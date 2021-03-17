تهديدات أوروبية ضد المجر بشأن تشريع مناهض لمثليي الجنس

هددت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراء قانوني ضد المجر بسبب تشريع يقيد وصول الشباب إلى المعلومات المتعلقة بقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا (مجتمع الميم).

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء (23 يونيو/ حزيران) إن "القانون المجري يمثل عارا ... وقد أصدرت تعليمات للمفوضين المعنيين لكتابة رسالة إلى السلطات المجرية للتعبير عن مخاوفنا القانونية قبل أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ".

وخلال اجتماع في لوكسمبورغ، دعت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المفوضية إلى إحالة المجر إلى أعلى محكمة في التكتل على خلفية هذه الإجراءات.

وقالت فون دير لاين إن مشروع القانون "يميز بوضوح ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية ... وسوف أستخدم جميع سلطات المفوضية لضمان حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي".

وحظر التشريع، الذي أقره البرلمان المجري الأسبوع الماضي، أية إعلانات تصور المثليين أو المتحولين جنسيا على أنهم جزء طبيعي من المجتمع. وجاءت الأحكام ضمن حزمة تشريعات تركز على تشديد العقوبات المرتبطة بالعنف الجنسي ضد الأطفال وصغار السن.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ألغى رحلته إلى مدينة ميونخ الألمانية، حيث كان يعتزم حضور وقائع مباراة منتخب بلاده مع المنتخب الألماني في إطار بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) اليوم الأربعاء.بحسب معلومات نشرتها وكالة الأنباء الألمانية، وقالت إن أوربان يخطط بدلا من ذلك إلى السفر إلى بروكسل.

يأتي هذا في خضم الجدل الدائر حول حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لإضاءة استاد "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ بألوان قوس قزحعلى هامش مباراة اليوم.

وكان اليويفا قد أعلن أمس الثلاثاء رفضه الاقتراح المقدم من مجلس مدينة ميونخ بإضاءة الملعب بألوان قوس قزح، لأنه سيمثل رسالة سياسية تأتي ردا على قانون جرى سنه في المجر.

وأثار قرار يويفا انتقادات كبيرة في ألمانيا بينما تم الترحيب به في المجر.

ع.أ.ج/ خ س (د ب ا)