تنظيف الأسنان هو وسيلة لإزالة بقايا الطعام باستخدام الفرشاة والمعجون وخيوط الأسنان. من المهم تنظيف الأسنان بطريقة صحيحة، لحمايتها من التسوس والوقاية من مشاكل التهاب اللثة.

يعتقد الكثيرون أن تنظيف الأسنان أمر روتيني يقوم على دهن الفرشاة بالمعجون ومن ثم فرك الأسنان بها، لكن الأمر ليس بهذه السهولة، فهناك الكثير من الأخطاء الشائعة المرتكبة أثناء تنظيف الأسنان، وعند شراء فرشاة الأسنان من الأفضل اختيار الفرشاة التي تكون شعيراتها ناعمة لتكون رقيقة على اللثة وعلى عدة مستويات للتنتاسب مع شكل السن ، ومن المهم استخدام فرشاة الأسنان مرتين يوميا على الأقل وتغييرها كل ثلاثة أشهر أو عندما تبدأ الشعيرات باالتلف.