تهديدات ترامب الجمركية ضد فرنسا تخيم على قمة السبع

ذكر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا اليوم ( السبت 24 آب/ أغسطس 2019) حيث تعقد قمة مجموعة السبع أن التكتل سيكون "داعماً" لفرنسا، إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على النبيذ الفرنسي، رداً على ضرائب جديدة على شركات الخدمات الإلكترونية. وأضاف توسك "إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على فرنسا، سيرد الاتحاد الأوروبي بنوع ما" مشدداً أن "الشيء الأخير" الذي يريده هو المواجهة مع "أفضل حليف لنا". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لأي احتمال .

من جانبه ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أحد أهدافه الرئيسية لقمة مجموعة السبع التي تعقد في لاحق من اليوم هو "إقناع كل الشركاء بأن التوترات سيما التوترات التجارية، شيء سيئ للجميع". وقال ماكرون في خطاب متلفز للأمة قبل القمة: "نحن بحاجة للتوصل لصيغة تهدئة لاستقرار الأمور وتجنب هذه الحرب التجارية التي بدأت بوادرها في كل مكان".

و أشار دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إلى أن قمة مجموعة السبع العام الجاري سوف تكون "اختباراً صعباً للوحدة والتضامن" للاقتصادات الديمقراطية الرائدة في العالم. وحذر توسك من أن الصراعات التجارية سوف تمثل تحدياً رئيسياً لمجموعة السبع، متابعاً أن العلاقات التجارية المتدهورة يمكن أن تدمر الثقة.

وبشأن دعوة مبدئية لروسيا لحضور قمة مجموعة السبع، لتكون مجموعة الثمان قال توسك "كان يُعتقد أنها(روسيا) ستمضي قدما في مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان". وتابع "اليوم، سأحاول إقناع المشاركين في القمة بأنه سيكون من الأفضل دعوة أوكرانيا، كضيف، في اجتماع جي7 المقبل". وكان قد تم طرد روسيا من المجموعة بعد ضمها للقرم في عام 2014 من أوكرانيا، رغم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أشار إلى أنه يتعين عودة موسكو.

في سياق ذي صلة، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تنطلق مساء اليوم السبت. ويعتزم ترامب عقد عدة لقاءات ثنائية خلال القمة، تشمل اجتماعاً بالمستشارة الألمانية انغيلا ميركل. وتستمر أعمال القمة حتى بعد غد الاثنين.

م.م/ خ.س (د ب أ)