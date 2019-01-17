تهديدات من اليمين الشعوبي للرئيسة السابقة للمجلس المركزي لليهود

ذكرت الرئيسة السابقة للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا شارلوته كنوبلاوخ، أنها تتلقى تهديدات منذ وقوع فضيحة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي داخل برلمان الولاية في مدينة ميونيخ. وقالت كنوبلاوخ في تصريحات لصحيفة "أوغسبورغر ألغماينه" التي تصدر غدا الجمعة (25 كانون الثاني/يناير 2019): "منذ ظهور هذه الفضيحة تصلني كل دقيقة تقريبا شتائم وتهديدات وإساءات بشعة عبر البريد الإلكتروني والهاتف". وأضافت كنوبلوخ قائلة: "الخطر الذي يمثله الحزب وأنصاره بالنسبة لديمقراطيتنا الحرة صار واضحا تماما ويظهر بجلاء أن على الديمقراطيين في بلادنا أن يتوحدوا في وجهه".

وكانت كنوبلاوخ ،التي تعمل حاليا رئيسة للجالية اليهودية الإسرائيلية في ميونيخ وشمال بافاريا، انتقدت بالأمس حزب البديل من أجل ألمانيا داخل برلمان الولاية خلال مناسبة للاحتفال بضحايا النازية. وقام أعضاء الحزب الشعبوي اليميني بمغادرة قاعة البرلمان، بصورة استعراضية خلال كلمتها. وكانت كنوبلاوخ قد قالت: "إن هذا المسمى بالبديل من أجل ألمانيا يقيم سياسته على أساس الكراهية والتمييز ولا يقوم - في رأيي - على نفس الأرضية التي يقوم عليها دستورنا الديمقراطي".

وذكرت رئيسة كتلة الحزب في البرلمان الألماني "بوندستاغ" أليس فايدل، في تعليق اليوم الخميس على موقع تويتر: أن كنوبلاوخ أبدت "وقاحتها" وأساءت استخدام مناسبة تاريخية لصالح توجهها السياسي.

وأشارت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إلى أن حزب البديل الألماني يتحدث بصراحة تامة وعلو صوت ويتعامل مع النقد الموجه له بدون تعال.

وأضافت فايدل بالقول: "إن حزبا يقدم نفسه بمثل هذه اليمينية الراديكالية لا ينتمي للهيئة التشريعية". وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا أعلن مؤخرا أن حزب البديل الألماني سيخضع للاختبار وأن جناحه القومي اليميني وهو منظمة شبيبة الحزب "البديل الشاب" صنف من قبل الأمن الداخلي كمنظمة مثيرة للشكوك.

ز.أ.ب/ع.ش (د ب أ)