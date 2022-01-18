تنظيم غير معروف يتبنى المسؤولية عن هجمات على الإمارات

أعلنت جماعة مسلحة غير معروفة على نطاق واسع مسؤوليتها عن محاولة استهداف الإمارات بطائرات مسيّرة، بعد موجة من الهجمات من قبل المتمردين اليمنيين ضد الدولة الخليجية.

وقالت جماعة تطلق على نفسها "ألوية الوعد الحق"، ويُعتقد انّها مرتبطة بتنظيمات عراقية مقربة من إيران، في بيان نشرته الأربعاء (الثاني من فبراير/ شباط 2022) على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها هاجمت العاصمة أبو ظبي بأربع طائرات مسيّرة.

وأوضح البيان: "قام أبناء الجزيرة العربية فجر اليوم (الأربعاء) بتوجيه ضربة" ضد الإمارات "بأربع طائرات استهدفت منشآت حيوية في أبو ظبي"، وتوعدت بضربات "موجعة" أخرى.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في بيان قبيل منتصف ليل الأربعاء/ الخميس "اعتراض وتدمير عدد 3 طائرات من دون طيار معادية اخترقت المجال الجوي للدولة فجر اليوم (الأربعاء) بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان".

ولم تحدد الوزارة المنطقة التي حاولت الطائرات استهدافها أو الجهة التي تقف خلف العملية، علماً أنها اتهمت المتمردين الحوثيين المقربين من إيران بالوقوف خلف الهجمات الثلاث التي تعرضت لها الشهر الماضي.

وتشارك الإمارات في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن دعماً للحكومة ضد الحوثيين منذ 2015. وقد سحبت في 2019 قواتها من البلد الفقير الغارق في نزاع مسلح منذ 2014، لكنها لا تزال لاعباً مؤثراً فيه.

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وتعرّضت الدولة الثرية الشهر الماضي لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة شنها المتمردون اليمنيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية موالية للحكومة دربتها الإمارات.

ولم يعلن المتمردون اليمنيون عن عمليات جديدة ضد الإمارات الأربعاء أو الخميس. غير أن المسؤول السياسي في صفوف المتمردين، محمد علي الحوثي، كتب على حسابه في "تويتر" عقب محاولة الاستهداف الأخيرة: "شكراً للعراق الحر وفصائله المجاهدة المساندة ليمن الصمود"، قبل أن يمحو التغريدة في وقت لاحق.

ولم يعلق المسؤولون الإماراتيون على بيان "ألوية الوعد الحق".

وكانت الجماعة، التي وصفتها كتائب حزب الله العراقية بأنها "غير معروفة"، أعلنت في السابق عن هجوم على السعودية في يناير/ كانون الثاني 2021. ونفى الحوثيون مسؤوليتهم عن ذلك الهجوم

وقبل ساعات من محاولة الاستهداف الجديدة، قالت البعثة الأمريكية في بيان إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا في اتصال هاتفي "مجموعة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع لدعم الإمارات العربية المتحدة".

ويشمل ذلك بحسب بيان البعثة "إرسال المدمرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأمريكية (يو إس إس كول) للتعاون مع البحرية الإماراتية، قبل التوقف في ميناء في أبو ظبي"، من دون أن يوضح البيان تاريخ تحرك المدمرة.

كما أبلغ الوزير ولي عهد أبوظبي "بقراره نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة الإمارات في مواجهة التهديد الحالي".

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)