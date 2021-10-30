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تنظيف الأسنان

تنظيف الأسنان هو وسيلة لإزالة بقايا الطعام باستخدام الفرشاة والمعجون وخيوط الأسنان. من المهم تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة، لحمايتها من التسوس والوقاية من مشاكل التهاب اللثة.

يعتقد الكثيرون أن تنظيف الأسنان أمر روتيني يقوم على دهن الفرشاة بالمعجون ومن ثم فرك الأسنان بها، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فهناك الكثير من الأخطاء الشائعة المرتكبة أثناء تنظيف الأسنان، وعند شراء فرشاة الأسنان من الأفضل اختيار الفرشاة التي تكون شعيراتها ناعمة لتكون رقيقة على اللثة وعلى عدة مستويات للتنتاسب مع شكل السن ، ومن المهم استخدام فرشاة الأسنان مرتين يوميا على الأقل وتغييرها كل ثلاثة أشهر أو عندما تبدأ الشعيرات باالتلف.

Frau beißt in Apfel. ©/6PA/MAXPPP

احتفظ بأسنانك سليمة مدى الحياة باتباع هذه النصائح الهامة 30.10.2021

عادة ما يستخدم معظم الأشخاص الذين تجاوزوا الستين من العمر أطقم الأسنان الإصطناعية. اليوم أصبحت هذه الأطقم بفضل تقدم طب الأسنان. فمن يلتزم بهذه القواعد السبع، قد يحافظ على أسنانه مدى الحياة.
Beautiful young woman holding a toothbrush, white background

احذروا تنظيف أسنانكم في هذا التوقيت! 13.04.2021

الحرص على تنظيف الأسنان بانتظام أمر مهم ومطلوب، لكن هل تعرف أن تنظيف الأسنان في توقيت معين قد يضرها أكثر مما ينفعها. تعرف معنا على هذا التوقيت وتجنب تنظيف أسنانك فيه!
Beautiful young woman holding a toothbrush, white background

هل يحمي الفلورايد الأسنان من التسوس فعلا؟ 16.02.2021

ليس من السهل الحصول على فم نظيف وصحى، فقط بواسطة روتين بسيط، تنظيف الأسنان، يمكن تحقيق ذلك. فهل تنظيف الأسنان باستخدام معجون غني بالفلورايد هو أفضل سبل الوصول لفم صحي؟
Luxus - Frau mit rotem Lippenstift (model released) | Verwendung weltweit

زيت الأسنان لمقاومة التسوس وأسنان ناصعة البياض! 30.11.2020

سحب زيت الأسنان قد يبدو أمرا غريبا للكثيرين! يعود أصل استخدام زيت الأسنان لطب الإيروفيدا. لكن ما هو هذا الزيت ومما يتم استخلاصه؟ وكيف يتم استخدامه؟ والأهم من ذلك ما فائدته للأسنان وهل يغنينا عن تنظيف أسناننا؟
#69264623 - Baby hilft Papa beim Zähneputzen © Jürgen Fälchle

تنظيف الأسنان واللثة قد يحمي من مرض الزهايمر! 07.06.2019

يبدو أن نوعاً من البكتيريا يولد التهابات لثة هجومية لها علاقة بتطور مرض الزهايمر لدى الناس.هذا ما خلصت إليه دراسة جديدة، مما يبعث الأمل في إمكانية الوقاية والعلاج من مرض الزهايمر، المدمر للذاكرة.
15.10.2017 +++ Trainer Martin SCHMIDT (mi., WOB) diskutiert mit Divock ORIGI (WOB) nach dem Spielende, frustriert, Frust, gefrustet, enttaeuscht, enttÃ_uscht, EnttÃ_uschung, Enttaeuschung, traurig, Fussball 1. Bundesliga, 8. Spieltag, Bayer 04 Leverkusen (LEV) - VfL Wolfsburg (WOB) 2:2, am 15.10.2017 in Leverkusen/ Deutschland. Â | Verwendung weltweit

مدرب يطالب لاعبيه بتنظيف أسنانهم لرفع قدراتهم البدنية! 20.10.2017

كشف مدرب نادي فولفسبورغ مارتن شميدت أن من الضروري تنظيف لاعبي فريقه أسنانهم بعد كل حصة تدريبية ومباراة، لأن تنظيف الأسنان له علاقة برفع القدرات البدنية وإعادة تجديد الطاقة. نظرية سخرت منها صحف ألمانية، فماذا كتبت؟
ARCHIV - In eine Tafel Schokolade beißt eine Frau am 30.01.2009 in Köln. Wer mit Hunger in den Supermarkt geht, kauft meist zu viel. Das ist bekannt. Woran das liegt und was der Hunger noch mit der Wahrnehmung macht, haben Würzburger Wissenschaftler herausgefunden. Und sie haben zugleich Tipps für Fastende parat. Foto: Oliver Berg dpa/lby (zu dpa Gespräch Psychologe: Hunger verändert die Wahrnehmung vom 03.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

هل تسوس الأسنان مسألة وراثية؟ 21.09.2017

الصلع وشكل الأنف ولون العيون..عوامل يميل الكثيرون لإرجاعها للوراثة، فماذا عن تسوس الأسنان؟ هل هو وراثي كما يقول البعض؟ مجموعة من الباحثين حاولوا الإجابة على هذا السؤال من خلال دراسة علمية خلصت لنتيجة مفاجئة.

Zahnbürsten-WG Sieben Zahnbürsten und eine Tube Zahnpasta stehen am Donnerstag (24.01.2008) auf zwei Zahnputzgläsern verteilt in einem Badezimmer in München. Foto: Peter Kneffel dpa/lby +++(c) dpa - Report+++

احذر.. أشياء قد تعتقد أن صلاحيتها لا تنتهي 14.08.2017

سواء في غرفة النوم، في الحمام أو في خزانة الملابس: في كل مكان نصادف أشياء لها تاريخ صلاحية محدودة. هل كنت تعلم مثلا أن الوسائد يجب استبدالها بعد مرور فترة زمنية معينة؟ تعرف على أشياء أخرى تنتهي صلاحيتها أيضا.
Nahaufnahme einer blauen Zahnbürste mit blau weiß gestreifter Zahnpasta. pixel

فوائد الفلوريد للأسنان- مفاهيم خاطئة أم مخاوف مبررة؟ 14.06.2017

لا يكاد يخلو أنبوب معجون الأسنان من مادة غير مرئية تُدعى الفلوريد. وبينما أتبث العديد من الدراسات قدرة هذه المادة على مقاومة التسوس، تتحدث بعض مواقع الانترنيت مؤخراً عن خطورة هذه المادة عن صحة الإنسان. فما صحة ذلك؟

أغرب عشرة استخدامات لمعجون الأسنان 17.04.2017

بالنسبة للكثيرين يقتصر استخدام معجون الأسنان على تنظيف الأسنان والمساعدة على تبييضها فقط، لكن هناك استعمالات أخرى يمكن أن تكون "غريبة" لمعجون الأسنان. هل تعرف ما هي؟

08.02.2014 #### Frau beim Zahn Arzt #### Copyright: colourbox

علماء يطورون حشوات للأسنان يجعلها تلتأم تلقائيا 11.01.2017

أعلن باحثون من بريطانيا أنهم طوروا مزيجا من عدة مواد يحفز الأسنان على ملء ثقوبها التي نخرها السوس تلقائيا ثم يتحلل هذا المزيج بشكل ذاتي.

Beautiful young woman holding a toothbrush, white background

تنظيف الأسنان الاحترافي..سرّ الإبتسامة الجميلة 22.09.2016

ترتبط الابتسامة الجميلة، التي يسعى الجميع للحصول عليها، ارتباطاً وثيقاً بنظافة الأسنان وسلامتها. إلا أن تنظيف الأسنان المنزلي قد لا يكون كافياً للحصول على النتيجة المرجوة، فما العمل إذاً؟
Beautiful young woman holding a toothbrush, white background

أخطاء نرتكبها لدى تنظيف أسناننا بالفرشاة 30.06.2016

رغم أن إستخدام الفرشاة في تنظيف الأسنان أصبح روتينا في حياتنا، إلا أن طبيعة التنظيف الأمثل للأسنان غاية لا يدركها الكثيرون. هنا نصائح من أجل تصحيح أكثر الأخطاء شيوعا لدى استخدامنا فرشاة الأسنان.
An image of two sisters eating carrots Colourbox/Мykola Velychko

الجزر وبعض الأطعمة تقوم بعمل فرشاة الأسنان! 17.06.2016

ليست كل الأطعمة مسؤولة عن تسوس الأسنان. بل إن هناك بعض الأطعمة لها القدرة على تنظيف الأسنان وحمايتها من التسوس. فما هي هذه الأطعمة وكيف يمكن لها أن تحمي الأسنان من التسوس؟
Symbolbild Frau Mund Zähne Tablette Kautablette Taps Zahnpflege ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Zunge einer Frau liegt eine Tablette, aufgenommen am 03.09.2012 in Dresden. Foto: Franziska Koark/dpa (zur Berichterstattung zum Thema Ergebnisse des Pharma-Dialogs werden vorgelegt vom 12.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit © picture-alliance/dpa/Zentralbild

وداعاً لمعجون الأسنان! 08.06.2016

هل سبق وأن جربت أقراص تنظيف الأسنان؟ إنها أقراص صغيرة يتم مضغها في الفم لتتحول إلى مسحوق ينظف الأسنان. كما أنها تتمتع بمميزات تجعلها تتفوق على معجون الأسنان التقليدي. تعرف على ميزات هذه الأقراص في التقرير التالي.
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التهاب اللثة قد يسبب مرض القلب 11.12.2015

يعرف الجميع أهمية تنظيف الأسنان والعناية بها تجنباً للآلام وحفاظاً على مظهرها. لكن الأمر الأخطر هو أن عدم العناية بالأسنان ونظافتها يزيد من احتمال الإصابة بالنوبات القلبية وخطر السكتة بنسبة تصل إلى 70 بالمائة.
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