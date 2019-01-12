تناول وجبة الفطور لا يساعد على إنقاص الوزن!

أظهرت مراجعة لمجموعة من الدراسات أن الفكرة الشائعة عن أن عدم تناول وجبة الإفطار يسهم في اكتساب الوزن لا تعني أن تناول الوجبة الصباحية قد يساعد في فقدان الوزن.

وفحص الباحثون بيانات 13 دراسة، شملت تجارب سريرية معظمها في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال 30 عاما، تناول بعض المشاركين فيها وجبة الفطور بينما لم يتناوله باقي المشاركين. وتوصلت المراجعة إلى أن الذين تناولوا الوجبة الصباحية اكتسبوا مزيدا من السعرات الحرارية والوزن أكثر ممن تجاهلوا هذه الوجبة.

ربما تكون نتائج الدراسة صادمة لمن يحاولون اتباع نظام غذائي معين لإنقاص الوزن، إذ أفادت بأن من تناولوا وجبة الإفطار اكتسبوا 260 سعرة حرارية في المتوسط يوميا أكثر ممن تجنبوا هذه الوجبة. كما زادت أوزانهم بمقدار 0.44 كيلو غرام في المتوسط.

الفطور.. أهم وجبة؟

وقالت فلافيا سيكوتيني كبيرة الباحثين في الدراسة الجديدة، وهي من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا، إن "هناك اعتقاد بأن الفطور هو أهم وجبة في اليوم... لكن الوضع ليس كذلك".

وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني "السعرات الحرارية هي السعرات الحرارية أيا كان وقت تناولها، وعلى الناس ألا يأكلوا إذا لم يشعروا بالجوع".

وأوضح الباحثون في الدورية الطبية البريطانية، أن بعض الدراسات السابقة دققت فيما إذا كان لوجبة الفطور تأثير على عملية الأيض، أو عدد السعرات التي يحرقها الجسم. لكن الباحثين لم يجدوا اختلافات مهمة في هذا الصدد بين تناول الإفطار من عدمه.

لكن تيم سبيكتور، الباحث في جامعة "كينغز كوليدج لندن"، الذي كتب مقالا افتتاحيا مصاحبا للدراسة، أوضح أن "كل واحد منا متفرد وبالتالي قد تختلف الاستفادة التي يحصل عليها من الكربوهيدرات والدهون على حسب الجينات والكائنات الدقيقة بالجسم ومعدل الأيض".

س.إ/ع.ش (رويترز)