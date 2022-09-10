تنصيب تشارلز رسمياً واستعدادات أمنية لأول جنازة دولة منذ 1965

تعهد الملك تشارلز اليوم السبت (العاشر من سبتمبر/ أيلول 2022) بأن يسير على درب والدته الراحلة مع إعلانه رسميا ملكا جديدا لبريطانيا في مراسم تاريخية في قصر سانت جيمس اتسمت بالأبهة وشهدت تقاليد عمرها قرون وهتافات "حفظ الله الملك".
وخلف تشارلز (73 عاما) والدته على الفور يوم الخميس لكن مجلس الخلافة اجتمع لتنصيبه اليوم السبت في قصر سانت جيمس -القصر الملكي الأبرز في المملكة المتحدة والذي بني من أجل هنري الثامن في ثلاثينات القرن السادس عشر.
ويضم مجلس الخلافة، المؤلف من هيئة مستشارين خاصة تتمثل مهمتها منذ قرون من الزمن في تقديم المشورة للملوك، النجل الأكبر للملك الجديد وريث عرشه الأمير وليام وأيضا زوجته كاميلا ورئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس، الذين وقعوا على بيان الخلافة.
وخلال إعلان تنصيب الملك، هتف ستة من رؤساء الوزراء السابقين وأساقفة بارزون وعدد من الساسة "حفظ الله الملك".
وقال تشارلز "إنني أدرك تماما هذا الإرث العظيم والواجبات والمسؤوليات الجسيمة للسلطة التي انتقلت إلى الآن". وأضاف "في تحمل هذه المسؤوليات، سأعمل جاهدا لاتباع المثال الملهم الذي ضُرب لي في دعم الحكومة الدستورية والسعي لتحقيق السلام والوئام والازدهار لشعوب هذه الجزر ودول ومناطق الكومنولث في أنحاء العالم".
وأصبح تشارلز الملك رقم 41 الذي يعتلي عرش بريطانيا من سلسلة تعود أصولها إلى الملك النورماندي وليام الأول الفاتح الذي استولى على عرش إنجلترا عام 1066. وتعكس مراسم اليوم تقاليد تنصيب الملوك والملكات المتبعة منذ مئات السنين.
والمراسم هي الأولى التي ينقلها التلفزيون لتنصيب ملك بريطاني. وهي الأولى في حياة معظم البريطانيين الحاليين الذين لم يعرفوا سوى الملكة إليزابيث. وكان عمر تشارلز نفسه ثلاثة أعوام عند تنصيب والدته ملكة.
أول جنازة دولة منذ 1965
في غضون ذلك يخطط مسؤولو الأمن البريطانيون لـ"أكبر عملية لضبط الأمن والحماية" في تاريخ المملكة المتحدة التي تستعد لتنظيم أول جنازة دولة منذ نحو ستة عقود في 19 أيلول/سبتمبر.
وتستعين الشرطة بخطط وضعت قبل وقت طويل للمحافظة على سلامة المشاركين في جنازة الملكة إليزابيث الثانية التاريخية التي ستحضرها شخصيات سياسية وملكية رفيعة من مختلف أنحاء العالم، فضلا عن ملايين الأشخاص الذين يتوقع أن يتوجّهوا إلى لندن تزامنا مع المناسبة.
وأعلن قصر باكينغهام السبت أن مراسم جنازة الملكة اليزابيث الثانية ستقام في كنيسة ويستمنستر في قلب لندن بتاريخ 19 أيلول/سبتمبر وستكون الأولى منذ جنازة ونستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
ويتوقع قبل ذلك أن يسجى جثمان الملكة في قاعة ويستمنستر، أقدم مبنى في مقر البرلمان البريطاني، بعد موكب رسمي في شوارع لندن.
وستستدعي الفعاليات، وخصوصا الجنازة، مجموعة إجراءات أمنية واسعة النطاق.
مجلس الخلافة ينصب تشارلز ملكاً على بريطانيا
وسيصل مئات قادة العالم والشخصيات البارزة إضافة إلى ملايين الأشخاص إلى لندن. من بين هؤلاء الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وقادة دول حيث يعد ملك بريطانيا رئيسا للدولة أو المنضوية في منظمة الكومونولث التي تضم 56 بلدا.
ومن بين الشخصيات الملكية التي ستحضر الجنازة إمبراطور اليابان ناروهيتو، بحسب تقارير، في أول رحلة له إلى الخارج منذ اعتلائه العرش عام 2019 خلفا لوالده.
وقال المنسّق السابق لشرطة مكافحة الإرهاب الوطنية نك ألدوورث لـ"ذي إنديبيندنت" "ستكون هذه على الأرجح أكبر عملية لضبط الأمن والحماية تطلقها المملكة المتحدة في تاريخها".
وأعلنت شرطة لندن الكبرى (أي لندن وضواحيها) "متروبوليتان" الجمعة أنها بدأت بالفعل وضع خطط "تم التدرب عليها بشكل جيد" لفترة الحداد الرسمية التي تستمر عشرة أيام وستبلغ ذروتها مع جنازة الملكة الأطول عهدا في البلاد.
وقالت الشرطة "سنبقي الناس في أمان ونسيّر دوريات يمكن ملاحظتها بوضوح في أنحاء لندن". وتابعت "سيرى السكان عددا إضافيا من العناصر خارج مواقع رئيسية بما في ذلك شبكات النقل العام والحدائق الملكية وخارج مقار الإقامة الملكية في لندن".
خ.س/ أ.ح (رويترز، أ ف ب)
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
العالم يعلن الحداد على الملكة إليزابيث الثانية
"الحزن هو الثمن الذي ندفعه من أجل الحب." قالت ذلك بنفسها ذات مرة. الآن العالم في حداد عليها: الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، توفيت في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2022 عن 96 عاماً بعد ما يقرب من 70 عامًا من الحكم. شهدت الملكة انهيار الإمبراطورية البريطانية، و16 رئيسًا للوزراء وأوقاتا عصيبة مرت على أسرتها.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
ملكة في سن الخامسة والعشرين
توفي جورج السادس ملك المملكة المتحدة في 6 فبراير 1952. كانت ابنته إليزابيث البالغة من العمر 25 عاماً في زيارة خارجية في ذلك الوقت وتلقت الأخبار بعد وصولها إلى كينيا. لم يكن هناك وقت للحداد الهادئ. أصبحت إليزابيث الآن ملكة. ومع ذلك، لم يتم تتويجها إلا بعد عام ونصف تقريباً: في يونيو 1953 في كنيسة وستمنستر في لندن، التي تعد كنيسة الملوك.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
وريثة العرش في عمر العشر سنوات
ولدت إليزابيث ألكسندرا ماري في لندن في 21 أبريل/ نيسان 1926، وهي الطفلة الأولى لدوق ودوقة يورك. في عام 1936 اعتلى والدها جورج السادس العرش البريطاني. وهكذا أصبحت ابنته الكبرى وريثة العرش وأعدت نفسها بشكل منهجي لدورها المستقبلي في السنوات التالية. ألقت إليزابيث أول خطاب لها، بثته هيئة الإذاعة البريطانية، في سن الرابعة عشرة - خلال الحرب العالمية الثانية.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
ملكة وأم
في تشرين الثاني/ نوفمبر 1947، تزوجت إليزابيث من أمير اليونان فيليب ذي الأصل الألماني، الذي كان يكبرها بخمس سنوات. في العام التالي ولد ابنهما تشارلز، وبعد عامين ابنتهما الأولى آن، تبعهما أندرو عام 1960 وإدوارد عام 1964.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
ملكة القلوب؟
إليزابيث التي لا تعرف الكلل. لقد تجاوزت بالفعل فترة ولاية والدها بتسع سنوات في اليوبيل الفضي لها في عام 1977. ومثل هذه الصورة في العرض العسكري التقليدي "قوات الألوان"، سيتذكرها الكثيرون: وسط العائلة الكبيرة. كانت موضع تقدير ومبجلة، كانت قريبة من الشعب ومحبوبة. لكن "ملكة القلوب" - هذا اللقب سيمنح لاحقًا لشخص آخر...
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
سنوات صعبة
بالنسبة للعديد من البريطانيين كانت الأميرة ديانا زوجة ابن الملكة، ولي العهد الأمير تشارلز هي "ملكة القلوب". بيد أنّ الزواج انهار، وبعد قرار حاسم من الملكة تم الانفصال عام 1995. عندما توفيت الأميرة ديانا في حادث بعد عامين، أثار رد فعل الملكة البارد انتقادات عامة كبيرة.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
أخيرًا حفل زفاف الأحلام مرة أخرى
عندما تزوج الأمير وليام، الابن الأكبر لديانا، من كيت ميدلتون في أبريل/ نيسان 2011، احتفل الملايين بالعروسين. وبعد أن أعطت الملكة كيت على ما يبدو بعض النصائح قبل الخطوبة، سرعان ما تعلمت زوجة حفيدها واجباتها الملكية وأسعدت الملكة بزواج سعيد لمدة عشر سنوات وثلاثة من أحفاد الأحفاد.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
الحفيد المنشق
لكن لم يكن الأمر كذلك مع الحفيد الأصغر هاري. أعطت الملكة مباركتها لحفل زفافه على الممثلة الأمريكية ميغان ماركل في عام 2018. ومع ذلك، لم تكن الحياة الملكية مناسبة للزوجين الشابين. في مقابلة مع المتحدثة الأمريكية أوبرا وينفري، تحدث الاثنان بصراحة عن الصعوبات التي تواجههما مع مؤسسة النظام الملكي، كما تخليا فيما بعد عن امتيازاتهما كعضوين في العائلة الملكية.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
حياتها محور الاهتمام
نعم، يمكن أن يكون التاج عبئاً، لأنه يعني مسؤولية كبيرة وحياة كاملة تحت مراقبة الرأي العام وعامة الشعب. مشاكل الأسرة والطلاق والوفيات والمغامرات - أتقنت إليزابيث كل شيء بطريقتها الخاصة: قوية وهادئة. هذا ما أحبه معظم البريطانيين فيها.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
زعيمة لـ16 دولة في "عالم كومنولث"
السياسة اليومية كان آخرون يتولوها. عينت أحد عشر رجلاً وامرأتين في منصب رئيس الوزراء، آخرهم بوريس جونسون في عام 2019. وكانت تحكم في ملكية دستورية في وظيفة رمزية. حتى وقت قريب كانت أيضاً زعيمة كومنولث الأمم الذي يضم 52 دولة، من ضمنها "عالم كومنولث" الذي تزعمته لغاية وفاتها، وتنتمي إليه دول مثل كندا وأستراليا.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
70 سنة حافلة
كانت إليزابيث قد قالت في عام 1952 إن تتويجها لا ينبغي أن يكون علامة على القوة وعظمة الماضي، بل تعبير عن الأمل في السنوات التي ستخدمها وتحكم بنعمة الرب. دامت هذه الفترة نحو 70 سنة حافلة بالأحداث. وهذا ما جعلها أطول زعيمة دولة في الحكم في العالم.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
رأس الكنيسة وأيقونة لا تُنسى
كان لقبها الكامل هو: "إليزابيث الثانية، بفضل الرب ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبلدانها وأقاليمها الأخرى، زعيمة الكومنولث، المدافعة عن الإيمان". وما لا ينبغي إهماله أيضاً: أيقونة الأناقة، المشهورة عالمياً بأزيائها ذات اللون الواحد والقبعات المصممة بشكل متقن.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
الخسارة
في نيسان/أبريل 2021، توفي الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث، قبل شهرين من عيد ميلاده المائة. الاثنان كانا متزوجين منذ 73 عاماً وتجاوزا جميع الأزمات - بما في ذلك الأزمات الزوجية - معاً. بيد أنّ الملكة لم يردعها فقدان زوجها ورفيقها واستمرت في تولي حكم المملكة.
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بعد حياة حافلة وسبعة عقود من الحكم.. وداعا إليزابيث الثانية
وداعا يا ملكتي
العالم يقول وداعاً إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة منذ ما يقرب من سبعة عقود، والأم لأربعة أطفال، وإحدى الشخصيات المميزة في القرن العشرين ولغاية اليوم. وسيتولى الآن ابنها وولي عهدها تشارلز، دوق كورنوال وأمير ويلز، عرش ملوك إنجلترا. زابينه بيشل، كلاوس كريمر/ ز.أ.ب