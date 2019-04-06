 تنظيم ″داعش″ يتبنى هجوما على مقر أمني في السعودية | أخبار | DW | 21.04.2019

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أخبار

تنظيم "داعش" يتبنى هجوما على مقر أمني في السعودية

أعلن تنظيم "داعش"، عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، مسؤوليته عن الهجوم على مبنى أمني بشمال غربي العاصمة السعودية. وكانت السلطات الأمنية السعودية قد أعلنت عن إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي".

Polizei Saudi Arabien (Getty Images/M. Al-Shaikh)

صورة رمزية

تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف على نطاق واسع باسم "داعش" هجوما على مقر أمني في السعودية شمال الرياض اليوم الأحد (21 أبريل 2019) قتل فيه أربعة مسلحين وأصيب ثلاثة رجال أمن بجروح.

وأفاد عبر وكالة أعماق الدعائية التابعة له في بيان تناقلته حسابات قريبة من التنظيم الإرهابي على تطبيق تلغرام "منفذو الهجوم على مقر أمن الدولة بمدينة الزلفي شمال غربي الرياض من مقاتلي الدولة الإسلامية".

وقال جهاز أمن الدولة السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن السلطات الأمنية تمكّنت من "إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي" على بعد 260 كلم شمال العاصمة السعودية. وأوضح أن "مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدّت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم".

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وأصيب ثلاثة من رجال الأمن "إصابات طفيفة" خلال محاولة الهجوم على المركز.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قالت في وقت سابق إن المهاجمين كانوا في سيارة حاولت اقتحام الحاجز الأمني لفرع مقر أمن الدولة. وبحسب الصحيفة فإن اثنين من المهاجمين ترجّلا من السيارة "وأطلقا النار على رجال الأمن. وبادرت الأجهزة الأمنية بالتصدي لهما وقتلتهما على الفور، فيما حاول الثالث الفرار، وتم قتله، وفجّر الرابع نفسه بحزام ناسف كان يرتديه".

وفي السنوات الماضية أصدر زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي دعوات لمهاجمة السعودية التي تشارك في تحالف دولي نفّذ غارات جوية ضد التنظيم في مناطق سيطرته بالعراق وسوريا منذ 2014، قبل أن يخسرها.

وسبق للتنظيم الإرهابي أن نفّذ منذ نهاية 2014 سلسلة هجمات في المملكة، استهدفت بمعظمها قوات الأمن والأقلية الشيعية.

م.أ.م/ أ.ح ( رويترز، أ ف ب)

 

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