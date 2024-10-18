إخوان الأردن يؤكدون انتماء مهاجمين إليهم قتلهما جيش إسرائيل

أكدت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية انتماء مهاجمين إليها قتلهما الجيش الإسرائيلي بعد تسللهما من الأردن وإطلاقهما النار على جنود إسرائيليين. الجيش الإسرائيلي وصفهما بالإرهابيين وأعلن إصابة جنديين إسرائيليين بجروح طفيفة.

أكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الجمعة (18 أكتوبر / تشرين الأول 2024)، أن المهاجمين اللذين قتلهما الجيش الإسرائيلي بعد تسللهما من الأردن وإطلاق النار على جنود، ينتميان لجماعة الإخوان الأردنية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قُتل إرهابيان بعد أن عبرا الحدود من الأردن الى الأراضي الإسرائيلية جنوب البحر الميت وأطلقا النار على الجنود". كما أعلن الجيش إصابة جنديين إسرائيليين -أحدهما احتياطي- بجروح طفيفة في تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين، فيما تواصل القوات عمليات بحث في المنطقة.

وقال الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين الأردنية معاذ الخوالدة لفرانس برس إن المهاجمين "من أبناء الجماعة وكانا يشاركان دائما في الفعاليات المتضامنة مع غزة والمؤيدة للمقاومة"، وفق وصفه. وأضاف الخوالدة أن المهاجمين هما "حسام أبو غزالة وعامر قواس من منتسبي الجماعة في عمان"، بحسب ما ذكر.

من جانبه رحب حزب جبهة العمل الإسلامي -الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن- في بيان بما وصفها بـ"العملية البطولية"، وفق تعبيره. وأكد أن العملية تشكل "ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفةوالعدوان على المقدسات"، وتنفي إسرائيل ارتكابها أي مجازر وتقول إنها تدافع نفسها وتقصف مواقع "يتمترس فيها إرهابيون" بالمدنيين.

وتناقل أردنيون مقطعي فيديو لقواس وأبو غزالة نشرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات يعلن فيه كل منهما أنه "الشهيد الحي" وذلك قبيل إعلان الجيش الإسرائيلي قتل "مهاجمَيْن عبرا من الأردن الى الأراضي الإسرائيلية" جنوب البحر الميت وأطلقا النار على الجنود.

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وأشادت حركة حماس في بيان بالعملية التي "استهدفت جنود جيش الاحتلال" وفق تعبيرها، معتبرة أنها "تؤكد" استمرار الدعم العربي للقضية الفلسطينية. ويشار أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مصدر عسكري قوله إن "لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة".

وفي الثامن من سبتمبر / أيلول 2024 أطلق ماهر الجازي -وهو ابن احدى كبرى العشائر الأردنية- النار عند معبر اللنبي (جسر الملك حسين) الذي يربط الضفة الغربية المحتلة بالأردن وتسيطر عليه إسرائيل، وقتل ثلاثة إسرائيليين قبل أن يُقتل بدوره.

ويأتي حادث الجمعة غداة إعلان إسرائيل قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في عملية في قطاع غزة. وينحدر نحو نصف عدد سكان الأردن من أصول فلسطينية، ويسود غضب شعبي في البلاد ضد إسرائيل مع استمرار الحرب في قطاع غزة، والتي تقول إسرائيل إنها تدافع بها عن نفسها ضد الإرهاب.

ع.م / ف.ي (أ ف ب)