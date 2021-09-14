عملية نقل البشر بطريقة غير مشروعة عبر الحدود بين الدول. إذ تقوم عصابات معينة بنقلهم بطرق برية أو بحرية مقابل مادي. تنتشر عمليات تهريب البشر عادة خلال الحروب أو النزاعات وأحيانا لإغراض اقتصادية بسبب الفقر.

فيما يكون الدافع لبعض الناس في ترك أوطانهم لأسباب اقتصادية أو سياسية أو إنسانية، يستغل المهربون الملايين من الناس في الدعارة أو التسول أو العمل الشاق في ظروف صعبة. ويقول مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إن عملية تهريب البشر أصبح جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون في جميع أنحاء العالم. وغالبا ما يرتبط تهريب البشر بتهريب الممنوعات مثل المخدرات والسلاح.