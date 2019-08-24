 تهديدات ترامب الجمركية ضد فرنسا تخيم على قمة السبع | أخبار | DW | 24.08.2019

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أخبار

تهديدات ترامب الجمركية ضد فرنسا تخيم على قمة السبع

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قبيل قمة السبع إن التكتل سيكون "داعماً" لفرنسا إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً على النبيذ الفرنسي، فيما أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن التوترات سيما التجارية شيء سيء للجميع.

Frankreich G7-Gipfel in Biarritz | Donald Tusk (Reuters/C. Hartmann)

ذكر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا اليوم ( السبت 24 آب/ أغسطس 2019) حيث تعقد قمة مجموعة السبع أن التكتل سيكون "داعماً" لفرنسا، إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على النبيذ الفرنسي، رداً على ضرائب جديدة على شركات الخدمات الإلكترونية. وأضاف توسك "إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على فرنسا، سيرد الاتحاد الأوروبي بنوع ما" مشدداً أن "الشيء الأخير" الذي يريده هو المواجهة مع "أفضل حليف لنا". وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لأي احتمال .

مختارات

طالبت منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود الرئيس الفرنسي ماكرون بالتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خلال قمة مجموعة السبع التي سيحضرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. (22.08.2019)

على خلفية حرائق الغابات في الأمازون، طلبت المستشارة الألمانية من قمة السبع إشارة لوقف الحرائق، وألمح وزير خارجيتها لعواقب محتملة بالنسبة لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور". (24.08.2019)

من جانبه ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أحد أهدافه الرئيسية لقمة مجموعة السبع التي تعقد في لاحق من اليوم هو "إقناع كل الشركاء بأن التوترات سيما التوترات التجارية، شيء سيئ للجميع". وقال ماكرون في خطاب متلفز للأمة قبل القمة: "نحن بحاجة للتوصل لصيغة تهدئة لاستقرار الأمور وتجنب هذه الحرب التجارية التي بدأت بوادرها في كل مكان".

و أشار دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إلى أن قمة مجموعة السبع العام الجاري سوف تكون "اختباراً صعباً للوحدة والتضامن" للاقتصادات الديمقراطية الرائدة في العالم. وحذر توسك من أن الصراعات التجارية سوف تمثل تحدياً رئيسياً لمجموعة السبع، متابعاً أن العلاقات التجارية المتدهورة يمكن أن تدمر الثقة.

وبشأن دعوة مبدئية لروسيا لحضور قمة مجموعة السبع، لتكون مجموعة الثمان قال توسك "كان يُعتقد أنها(روسيا) ستمضي قدما في مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان". وتابع "اليوم، سأحاول إقناع المشاركين في القمة بأنه سيكون من الأفضل دعوة أوكرانيا، كضيف، في اجتماع جي7 المقبل". وكان قد تم طرد روسيا من المجموعة بعد ضمها للقرم في عام 2014 من أوكرانيا، رغم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أشار إلى أنه يتعين عودة موسكو.

في سياق ذي صلة، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرنسا للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تنطلق مساء اليوم السبت. ويعتزم ترامب عقد عدة لقاءات ثنائية خلال القمة، تشمل اجتماعاً بالمستشارة الألمانية انغيلا ميركل. وتستمر أعمال القمة حتى بعد غد الاثنين.

م.م/ خ.س (د ب أ)

  • G7 Gipfel Schloss Elmau Merkel und Obama in Krün

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمة السبع الكبار في إلماو. البداية مع وجبة بافارية تقليدية. اوباما مع المستشارة ميركل وزوجها يتناولون البيرة وكعكة البريتزا البافارية.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Rambouillet

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قصر رامبويه

    احتضن القصر الفرنسي الذي يعود بناؤه إلى القرن 14 اللقاء الأول لمجموعة الدول 6 آنذاك، القصر يعد أيضا قصر الإقامة الصيفية للرئيس الفرنسي، وكانت أزمة النفط هي الموضوع الرئيسي للقمة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 San Juan

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    سان خوان- بورتو ريكو

    في تلك الدورة ارتفع عدد أعضاء المجموعة إلى 7 دول وهي الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليابان وفرنسا وبريطانيا وكندا، حيث تم الإجتماع في جزيرة سان خوان السياحية في بحر الكاريبي.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Venedig 1980

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمتان في البندقية

    خلال ثمانينات القرن الماضي عقدت قمم الدول 7 في مدن كبيرة وجميلة. في 1980 وفي 1987 انعقدت القمة مرتين في مدينة البندقية الإيطالية الساحرة. (في الصورة يرتدي المستشار الألماني هلموت شميت وحده بدلة صيفية).

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Bonn 1985

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    قمتان في العاصمة بون

    انعقدت قمم أخرى في الثمانينات في عواصم كبرى مثل لندن و طوكيو، كما انعقدت قمتان في العاصمة بون التي كانت بالمقارنة مدينة صغيرة. في الصورة يتوسط المستشار الألماني هيلموت كول الرئيس الأمريكي رونالد ريغن ورئيسة الوزراء البريطانية مارغاريث تاتشر.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Genua 2001

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    مناهضة العولمة

    تميزت فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة باحتجاجات من طرف مناهضي العولمة الذين سعوا إلى إيصال صوتهم لصناع القرار في تلك الاجتماعات ولم تكن تلك الاحتجاجات دائما سلمية.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Genua 2001

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    تصعيد في قمة جنوا

    شهدت قمة مجموعة السبعة تحولين كبريين خلال مسارها، الأول عندما لقي متظاهر إيطالي في جنوا مصرعه عام 2001 خلال اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للعولمة، أما التحول الثاني فحصل بعد أحداث 11 من سبتمبر 2001 .

  • G8 Gipfel kanada Familienfoto

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    انضمام روسيا

    2002 انعقدت القمة في أجواء الحياة البرية وبالضبط في كاناناسكيس الكندية. في تلك القمة شمل الاجتماع مجموعة السبعة السابقة زائد روسيا كعضو جديد، وكانت الاحتجاجات على القمة سلمية هذه المرة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Heiligendamm 2007

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    هايليغندام الألماني 2007

    بسبب الاحتياطات الأمنية المصاحبة لقمة 2007 تم تحويل منتجع هايليغندام الألماني لمنطقة محظورة لعدة أسابيع، إذ تم بناء حاجز على مسافة طولها 12 كيلومترا. وقد كلف بناؤه 12.5 مليون يورو، الأمر الذي اعتبره الكثيرون خرقا للقانون الأساسي الألماني.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 L`Aquila 2009

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    المكان والرمز

    عام 2009 تم تغيير مكان عقد القمة من جزيرة سردينيا إلى مدينة لاكويلا الإيطالية، وجاء ذلك كرسالة رمزية، أراد السياسيون التأكيد عبرها على مساندتهم لضحايا الزلزال القوي الذي هز المدينة الإيطالية في وقت سابق من نفس السنة.

  • Bildergalerie Gipfeltreffen G6 G8 G7 Elmau 2015

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    حراسة أمنية مشددة

    تعتبر أماكن انعقاد قمم مجموعة الدول الصناعية من المناطق الخاضعة لحراسة أمنية عالية المستوى. في الصورة هليكوبتر تابعة للشرطة الألمانية تراقب على علو 2300 متر جبال الألب بالقرب من إلماو الألمانية التي ستنعقد فيها قمة هذه السنة.

  • Deutschland G7 Gipfel Proteste

    مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

    استمرار الاحتجاجات

    للحفاظ على سلامة وأمن رؤساء الدول المشاركة في القمة تقرر نقل مكان الاحتجاجات إلى مكان بعيد عن إلماو وبالضبط الى بلدة غارميش-بارتنكيرخن. وقد بدأت الاحتجاجات فعلا كما يتضح في الصورة.

    الكاتب: فريدل تاوبه/ريم نجمي


مختارات

مجموعة الدول السبع - أماكن قممها والدلالات

تنعقد اجتماعات مجموعة الدول السبع G7 هذه السنة في مدينة إلماو الألمانية بولاية بافاريا. وليست هذه المرة الأولى التي يختار فيها قادة الدول الصناعية الكبرى مكانا هادئا بطبيعة خلابة. وقد يتحول المكان إلى حلبة للغضب. (05.06.2015)  

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