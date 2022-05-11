 تنديد دولي.. مطالب بتحقيق مستقل وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تنديد دولي.. مطالب بتحقيق مستقل وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة

قوبل مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة خلال عملية إسرائيلية في الضفة الغربية بإدانات دولية، ودعوات لإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الواقعة، فيما تبادل الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني الاتهامات في مقتلها.

الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة (11/5/2022)

الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة قتلت خلال تغطيتها الصحفية لعملية إسرائيلية في الضفة الغربية

 

دعت الحكومة الألمانية إلى إجراء تحقيق سريع في  مقتل الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عقله في الضفة الغربية، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم الأربعاء (11 مايو/أيار 2022) في برلين إن التقارير بشأن مقتل أبو عاقلة "صادمة للغاية".  

وأضافت المتحدثة أندريا ساسا، أن حماية الصحفيين هي جزء أساسي من دولة القانون و"يشمل ذلك بالطبع التأكيد من أن يكونممثلات وممثلي وسائل الإعلام قادرين على تغطية الصراعات ". وأكدت المتحدثة أن الحكومة الألمانية تفترض وتتوقع أن يتم توضيح ظروف مقتل أبو عاقلة بشكل كامل وسريع ومحاسبة المسؤولين.

وفي بروكسل قال بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة مقتل الصحافية الفلسطينية الأمريكية في قناة الجزيرة "، وأضاف إنه "من غير المقبول استهداف الصحافيين أثناء أدائهم عملهم. يجب ضمان سلامة الصحافيين الذين يغطون حالات النزاع وحمايتهم في جميع الأوقات". وطالب البيان بـ"تحقيق معمق ومستقل يوضح في أسرع وقت كل ظروف هذه الحوادث وأن يحال المسؤولون (عنها) أمام القضاء".

مشاهدة الفيديو 02:32

الاتحاد الأوروبي يدين مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كون فون بورغسدورف، مقتل أبو عاقلة بــ"الفاجعة"، مؤكداً أنها أيقونة لكل الصحفيات والنساء الفلسطينيات، وقدم خلال زيارة تضامنية لمكتب قناة الجزيرة في غزة، تعازيه لأصدقاء وعائلة أوب عاقلة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

 

من جانبها دعت الولايات المتحدة الى إجراء تحقيق "شفاف" حول مقتل الصحافية الأمريكية الفلسطينية، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لصحافيين "ينبغي النظر في هذا الأمر في شكل شفاف. نشجع الطرفين على المشاركة في هذا التحقيق بحيث نتمكن من فهم سبب حصول ذلك"، مؤكدة أهمية "أن يتمكن الصحافيون من القيام بعملهم من دون خوف".

وشددت على أن "الأولوية المطلقة" للولايات المتحدة تكمن في "حماية المواطنين الأمريكيين والصحافيين".

وقالت كارين جان-بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين المرافقين للرئيس جو بايدن على متن طائرة الرئاسة إيرفورس وان في طريقه إلى ولاية إيلينوي "ندعو لإجراء تحقيق مستفيض في وفاتها". كذلك دعا توم نايدز السفير الأمريكي لدى إسرائيل في تغريدة على تويتر "لإجراء تحقيق شامل بشأن ملابسات مقتل (أبو عاقلة) وإصابة صحفي آخر على الأقل اليوم في جنين".

وفي باريس قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إن "فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أسرع وقت ممكن لإلقاء الضوء الكامل على ملابسات هذه المأساة".

وأبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "استياءها" إثر مقتل أبو عاقلة، مطالبة بتحقيق مستقل حول ملابسات ما حصل. وقالت المفوضية في تغريدة الأربعاء إن "أجهزتنا موجودة على الأرض للتحقق من الوقائع"، مطالبة بـ"وقف الإفلات من العقاب" وبتحقيق "مستقل وشفاف حول مقتل" الصحافية.

اتهامات متبادلة

مختارات

وقتلت الصحافية المخضرمة في قناة "الجزيرة" القطرية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم بعد إصابتها بالرصاص في وجهها خلال تغطيتها عملية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية.

واتهمت القناة والسلطة الفلسطينية إسرائيل بقتلها، في حين قالت إسرائيل إنها ربما أصيبت بنيران فلسطينية ووعد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالتحقيق وقال "سيتم نقل نتائجنا بشفافية... إلى أصدقائنا الأمريكيين وكذلك السلطة الفلسطينية وآخرين في العالم نتواصل معهم".

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقناة الجزيرة مقتل أبو عاقلة بأنه "قتل بدم بارد على يد الجيش الإسرائيلي".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن عباس يطلق مزاعم لا أساس لها قبل أن تجري إسرائيل "تحقيقا شاملا" في الأحداث. وأضاف بينيت في بيان "يبدو من المرجح أن مسلحين فلسطينيين كانوا يطلقون النار على نحو عشوائي في ذلك الوقت مسؤولون عن الوفاة المؤسفة للصحفية".

وقال متحدث عسكري إسرائيلي في إفادة للصحفيين الأجانب إن القوات الإسرائيلية لن تستهدف مطلقا أي شخص غير مقاتل، واصفا مقتل أبو عاقلة بأنه مأساوي. وأضاف أنه حدث تبادل لإطلاق النار ثلاث مرات مع مسلحين فلسطينيين خلال المداهمة.

إلى ذلك قال مدير معهد الطب الشرعي الفلسطيني في مدينة نابلس بالضفة الغربية إن النتائج الأولية لتشريح الجثة الذي أمرت به السلطة الفلسطينية أظهرت وفاة أبو عاقلة متأثرة بإصابتها بعيار ناري في الرأس. ورفض الإدلاء بمزيد من المعلومات عندما سئل عما إذا كانت النتائج تُظهر أن أبو عاقلة أصيبت بنيران إسرائيلية.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Palästina | Journalistin Shireen Abu Akleh durch Schüsse getötet

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    شيرين أبو عاقلة

    صحافية مخضرمة عملت في قناة الجزيرة القطرية. قُتلت خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية. وجهت اتهامات للجيش الإسرائيلي باستهدافها، في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنها ربما أصيبت بنيران فلسطينية عشوائية. كانت شيرين أبو عاقلة (51 عاماً)، وهي فلسطينية تحمل الجنسية الأمريكية، ترتدي سترة الصحافة التي تميز عملها بوضوح أثناء التغطية في مدينة جنين.

  • الصحافية اليمنية رشا عبد الله

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    رشا عبد الله

    لقيت الصحافية اليمنية رشا عبد الله مصرعها في تفجير استهدف سيارتها في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد والواقعة تحت سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي". كانت الصحافية الراحلة حاملاً ما أدى لمقتل جنينها أيضاً في التفجير الذي تم بواسطة عبوة ناسفة ألصقت بسيارتها وتم تفجيرها عن بعد، فيما أصيب زوجها الصحافي محمود العتمي بجروح بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

  • الصحافي السعودي جمال خاشقجي

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    جمال خاشقجي

    صحافي سعودي بارز كان يكتب لصحيفة "واشنطن بوست" منتقدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 قُتل خاشقجي في عملية وحشية داخل قنصلية بلاده في اسطنبول. شوهت الجريمة صورة السعودية وسمعتها بشكل كبير. بدأت تركيا محاكمة غيابية في تموز/ يوليو 2020 بحق 26 سعوديا يشتبه في تورطهم بالجريمة، لكنها نقلت ملف القضية في 7 نيسان/ أبريل إلى السعودية، ما أثار استياء منظّمات حقوقية.

  • الصحافية العراقية أطوار بهجت

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    أطوار بهجت

    كانت الصحافية العراقية الراحلة تعمل لحساب قناة العربية وكانت في طريقها لتغطية واقعة تفجير مرقد الإمام العسكري في فبراير/شباط 2006، لكنها أوقفت على حاجز عسكري قرب سامراء من قبل ما كان يعرف بـ "فرق الموت العراقية". أكد فيديو نشرته وسائل إعلام دولية تعرضها لتعذيب هائل وانتشرت أنباء عن تعرضها للاغتصاب قبل أن تذبح بوحشية. في 2009 أعلنت السلطات العراقية القبض على قاتلها والذي اعترف أيضاً بقتل زميليها.

  • وقفة احتجاجية في ذكرى وفاة الصحافي الحسيني أبو ضيف في القاهرة 11.12.2014

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    الحسيني أبو ضيف

    صحافي مصري شاب أصيب بعيار ناري في رأسه أواخر عام 2012 خلال تغطيته إحدى المظاهرات التي عرفت في وقتها باسم "أحداث الاتحادية"، وأعلنت وفاته في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012. تبادل الأمن المصري وجماعة الإخوان الاتهامات بالمسؤولية عن مقتله. لاحقاً اعتقل شخص قيل إنه من مناصري جماعة الإخوان ووجهت إليه تهمة قتل الحسيني وحكم عليه في 2020 بالسجن المشدد 20 عاماً، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.

  • المصور الصحفي اللبناني سمير كساب

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    فريق سكاي نيوز عربية في سوريا

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 أفادت قناة سكاي نيوز عربية، أنها فقدت الاتصال مع أفراد طاقهما في سوريا والمكون من ثلاثة أشخاص هم الصحافي الموريتاني إسحاق مختار، والمصور اللبناني سمير كساب (يظهر في الصورة)، وسائق سوري لم يُعلن عن اسمه بناءً على طلب أسرته. تقول "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قتلوا خلال النزاع في سوريا.

  • الصحافي اللبناني سمير قصير

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    سمير قصير

    في الثاني من يونيو/حزيران 2005 اغتيل الصحافي اللبناني المعروف سمير قصير (45 عاماً) بعد تفجير سيارته في بيروت. ورغم مرور سنوات على اغتياله لم يكشف بعد عن قتلة سمير قصير، لكن أصابع الاتهام وجهت للنظام السوري، الذي كان قصير من أشد منتقديه.

  • بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    جبران تويني

    بعد أسابيع من اغتيال الصحافي سمير قصير، اغتيل الصحافي اللبناني الآخر جبران تويني في 12 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2006. كان تويني يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النهار الإعلامية. عرف تويني بمعارضته للتدخل السوري في لبنان.

  • صورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.

    بالصور: صحفيون سقطوا ضحية لصراعات الشرق الأوسط

    علي حسن الجابر

    كان رئيساً لقسم التصوير في قناة الجزيرة، اغتيل عن عمر يناهز 55 عاماً في 12 من مارس/ آذار 2011 وذلك في كمين استهدف طاقم قناة الجزيرة جنوب غرب مدينة بنغازي الليبية. الصورة لجنازة علي حسن الجابر وهو مغطى بالعلمين القطري والليبي.


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تحديات ومخاطر الحرب  

مواضيع ذات صلة

In this undated photo provided by Al Jazeera Media Network, Shireen Abu Akleh, a journalist for Al Jazeera network, stands in an area where the Dome of the Rock shrine at Al-Aqsa Mosque in the Old City of Jerusalem is seen at right in the background. Abu Akleh, a well-known Palestinian female reporter for the broadcaster's Arabic language channel, was shot and killed while covering an Israeli raid in the occupied West Bank town of Jenin early Wednesday, May 11, 2022. (Al Jazeera Media Network via AP)

مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في جنين 11.05.2022

نعت شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية مراسلتها شيرين أبو عاقلة التي قُتلت صباح اليوم الأربعاء في جنين. وفيما حمل عباس القوات الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة"، شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في رواية الفلسطينيين.

April 13, 2022, Nablus, West Bank, Palestinian Territory: Palestinian protesters clash with Israeli forces, in the West Bank city of Nablus on April 13, 2022. A Palestinian was killed while 17 others were injured during an Israeli military raid into the West Bank city of Nablus and nearby towns and villages this morning, according to the Ministry of Health (Credit Image: © Shadi Jarar'Ah/APA Images via ZUMA Press Wire

تصاعد حدة التوتر في الضفة ـ مواجهات وقتلى خلال عملية أمنية إسرائيلية 14.04.2022

تصاعدت حدة التوتر في الضفة الغربية خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي عقب هجمات نفذها فلسطينيون داخل إسرائيل. عباس طالب بتدخل المجتمع الدولي وإسرائيل تتهم السلطة بعدم بذل جهد كاف لوقف التشجيع على العنف ضد الإسرائيليين.

Israeli troops take position in the Nur Shams Palestinian refugee camp near in the northern West Bank town of Tulkarem on April 10,2022, during a raid looking for suspects related to a gunman from Jenin who went on a shooting rampage in a popular Tel Aviv nightlife area on April 7, killing three Israelis and wounding more than a dozen others. (Photo by JAAFAR ASHTIYEH / AFP) (Photo by JAAFAR ASHTIYEH/AFP via Getty Images)

مقتل فلسطينية "طعنت" شرطيا خلال عملية عسكرية في الضفة 10.04.2022

قالت السلطات الإسرائيلية إن فلسطينية طعنت شرطيا في الخليل جنوب الضفة. من جانبها أعلنت السلطات الفلسطينية وفاة السيدة بالمستشفى. يأتي ذلك وسط تصعيد متواصل وعملية عسكرية واسعة عقب هجوم دموي في تل أبيب أسفر عن قتلى وإصابات.