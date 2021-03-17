 تهديدات أوروبية ضد المجر بشأن تشريع مناهض لمثليي الجنس | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.06.2021

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أخبار

تهديدات أوروبية ضد المجر بشأن تشريع مناهض لمثليي الجنس

صعدت المفوضية الأوروبية ضد قانون مجري يقيد وصول الشباب إلى المعلومات المتعلقة بالمثلية الجنسية، ووصفت رئيسة المفوضية القانون بأنه "عار". هذا في وقت ألغى رئيس الوزراء المجري حضوره مباراة بلاده مع ألمانيا على خلفية القضية.

مظاهرات في بودابست مناهضة للقانون المجري الجديد

مظاهرات في بودابست مناهضة للقانون المجري الجديد

هددت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراء قانوني ضد المجر بسبب تشريع يقيد وصول الشباب إلى المعلومات المتعلقة بقضايا المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا (مجتمع الميم).

مختارات

اشتعلت المنافسة في المجموعة السادسة أو "مجموعة الموت" بكأس أوروبا بعد فوز كبير لألمانيا على البرتغال، وتعادل فرنسا مع المجر. وتؤكد النتائج التفوق التاريخي الألماني على البرتغال. كما فرضت بولندا التعادل على إسبانيا.

بينما تشتد المنافسة بين ألمانيا والمجر في انتزاع بطاقة التأهل عن "مجموعة الموت" ضمن منافسات كأس أمم أوروبا، يدور الجدل حول إضاءة ملعب ميونيخ بألوان قوس قزح.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الأربعاء (23 يونيو/ حزيران) إن "القانون المجري يمثل عارا ... وقد أصدرت تعليمات للمفوضين المعنيين لكتابة رسالة إلى السلطات المجرية للتعبير عن مخاوفنا القانونية قبل أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ".

وخلال اجتماع في لوكسمبورغ، دعت 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المفوضية إلى إحالة المجر إلى أعلى محكمة في التكتل على خلفية هذه الإجراءات.

وقالت فون دير لاين إن مشروع القانون "يميز بوضوح ضد الأفراد على أساس ميولهم الجنسية ... وسوف أستخدم جميع سلطات المفوضية لضمان حقوق جميع مواطني الاتحاد الأوروبي".

وحظر التشريع، الذي أقره البرلمان المجري الأسبوع الماضي، أية إعلانات تصور المثليين أو المتحولين جنسيا على أنهم جزء طبيعي من المجتمع. وجاءت الأحكام ضمن حزمة تشريعات تركز على تشديد العقوبات المرتبطة بالعنف الجنسي ضد الأطفال وصغار السن.

وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ألغى رحلته إلى مدينة ميونخ الألمانية، حيث كان يعتزم حضور وقائع مباراة منتخب بلاده مع المنتخب الألماني في إطار بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) اليوم الأربعاء.بحسب معلومات نشرتها وكالة الأنباء الألمانية، وقالت إن أوربان يخطط بدلا من ذلك إلى السفر إلى بروكسل.

يأتي هذا في خضم الجدل الدائر حول حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) لإضاءة استاد "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ بألوان قوس قزحعلى هامش مباراة اليوم.

وكان اليويفا قد أعلن أمس الثلاثاء رفضه الاقتراح المقدم من مجلس مدينة ميونخ بإضاءة الملعب بألوان قوس قزح، لأنه سيمثل رسالة سياسية تأتي ردا على قانون جرى سنه في المجر.

وأثار قرار يويفا انتقادات كبيرة في ألمانيا بينما تم الترحيب به في المجر.

ع.أ.ج/ خ س (د ب ا)

  • كيليان مبابي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    كيليان مبابي (فرنسا)

    ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).

  • روميلو لوكاكو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    روميلو لوكاكو (بلجيكا)

    أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.

  • أنطونيو روديغر

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    أنطونيو روديغر (ألمانيا)

    يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا

  • ديفيد ألابا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ديفيد ألابا (النمسا)

    كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.

  • بريل إيمبولو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بريل إيمبولو (سويسرا)

    ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).

  • ممفيس ديباي

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ممفيس ديباي (هولندا)

    والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.

  • ويليام كارفالو

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ويليام كارفالو (البرتغال)

    توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.

  • ألكسندر إسحاق

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    ألكسندر إسحاق (السويد)

    ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.

  • غلين كامارا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    غلين كامارا (فنلندا)

    فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.

  • بوكايو ساكا

    بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020

    بوكايو ساكا (انجلترا)

    هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع


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