كان يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وعرف اختصاراً داعش، وهو تنظيم إرهابي مسلح يتبع الأفكار السلفية الجهادية، انتشر نفوذه بشكل رئيسي في العراق وسوريا، قبل أن يفقد سيطرته على معظم المناطق التي دخلها.

انبثق تنظيم داعش من تنظيم القاعدة في العراق الذي أسسه أبو مصعب الزرقاوي في عام 2004 للمشاركة في قوات المقاومة ضد القوات الأمريكية، و توسع نفوذه في كل العراق وسوريا، قبل أن ينتشر في عدة دول إسلامية أخرى، مثل اليمن وليبيا وفي شبه جزيرة سيناء في مصر. غير أنه خسر لاحقا الغالبية الساحقة من المناطق التي سيطر عليها. اتهمت الأمم المتحدة داعش بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وإعدامات جماعية وجرائم حرب، واعتبرته تنظيم إرهابي. كما اتهمته منظمة العفو الدولية بارتكاب "إبادات عرقية ودينية ممنهجة".