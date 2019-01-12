تناول وجبة الفطور لا يساعد على إنقاص الوزن!

أظهرت مراجعة لمجموعة من الدراسات أن الفكرة الشائعة عن أن عدم تناول وجبة الإفطار يسهم في اكتساب الوزن لا تعني أن تناول الوجبة الصباحية قد يساعد في فقدان الوزن.
وفحص الباحثون بيانات 13 دراسة، شملت تجارب سريرية معظمها في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال 30 عاما، تناول بعض المشاركين فيها وجبة الفطور بينما لم يتناوله باقي المشاركين. وتوصلت المراجعة إلى أن الذين تناولوا الوجبة الصباحية اكتسبوا مزيدا من السعرات الحرارية والوزن أكثر ممن تجاهلوا هذه الوجبة.
ربما تكون نتائج الدراسة صادمة لمن يحاولون اتباع نظام غذائي معين لإنقاص الوزن، إذ أفادت بأن من تناولوا وجبة الإفطار اكتسبوا 260 سعرة حرارية في المتوسط يوميا أكثر ممن تجنبوا هذه الوجبة. كما زادت أوزانهم بمقدار 0.44 كيلو غرام في المتوسط.
الفطور.. أهم وجبة؟
وقالت فلافيا سيكوتيني كبيرة الباحثين في الدراسة الجديدة، وهي من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا، إن "هناك اعتقاد بأن الفطور هو أهم وجبة في اليوم... لكن الوضع ليس كذلك".
وأضافت في رسالة بالبريد الإلكتروني "السعرات الحرارية هي السعرات الحرارية أيا كان وقت تناولها، وعلى الناس ألا يأكلوا إذا لم يشعروا بالجوع".
وأوضح الباحثون في الدورية الطبية البريطانية، أن بعض الدراسات السابقة دققت فيما إذا كان لوجبة الفطور تأثير على عملية الأيض، أو عدد السعرات التي يحرقها الجسم. لكن الباحثين لم يجدوا اختلافات مهمة في هذا الصدد بين تناول الإفطار من عدمه.
لكن تيم سبيكتور، الباحث في جامعة "كينغز كوليدج لندن"، الذي كتب مقالا افتتاحيا مصاحبا للدراسة، أوضح أن "كل واحد منا متفرد وبالتالي قد تختلف الاستفادة التي يحصل عليها من الكربوهيدرات والدهون على حسب الجينات والكائنات الدقيقة بالجسم ومعدل الأيض".
س.إ/ع.ش (رويترز)
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الموز
بلا شك يعد الموز من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، إذ يحتوي على الأملاح المعدنية والفيتامينات، غير أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر، خاصة إذا كان الموز شديد النضج. كل مئة غرام من الموز تحتوي على حوالي 95 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الأفوكادو
تعد فاكهة الأفوكادو قنبلة سعرات حرارية فمئة غرام من هذه الفاكهة تحتوي على 217 سعرة حرارية، أي ما يعادل نصف لوح من الشكلاطة. وهي فاكهة عالية الدهون أيضا، إذ تحتوي مئة غرام من الأفوكادو على 25 غرام من الدهون.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
البازلاء أو الجلبانة
تعد البازلاء أو الجلبانة من الخضروات الغنية بالبروتين وتحتوي كذلك على الكاربوهيدرات والدهون. وتكمن أهميتها أيضا في احتوائها على نسبة مهمة من الألياف الغذائية، لكنها تعد كذلك من الخضروات ذات السعرات الحرارية العالية، إذ أن مئة غرام منها تحتوي على 82 سعرة حرارية.
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الذرة
كثيرا ما يتم إضافة حبات الذرة في السلطات لطعمها المميز واحتوائها على الفيتامينات والألملاح المعدنية كالكالسيوم وكالكاليوم، لكن الذرة عالية السكر وغنية بالسعرات الحرارية، فمئة غرام من الذرة تحتوي على 90 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
البطاطا الحلوة
كما هو واضح من اسمها، فإن البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من السكر ومقارنة مع البطاطس العادية، فإنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، إذ أن مئة غرام من البطاطا الحلوة تحتوي على 111 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الليتشي
يقبل البعض على تناول فاكهة الليتشي لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C بالإضافة إلى فيتامينات وأملاح معدنية أخرى، لكن داخل القشرة الخشنة توجد فاكهة بيضاء عالية السكر، كما تحتوي على سعرات حرارية ضعف الموجودة في الفراولة، فمئة غرام من الليتشي تحتوي على 76 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
التمر
يعد التمر من الأغذية الغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ولكنه في نفس الوقت يحتوي على نسبة عالية من السكر بحيث يمكن إمداد عضلات جسم الإنسان بالطاقة بسرعة فائقة. زيادة على ذلك تحتوي مئة غرام من التمر على 114 سعرة حرارية.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الثوم
قد لا يعرف البعض أن الثوم من أكثر الخضروات عالية السعرات الحرارية، فمئة غرام من الثوم تحتوي على حوالي 150 سعرة حرارية، غير أنه من النادر جدا أن يستهلك الثوم بكميات كبيرة مثل باقي الخضروات.
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احذر هذه الفواكه والخضار إذا كنت تقوم بحمية غذائية
الزيتون
يصعب استهلاك الزيتون مباشرة بعد جنيه نظرا لمرارته، إذ يحتاج إلى نقعه في الماء المملح أو في الزيت، وهذا ما يرفع من سعراته الحراية. فمئة غرام من الزيتون الأخضر تحتوي على 131 سعرة حرارية، أما الأسود فقد تصل سعراته إلى 351 سعرة حرارية.