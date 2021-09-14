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تهريب البشر

عملية نقل البشر بطريقة غير مشروعة عبر الحدود بين الدول. إذ تقوم عصابات معينة بنقلهم بطرق برية أو بحرية مقابل مادي. تنتشر عمليات تهريب البشر عادة خلال الحروب أو النزاعات وأحيانا لإغراض اقتصادية بسبب الفقر.

فيما يكون الدافع لبعض الناس في ترك أوطانهم لأسباب اقتصادية أو سياسية أو إنسانية، يستغل المهربون الملايين من الناس في الدعارة أو التسول أو العمل الشاق في ظروف صعبة. ويقول مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إن عملية تهريب البشر أصبح جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون في جميع أنحاء العالم. وغالبا ما يرتبط تهريب البشر بتهريب الممنوعات مثل المخدرات والسلاح.

BPOLD PIR: Bundespolizei legt vietnamesischer Schleuserorganisation in sieben Bundesländern das Handwerk Gemeinsame Meldung der Generalstaatsanwaltschaft Berlin und der Bundespolizeidirektion Pirna Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74159/4536565

حملة أمنية ضخمة على عصابة فيتنامية لتهريب البشر في ألمانيا 14.09.2021

تعد برلين "مركز" تجار البشر الفيتناميين في غرب أوروبا. وقامت الشرطة في برلين بمداهمات لأكثر من عشرة منازل ومتجر وألقت القبض على شخص يشتبه أنه زعيم عصابة فيتنامية تحتال لحصول لنساء فيتناميات على إقامة مقابل مبالغ كبيرة.

Grenzkontrollen an der oesterreichisch deutschen Grenze ,Grenzuebergang Kiefersfelden Grenzpolizisten kontrollieren Autofahrer bei der Einreise von Tirol / Oesterreich nach Bayern / Deutschland.

الشرطة الألمانية تضبط لاجئين أفغان سبق إجلاؤهم إلى إيطاليا 06.09.2021

في أكثر من واقعة تفتيش أوقفت الشرطة الاتحادية الألمانية العديد من اللاجئين الأفغان، الذين كان قد تم إجلاؤهم من بلادهم إلى إيطاليا في وقت سابق. الشرطة فتحت تحقيقات مع المهربين المفترضين.
Ranjan Dahl aus Nepal erntet Brokkoli in Mittelportugal. Vorher hat er auf den Beerenplantagen im Süden des Landes gearbeitet. Foto: Jochen Faget/DW , 1.7.2021, Torres Vedras

تدفق العمالة الآسيوية الرخيصة على مزارع البرتغال! 27.06.2021

يتدفق عمال المزارع من آسيا على البرتغال الدولة الأوروبية المعروفة بصادراتها الزراعية المزدهرة. غالباً ما يتم استقدام العمال عن طريق عصابات تجار البشر ويُجبرون على تحمل ظروف معيشية غير إنسانية.
Migrants walk through a frozen field after crossing the border from Macedonia, near the village of Miratovac, Serbia, January 18, 2016. Reuters photographer Marko Djurica: Since the beginning of the migrant crisis, my colleagues and I asked ourselves the same question: what will happen when the winter comes? We were thinking of a Balkans winter: minus 20 degrees Celsius and wind so strong that you have to walk backwards into it. Most migrants come from Syria and Iraq and they have only seen snow in the movies. I remember a young girl saying, while holding a snowball, that she didn't know snow was cold. After weeks and weeks of weather more like springtime than winter, a forecast on my phone got me packing my gear. I headed to the Serbia-Macedonia border, as down there migrants have to walk 10km in rough terrain before they can board a train to Serbia. Snow was falling and I saw a first group crossing the border. The wind was so noisy that they weren't able to talk to each other. Another group arrived with lots of kids. Many of them were crying from the cold. I was speechless. A man approached me. 'Mister how much further do we have to walk?' About 5km, I said. He turned and pointed to a group some 50 metres behind. 'One, two, three, four, five. That's my family. The one on the left who is walking in pain is my sister. She broke her leg in Aleppo last year, I am afraid for her.' I tried to calm him down, explaining that there were people here to help. I explained that they had to catch a train in Presovo and travel to Croatia, then on to Slovenia, and Austria before reaching Germany. 'Six of us have 60 euros left. Do you think it will be enough for us to finish our journey?' I was speechless again. REUTERS/Marko Djurica ATTENTION EDITORS A PICTURE AND ITS STORY MIGRANTS STRUGGLE THROUGH BALKANS WINTER FOR MORE IMAGES SEARCH DJURICA MIGRANTS. TEMPLATE OUT. TPX IMAGES OF THE DAY Reuters/M.Djurica

"ازدهار" تهريب المهاجرين والمخدرات وغسيل الأموال غرب البلقان 18.05.2021

تهريب البشر والمخدرات وغسيل الأموال، كانت موضوع تقرير صادم لمنظمة غير حكومية، جاء فيه أن هذه الأنشطة غير المشروعة شهدت مع موجة اللاجئين "ازدهارا" غرب البلقان.
11.11.2020, ---, Mittelmeer: Flüchtlinge und Migranten werden am 11. November von Mitgliedern der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms gerettet, nachdem sie Libyen verlassen und versucht hatten, auf einem überfüllten Gummiboot im Mittelmeer europäischen Boden zu erreichen. Das Rettungsschiff der Open Arms hatte gestern stundenlang nach dem in Seenot geratenen Boot gesucht, bevor es es in internationalen Gewässern nördlich von Libyen gefunden wurde. Die NGO war gerade damit fertig geworden, Schwimmwesten und Masken an die Passagiere zu verteilen, um sie in Sicherheit zu bringen, als das leichte Boot in zwei Hälften zerbrach. Einen Tag später, am 12. November, sind beim Untergang eines Bootes mit Flüchtlingen vor der Küste Libyens mindestens 74 Menschen ertrunken. Das teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) mit. Foto: Sergi Camara/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

آليات عمل شبكات التهريب في ليبيا وعلاقاتها العابرة للحدود (2\2) 01.03.2021

يقوم مهاجر نيوز بنشر تفاصيل حول عمل شبكات تهريب البشر في ليبيا وكيفية تحضيرها لقوارب المهاجرين وآلية اعتماد الطرق التي ستسلكها القوارب. كما يلقي نظرة سريعة على علاقة تلك الشبكات ببعض أفراد قوات إنفاذ القانون في البلاد.
A man carries his five days old son after been rescued from a crowded wooden vessel as they were fleeing Libya, during a rescue operation in the Mediterranean sea, about 13 miles north of Sabratha, Libya, Monday, Aug. 29, 2016. Thousands of migrants and refugees were rescued Monday morning from more than 20 boats by members of Proactiva Open Arms NGO before transferring them to the Italian cost guards and others NGO vessels operating at the zone.(AP Photo/Emilio Morenatti) | picture alliance/AP Photo/E. Morenatti

آليات نشاط شبكات التهريب في ليبيا وعلاقاتها العابرة للحدود (2\1) 28.02.2021

بعد نشر تفاصيل الويلات التي يلاقيها المهاجرون أثناء رحلتهم داخل ليبيا، يقوم مهاجر نيوز بنشر تفاصيل عمل شبكات التهريب هناك. وسنتناول عمليات الدعاية التي تعتمدها شبكات التهريب، إضافة إلى علاقاتها بشبكات أخرى عابرة للحدود.
Feb. 29, 2020*** (200229) -- MYTILENE, Feb. 29, 2020 () -- A boat with refugees and migrants arrives at Skala Sikaminias, on the Greek island of Lesbos, Greece, Feb. 29, 2020. Greek authorities suspended the operation of the customs post on the land border with Turkey on Friday, as groups of refugees and migrants were gathering on the Turkish side of the border, Greek national news agency AMNA reported. More than one million refugees and migrants have reached Greece since 2015, mainly coming from Turkish shores, seeking refuge in Europe from war and poverty. (/Marios Lolos) |

أثينا تتهم أنقرة بتشجيع تسلّل صوماليين إلى الأراضي اليونانية 09.12.2020

فصل جديد من الخصومة بين تركيا واليونان، إذ اتهمت الثانية الأولى بأنها تسمح للصوماليين بالحصول على عروض للسفر والتأشيرات إلى التراب التركي بغية الوصول إلى اليونان، وذلك عبر هيئات تركية تعمل في الصومال.
Reportagebilder zu Italian fishermen detained in Libya Mazara del Vallo has the biggest fishing fleet of the Mediterranean. Once it had over 300 ships, but now it has about 80. Facing a deep crisis in the fishing industry, fishermen are forced to look for good catches further south, closer to Libya.

احتجاز صيادين من إيطاليا في ليبيا.. على ماذا يساوم حفتر؟ 19.10.2020

أسابيع مضت على احتجاز خفر السواحل الليبي صيادين من إيطاليا بزعم دخولهم المياه الإقليمية. القضية أصبحت سياسية مع دخول داعمي خليفة حفتر على الخط. ما ملابسات القضية التي يقال إن حفتر يريد قبض ثمن سياسي لقاء الإفراج عنهم؟
15.04.2020 *** Rohingya refugees gather at a market as first cases of COVID-19 coronavirus have emerged in the area, in Kutupalong refugee camp in Ukhia on May 15, 2020. - Emergency teams raced on May 15 to prevent a coronavirus nightmare in the world's largest refugee settlement after the first confirmed cases in a sprawling city of shacks housing nearly a million Rohingya. (Photo by Suzauddin RUBEL / AFP) (Photo by SUZAUDDIN RUBEL/AFP via Getty Images)

مسؤول ماليزي: لاجئون من الروهينجا ألقيت جثثهم في البحر 24.06.2020

قال مسؤول إنقاذ ماليزي نقلا عن لاجئين من أقلية الروهينجا المسلمة تم إنقاذهم في عرض البحر إن العشرات من ركاب زورق مكدس بالعشرات توفوا وألقيت جثثهم في البحر خلال رحلة شاقة استمرت 4 أشهر، وكشف عن مبالغ كبيرة تدفع للمهربين.

ARCHIV - 01.05.2017, ---: HANDOUT - Das am 02.05.2017 vom Bundesverteidigungsministerium zur Verfügung gestellte Foto zeigt ein Boarding Team vom Tender «Rhein» bei seinem Einsatz zur Beschlagnahmung von Waffen und Munition vor der libyschen Küste. Am Mittwoch nimmt eine neue EU-Operation zur Überwachung eines Waffenembargos ihre Arbeit auf. Foto: Bundesverteidigungsministerium/BMVg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"إيريني" عملية أوروبية جديدة لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا 07.05.2020

بدأ الاتحاد الأوروبي عملية جديدة لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط هذا الأسبوع بسفينة حربية فرنسية وطائرة دورية من لوكسمبورغ. وتشارك ألمانيا أيضا في المهمة بعدد من جنودها.
Syrian refugees queue to apply for immigration outside the German Embassy on the northern outskirts of Beirut, on September 10, 2015. Lebanon, with a population of just four million, is hosting more than 1.1 million Syrian refugees. AFP PHOTO / JOSEPH EID (Photo credit should read JOSEPH EID/AFP/Getty Images)

ألمانيا تجري تحريات حول موظف سابق بسفارتها في لبنان 27.10.2019

تجري السلطات الألمانية تحريات عن موظف سابق في السفارة الألمانية في بيروت على خلفية تجاوزات تتعلق باللاجئين. وتعتقد السلطات أن الموظف باع وثائق تأشيرات لعصابة لبنانية تعمل في تهريب البشر إلى ألمانيا وأوروبا.
22.05.2019, Nordrhein-Westfalen, Essen: Polizeibeamte sind auf dem Weg zu einer Hausdurchsuchung. Mit einem Großaufgebot geht die Polizei in Nordrhein-Westfalen seit den frühen Morgenstunden gegen Kriminelle vor. Mehrere Hundert Einsatzkräfte durchsuchten am 22.05.2019 Wohnungen in Essen und zehn weiteren Städten, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Essen mit. Foto: Stephan Witte/KDF-TV & Picture 2019/dpa - ACHTUNG: Personen wurden aus rechtlichen Gründen gepixelt | Verwendung weltweit

ألمانيا- حملة مداهمات واسعة ضد مجموعة "السلام 313" العراقية 22.05.2019

أعلنت شرطة ولاية شمال الراين ـويتستفاليا شنها لحملة أمنية غير مسبوقة في عدة مدن ضد عصابات الجريمة المنظمة والمجموعة المستهدفة عراقية اسمها "السلام 313". ويتعلق الأمر بجرائم تهريب البشر والاتجار بالأسلحة والمخدرات.
Pope Francis leads the Good Friday Passion of the Lord service in Saint Peter's Basilica at the Vatican, April 19, 2019. REUTERS/Remo Casilli

البابا يندد في قداس الجمعة العظيمة بالساسة أصحاب "القلوب القاسية" 20.04.2019

ركز البابا فرنسيس في قداس الجمعة العظيمة التقليدي على ضحايا تهريب البشر ومعاناة المهاجرين منددا بما اسماه بالزعماء أصحاب "القلوب القاسية" الذين يستغلون محنة اللاجئين من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
Nach Angaben der Polizei gab es eine Geiselnahme in einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof. Die Bahnhofsumgebung wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei hat die Apotheke im Kölner Hauptbahnhof gestürmt. Eine weibliche Person wurde leicht verletzt. Der Täter trug schwerste Verletzungen davon. Es wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Der Angreifer wurde laut der Nachrichtenagentur AFP in eine Klinik gebracht. Köln, 15.10.2018 | Verwendung weltweit

ألمانيا: حملة واسعة ضد عصابات تهريب البشر في مدينة كولونيا 09.04.2019

شنّت الشرطة الألمانية حملة مداهمات ضد عصابات تهريب البشر في مدينة كولونيا، وألقت القبض على شخصين متهمين بتهريب أشخاص من العراق وإيران إلى ألمانيا.
18.06.2018, Bayern, Kiefersfelden: Polizisten kontrollieren an der Kontrollstelle Kiefersfelden an der Autobahn 93 (A93) Fahrzeuge, die aus Österreich nach Deutschland kommen. Foto: Sven Hoppe/dpa | Verwendung weltweit

ازدياد عدد "المهربين" الموقوفين على الحدود الألمانية النمساوية 20.02.2019

في وقت انخفض فيه عدد طالبي اللجوء الذين دخلوا ألمانيا عبر الحدود مع النمسا في عام 2018، ازداد عدد المشتبه بهم بتهمة "تهريب البشر" ممن تمّ ضبطهم على الحدود، حسبما أفادت الشرطة الاتحادية الألمانية.
ARCHIV - 23.12.2016, Baden-Württemberg, Immendingen: Mehrere Transportpanzer des Typs Boxer werden auf dem Bahnhof verladen. 13 «Boxer»-Radpanzer und ein Bergepanzer «Büffel» werden in Immendingen auf Züge verladen, etwa vier Tage sind sie unterwegs bis nach Litauen. Als Reaktion auf die Annexion der Krim durch Russland sind rund 500 deutsche Soldaten an der Ostflanke der Nato stationiert. (zu dpa «Ein Jahr Bundeswehr in Baltikum: Litauen würdigt Beistand Deutschlands» vom 05.02.2018) Foto: Felix Kästle/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا- المعارضة تتشكك في مشاركة الجيش في مهام خارجية 29.01.2019

أعلنت المعارضة الألمانية تشككها في مهام أخرى يشارك بها الجيش الألماني خارج البلاد، بعد تعليق ألمانيا لمشاركتها في مهمة صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب البشر بالبحر المتوسط.
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