جناحه بأحد فنادق لاس فيغاس، وأنه دفع لها مبلغ 375 ألف دولار لتوقيع اتفاق تتعهد فيه بعدم الحديث عما جرى.

مختارات

بعدما أبدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبته في انتقال غريمه التقليدي ليونيل ميسي إلى الدوري الإيطالي من أجل خوض تحدٍ جديد، أغلق ليونيل ميسي الباب أمام انتقال محتمل لـ"الكالتشيو" وأكد سعادته مع برشلونة. (27.12.2018)

أراد المشاركة في حملة مكافحة ظاهرة تعنيف النساء، فخرج إلى الملعب في مباراة يوفنتوس الأخيرة واضعاً خطا أحمر على خده، مثله مثل باقي اللاعبين، إلا أن رد فعل المشجعين كان عنيفا اتجاه كريستيانو رونالدو. (26.11.2018)

وفي أحدث فصول القضية التي ينفي اللاعب البالغ 33 عاما حصول فعل اغتصاب فيها، ويؤكد أن العلاقة بينه وبين مايورغا كانت "برضى كامل"، أكدت الشرطة أنها طلبت الحصول على عينات من حمضه النووي.

وأوضحت الشرطة في بيان أنها "تتخذ (بهذه الخطوة) الإجراءات نفسها التي تتخذها في أي قضية أخرى تتعلق باعتداء جنسي، بغرض الحصول على اثباتات الحمض النووي"، مضيفة "نؤكد أنه تم التقدم بطلب رسمي (للحصول على هذه العينات) الى السلطات الإيطالية". وأضافت "نظرا لأن الأمر يتعلق بتحقيق جارٍ، ليس لدينا أي تعليق إضافي للإدلاء به في الوقت الراهن".

من جانبه، أكد محامي رونالدو في لاس فيغاس بيتر أس. كريستيانسن في بيان أرسل لوكالة فرانس برس، تقديم هذا الطلب. وأضاف "السيد رونالدو أكد دائما، كما يكرر ذلك اليوم، أن ما حصل في لاس فيغاس عام 2009 كان برضى من الطرفين. من غير المفاجئ أن يكون الحمض النووي موجودا (في الفحص الطبي الذي خضعت له مايورغا سابقا)، ولا أن تقوم الشرطة بهذا الطلب (الحصول على عينات من رونالدو) الذي يعد تقليديا في إطار التحقيق الذي تجريه". ولم يحدد المحامي ما إذا كان أفضل لاعب في العالم خمس مرات، يعتزم التجاوب مع الطلب الذي تقدمت به شرطة المدينة الأميركية.

مشاهدة الفيديو 00:59
بث مباشر الآن
00:59 دقيقة

حسناء أمريكية تتهم رونالدو باغتصابها

وسبق لرونالدو أن نفى الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن "الاغتصاب هو جريمة مشينة وتناقض كل ما أؤمن به. بقدر ما قد أكون تواقا الى تبرئة اسمي، أرفض تغذية الاستعراض الإعلامي الذي يخلقه أشخاص يسعون الى الترويج لأنفسهم على حسابي"، متابعا "ضميري المرتاح سيتيح لي تاليا الانتظار بطمأنينة، نتائج أي تحقيق وكل التحقيقات".

وقررت عارضة الأزياء السابقة الخروج عن صمتها الطويل بحديث وتقرير مطول نشرته مجلة "در شبيغل" الألمانية في آخر أسبوع من أيلول/سبتمبر 2018، كشفت خلاله ما جرى بينها وبين اللاعب، لاسيما قيامه باغتصابها في جناحه في فندق بالمز في لاس فيغاس بعدما دعاها مع أشخاص آخرين، الى التمتع بحوض الاستحمام الساخن ("جاكوزي") في جناحه.

ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب)

  • Cristiano Ronaldo

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    كريستيانو رونالدو الأفضل

    اختار موقع "سبورت" الإلكتروني الألماني اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في العالم لسنة 2013. الموقع منح نجم ريال مدريد رونالدو المركز الأول، لأنه اللاعب الأسرع في العالم ولمهاراته الفنية العالية ولتسجيله 94 هدفا في 90 مباراة خاضها هذا العام، إضافة إلى تسجيله لأهداف الفوز الثلاثة الحاسمة لمنتخب بلاده أمام السويد، والتي حسمت بطاقة التأهل لمونديال البرازيل.

  • Lionel Messi Fußballer des Jahres 2012

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    الساحر ميسي

    وضع موقع "سبورت" اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الثاني. ميسي حاز على جائزة الكرة الذهبية للأعوام الثلاثة الماضية فهل سيحافظ عليها هذا العام؟

  • Franck Ribery wird Spieler des Jahres

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    فرانك ريبيري

    احتل مهاجم بايرن ميونيخ ونجم المنتخب الفرنسي فرانك ريبيري المركز الثالث. ريبيري اختير لجائزة "رجل عام 2013 في ألمانيا" من قبل مجلة كيكر الشهيرة. وحاز أيضا على لقب أفضل لاعب في أوروبا لهذا العام.

  • Fussball Paris St Germain - Zlatan Ibrahimovic

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    زلاتان إبراهيموفيتش

    مهاجم باريس سان جيرمان اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش احتل المركز الرابع. ابراهيموفيتش اختير في عام 2013، وللمرة السادسة، للفوز بجائزة الرياضي الأكثر شعبية في بلده السويد.

  • UEFA EURO 2012 Finale Spanien gegen Italien Andres Iniesta

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    أندريس إنييستا

    فيما احتل لاعب وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة أندريس إنييستا المركز الخامس في القائمة.

  • Fußball King's Cup Finale Real Madrid FC Barcelona (picture-alliance/dpa)

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    غاريث بيل

    لاعب منتخب ويلز غاريث بيل احتل المركز السادس. بيل انتقل في صيف 2013 من نادي توتنهام الإنكليزي إلى ريال مدريد الإسباني بصفقة وصلت قيمتها إلى 91 مليون يورو.

  • Fußball - Luis Suarez

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    لويس سواريز

    لويس سواريز لاعب منتخب أورغواي في المركز السابع. سواريز يقدم أداء عالي المستوى مع ناديه ليفربول الإنكليزي.

  • Edinson Cavani in Paris 31.08.2013

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    إدينسون كافاني

    وهو اللاعب الثاني من أورغواي الذي يحتل مرتبة متقدمة في القائمة. إدينسون كافاني هو زميل إبراهيموفيتش في هجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

  • Xavi (Xavier Henrnandez)

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    تشافي هيرنانديز

    نجم آخر من خط وسط المنتخب الإسباني ونادي برشلونة. إنه تشافي هيرنانديز الذي احتل المركز التاسع في القائمة.

  • Sergio Aguero

    أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

    سيرخيو أغويرو

    لاعب منتخب الأرجنتين ومهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو في المركز العاشر.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2013

نشر موقع "سبورت" الرياضي الألماني قائمة لأفضل لاعبي كرة القدم في العالم، مستبقا الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2013، والتي سيعلن عنها في يناير 2014. أبرز لاعبي كرة القدم في جولة مصورة. (30.12.2013)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

حسناء أمريكية تتهم رونالدو باغتصابها  

مواضيع ذات صلة

Italien - Juventus Turin vs SPAL Ferrara | Cristiano Ronaldo Protest gegen Gewalt gegen Frauen

"أودعوا الرجل السجن!"- كريستيانو رونالدو في قفص الاتهام! 26.11.2018

أراد المشاركة في حملة مكافحة ظاهرة تعنيف النساء، فخرج إلى الملعب في مباراة يوفنتوس الأخيرة واضعاً خطا أحمر على خده، مثله مثل باقي اللاعبين، إلا أن رد فعل المشجعين كان عنيفا اتجاه كريستيانو رونالدو.

Spanien Cristiano Ronaldo CR7

مخاوف على أكثر من مليار دولار بسبب اتهام رونالد بالاغتصاب 10.10.2018

دافعت العارضة الإيطالية رافايلا فيكو عن صديقها السابق كريستيانو رونالدو ضد الاتهام بالاغتصاب. ويخشى عدد من أكبر الشركات من عواقب تلك التهم، التي ينفيها رونالدو، والتي أعلنت الشرطة الأمريكية أنها ستحقق معه بسببها.

Pressekonferenz Juventus Turin Cristiano Ronaldo

ساعة رونالدو تخطف الأضواء قبل موقعة أولد ترافورد 23.10.2018

في الوقت الذي تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب أولد ترافورد، الذي يحتضن مباراة قوية بين مانشستر يونايتد ويوفنتوس برسم مسابقة دوري أبطال أوروبا، جذب النجم البرتغالي اهتمام وسائل الإعلام بساعة فاخرة كان يرتديها.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

سبب غريب يجعل البرازيلي كازاغراندي سعيداً بكأس العالم 2018

ريناتو سانشيز يلوح بنهاية مريرة للتجربة البافارية

تهمة الاغتصاب ضد رونالدو.. لاس فيغاس تطلب عينة حمضه النووي

فوز الأردن يطيح بالألماني بيرند شتانغه من تدريب منتخب سوريا

مدرب عملاق يتصدر أولويات باريس سان جيرمان

يوفنتوس يتجه لحسم مصير بنعطية