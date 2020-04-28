 تنفيذاً لوصية غريبة.. دفن رجل داخل ″معشوقته″ الألمانية! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 28.04.2020

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منوعات

تنفيذاً لوصية غريبة.. دفن رجل داخل "معشوقته" الألمانية!

دُفن أحد السياسيين في سيارته المرسيدس المحبوبة في مشهد غريب بجنوب أفريقيا، وذلك لتعلق الرجل بسيارته المرسيدس المحبوبة وعدم رغبته في فراقها حتى في الموت، فأراد أن يقودها في "رحلته الأخيرة" رغم عطلها.

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فيديو: سيارة الطرقات الوعرة مرسيدس جي

كانت علاقة تشيكيدي بوفتون بيتسو، وهو من السياسيين المشهورين محلياً في جنوب إفريقيا، بسيارته  المرسيدس أقوى من كل شيء آخر، ولم يرغب في أن يفرق الموت بينهما، ولهذا السبب أوصى بيتسو أن يُدفن مع سيارته. وبعد أن وافت المنية نهاية مارس/ آذار الماضي السياسي في حزب الحركة الديمقراطية المتحدة عن عمر ناهز 74 عاماً، حان وقت تنفيذ وصيته التي لم يجد أبناؤه الستة من تنفيذها رغم صعوبة الأمر.

نشرت صحيفة بيلد الألمانية خبر دفن سياسي جنوب أفريقي وهو مع سيارت تطبيقاً لوصيته. وكان بيتسو، الذي توفى عن عمر ناهز 74 عاماً والأب لستة أبناء، سياسياً معروفاً في حزب الحركة الديمقراطية المتحدة بجنوب أفريقيا وعاشق للسيارات المرسيدس
عن حب بيتسو  لسيارات المرسيدس الألمانية  تقول أبنته سيفورا ليتسواكا بحسب ما نقلت صحيفة بيلد الألمانية: "بالنسبة له كان هناك نوعين من العربات: المرسيدس، وباقي السيارات". وأضافت أن والدها لم يركب أي نوع أخر من السيارات منذ السبعينات، لكنه أضطر للتخلي عن معظم عرباته المحبوبة بسبب صعوبات مادية في الماضي. إلا أنه احتفظ بسيارته الأخيرة من طراز E500 التي اشتراها قبل عامين و أوصى أسرته بدفنه فيها. 


"مهمة مرهقة"
وبالرغم من أن السيارة لم تكن صالحة للاستعمال، إلا أن بيتسو كان كثيراً ما يجلس فيها للاستمتاع بغروب الشمس وسماع الموسيقي أو لاستقبال الضيوف، بحسب ما ذكرت بيلد. 
وقالت ابنته: "قال لنا إنه إذا حان الوقت فإنه يريد أن يدفن مع سيارته. لقد استمعنا لما قاله وحققنا أمنيته، ونتمنى أن يكون سعيداً الآن".

سيارة مرسيدس من طراز إيه 500

سيارة مرسيدس من طراز إيه 500

وتم دفن بيتسو بداخل سيارته في 23 مارس/ آذار واضعاً يديه على مقودها وكأنه يقودها إلى "رحلته الأخيرة". وبرغم إجراءات العزل بسبب كورونا حضر الدفن مجموعة كبيرة من الأهل سكان القرية، بحسب ما نقلت "ديلي مايل" البريطانية. ونقلت "ديلي مايل" عن القائمين على إجراءات الدفن قولهم إن تحقيق رغبة المتوفي كانت شديدة الصعوبة، وأضافوا: "لم نحصل على طلب مثل هذا من قبل. لقد كانت مهمة صعبة ومرهقة للأعصاب".
ليست المرة الأولى
وبالرغم من غرابة المشهد فإن هذه ليست المرة الأولى التي يُدفن فيها شخص مع سيارته. ففي 2018 دفن رجل والده بداخل سيارة BMW X5 جديدة في نيجيريا، وقام رجل أعمال أيضاً في نيجيريا بدفن والدته بداخل سيارة هامر في 2015 كما نقلت بيلد الألمانية.


س.ح/ ع.غ


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