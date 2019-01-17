 تهديدات من اليمين الشعوبي للرئيسة السابقة للمجلس المركزي لليهود | أخبار | DW | 24.01.2019

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أخبار

تهديدات من اليمين الشعوبي للرئيسة السابقة للمجلس المركزي لليهود

تهديدات وشتائم بشعة تصل شارلوته كنوبلاوخ الرئيسة السابقة للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا بعد انتقادها حزب البديل الشعبوي في كلمتها أمام برلمان ولاية بافاريا. وكنوبلاوخ ترد بأن "خطر حزب البديل على الديمقراطية صار واضحا".

Deutschland Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus im Bayerischen Landtag (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

شارلوته كنوبلاوخ الرئيسة السابقة للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا

ذكرت الرئيسة السابقة للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا شارلوته كنوبلاوخ، أنها تتلقى تهديدات منذ وقوع فضيحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي داخل برلمان الولاية في مدينة ميونيخ. وقالت كنوبلاوخ في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" التي تصدر غدا الجمعة (25 كانون الثاني/يناير 2019): "منذ ظهور هذه الفضيحة تصلني كل دقيقة تقريبا شتائم وتهديدات وإساءات بشعة عبر البريد الإلكتروني والهاتف". وأضافت كنوبلوخ قائلة: "الخطر الذي يمثله الحزب وأنصاره بالنسبة لديمقراطيتنا الحرة صار واضحا تماما ويظهر بجلاء أن على الديمقراطيين في بلادنا أن يتوحدوا في وجهه".

وكانت كنوبلاوخ ،التي تعمل حاليا رئيسة للجالية اليهودية الإسرائيلية في ميونيخ وشمال بافاريا، انتقدت بالأمس حزب البديل من أجل ألمانيا داخل برلمان الولاية خلال مناسبة للاحتفال بضحايا النازية. وقام أعضاء الحزب الشعبوي اليميني بمغادرة قاعة البرلمان، بصورة استعراضية خلال كلمتها. وكانت كنوبلاوخ قد قالت: "إن هذا المسمى بالبديل من أجل ألمانيا يقيم سياسته على أساس الكراهية والتمييز ولا يقوم - في رأيي - على نفس الأرضية التي يقوم عليها دستورنا الديمقراطي".

مختارات

في خطوة اعتبرتها "تنويرية"، عرضت دار سينما ألمانية بطاقات دخول مجانية لناخبي حزب "البديل من أجل ألمانيا" لمشاهدة فيلم "قائمة شندلر" الذي يحكي قصة رجل أعمال ألماني أنقذ أكثر من ألف يهودي من المحرقة. (01.01.2019)

استغرب مسؤولون ألمان وممثلون لليهود في ألمانيا المساعي الرامية إلى إنشاء رابطة لليهود المنتمين إلى حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو الحزب المصنف على أنه يميني شعبوي. (25.09.2018)

وذكرت رئيسة كتلة الحزب في البرلمان الألماني "بوندستاغ" أليس فايدل، في تعليق اليوم الخميس على موقع تويتر: أن كنوبلاوخ أبدت "وقاحتها" وأساءت استخدام مناسبة تاريخية لصالح توجهها السياسي.

وأشارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إلى أن حزب البديل الألماني يتحدث بصراحة تامة وعلو صوت ويتعامل مع النقد الموجه له بدون تعال.

وأضافت فايدل بالقول: "إن حزبا يقدم نفسه بمثل هذه اليمينية الراديكالية لا ينتمي للهيئة التشريعية". وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا أعلن مؤخرا أن حزب البديل الألماني سيخضع للاختبار وأن جناحه القومي اليميني وهو منظمة شبيبة الحزب "البديل الشاب" صنف من قبل الأمن الداخلي كمنظمة مثيرة للشكوك.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)

  • „Eine Straße im Ghetto von Lodz“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    هل ممكن أن يصنع الرعب والإرهاب فنا جميلا؟ يحاول المعرض الفني الذي يقام في برلين تحت شعار "فن من الهولوكوست" الإجابة عن هذا السؤال اكبر جريمة في التاريخ الإنساني خلال الحكم النازي مورست بحق اليهود، ورغم ذلك استطاع بعض الفنانين خلال وجودهم في المعسكرات النازية رسم وتخليد لحظات حياتهم في مادة فنية ، كما في لوحة "شارع في غيتو في مدينة وودج" لجوزيف كونر الذي نجا من المحارق.

  • Der Flüchtling

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    استعار المعرض في برلين 100 لوحة فنية من متحف ياد فاشيم من إسرائيل. وعرضت اللوحات أعمال 50 فنانا يهوديا نجا 26 منهم من المحارق، فيما لقي الفنانون الآخرون المعروضة أعمالهم حتفهم على يد النازية، ومنهم فيلكس نوسباوم الذي يعد من أشهرهم، والذي توفي في سنة 1944 في معسكر أوشفيتز. الصورة هي لوحته الشهيرة "اللاجئ" التي رسمها في سنة 1939 في بروكسل التي عرضت في برلين.

  • „Selbstporträt“ der Charlotte Salomon

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    عرضت أعمال فنية للرسامة شارلوته سالومون التي رسمت لوحات ومخطوطات تجاوزت الـ 700 عمل وثقت فيها حياتها في مجموعة فنية تحت عنوان "حياة أم مسرح؟". نُقلت شارلوته وكانت حاملا من معسكرات الاعتقال النازية في جنوب فرنسا إلى معسكر أوشفيتز في سنة 1943 وقتلت هناك فور وصولها.

  • Mädchen im Feld“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    أما الفنانة نيللي تول فنجت من الموت من المحارق والمعسكرات النازية بعد أن اختبأت مع أمها عند عائلة مسيحية آوتهما في مدينة لفيف الأوكرانية. ورسمت نيللي في غرفتها المقفلة لوحات باستعمال ألوان جواش (وهي من الألوان المائية المعتمة). وجاءت نيللي التي تبلغ من العمر اليوم 81 عاما خصيصا من محل إقامتها في الولايات المتحدة إلى برلين لحضور المعرض الفني.

  • „Pfad zwischen den Baracken“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    وُلد الفنان ليو بروير في مدينة بون وشارك في الحرب العالمية الأولى مع الجيش الألماني. وفي سنة 1934 وبعد عام على وصول هتلر إلى الحكم هرب إلى مدينة لاهاي الهولندية ومن ثم إلى بروكسل وعمل هناك رساما لغاية سنة 1940 حيث اودع في معسكر الاعتقال بسانت سيبرين جنوب فرنسا. استطاع بروير الاحتفاظ بمخطوطاته وأعماله المائية، وبعد خروجه من الاعتقال عاد إلى مدينته بون ليعيش فيها حتى وفاته في سنة 1975.

  • Hintereingang“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    كانت بيدريش فريتا تدير مرسما في معسكر الاعتقال تيريزين، وكانت مهمتهم الرسمية تنفيذأعمال دعائية للنازية، لكن فريتا ورفاقها استطاعوا رسم بعض اللوحات بصورة سرية عن رعب الحياة في المعسكر. وفي سنة 1944 قبض عليها متلبسة وأرسلت إلى معسكر أوشفيتز لتموت هناك. وبعد التحرير من النازية كشف عن 200 عمل فني لها كانت قد خبأتها في الجدران أو تحت الأرض.

  • „Ankunft eines Transports in Theresienstadt“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    ليو هاس لم يكن معروفا لكونه شارك بيدريش فريتا في رسم الكثير من الأعمال الفنية التي وثقت جرائم النازية فحسب، بل لكونه شارك أيضا وبطلب من النازية في تزوير أوراق نقدية تابعة لقوات الحلفاء في عملية أطلق عليها تسمية "عملية بيرنهارد". ليو هاس نجا من الموت وتبنى بعد تحريره الطفل توماس ابن بيدريش فريتا واستطاع العثور على 400 عملا فنيا كان قد خبائها أثناء الاعتقال في تيريزين.

  • Das Lied ist aus

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    كان بافيل فانتل ضمن قائمة الفنانين في معسكر الاعتقال في تيريزين، على الرغم من أنه كان مدير المستوصف الخاص لمرضى التيفوئيد في المعسكر كونه قد درس الطب. وقبض عليه أيضا في المعسكر متلبسا برسم لوحات عن الجرائم النازية وأرسل إلى معسكر أوشفيتز ليعدم هناك في سنة 1945. بعد التحرير عُثر على نحو 80 عملا لفانتل في معسكر تيريزين.

  • „Der Geschlagene“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    أما الفنان ياكوب ليبشيتس فكان يدرس في معهد الفنون في فيلنيوس قبل الحرب العالمية الثانية. وفي سنة 1941 أجبر على العيش في غيتو كاوناس وهناك انضم إلى مجموعة من الفنانين التي رسمت أعمال فنية عن الحياة في غيتو كاوناس وبصورة سرية. توفي ليبشيتس في سنة 1945 وبعد التحرير عادت زوجته وابنته إلى غيتو كاوناس لإنقاذ أعماله الفنية التي خبأها في مقبرة الغيتو.

  • „Dächer im Winter“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    استطاع الفنانون توثيق الخراب والعنف في المعسكرات النازية، وتمكنوا أيضا من رسم عالم آخر في لوحاتهم الفنية مغاير لما يعيشونه في الواقع، كما في لوحة "سقوف المباني في الشتاء" لموريتس مولر. ينعقد معرض "فن من الهولوكوست" على قاعات المتحف التاريخي في برلين ويستمر لغاية الثالث من نيسان/ أبريل 2016.

    الكاتب: سارة يوديث هوفمان/ زمن البدري


مختارات

لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

عاشوا الرعب والتعذيب في معسكرات الاعتقال النازية او هاربين من حملات الابادة ورسموا معاناتهم باللون والخطوط . بقي بعضهم على قيد الحياة ونقل لوحاته وذكرياته الأليمة معه، فيما غادر بعضهم الحياة ولم تبق سوى لوحاته الفنية. (26.01.2016)  

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