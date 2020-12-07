تناول حبة ماندرين واحدة واحصل على خمسة فوائد!

الماندرين أو اليوسفي هي فاكهة من الحمضيات، تشبه البرتقال في شكلها وتتميز بمذاقها الحلو وصغر حجمها. ارتبطت بفصول السنة الباردة و بتقويتها لجهاز المناعة ضد نزلات البرد الموسمية، إذ تغطي ثمرة واحدة من الماندرين(اليوسفي) نحو 43 بالمائة من حاجة الإنسان البالغ إلى فيتامين سي في اليوم الواحد، بحسب موقع خدمة معلومات المستهلكين الألمانية. غير أن مجلة "بريغيته" الألمانية كشفت عن فوائد صحية أخرى لا يستهان بها لهذه الثمرة الصغيرة:
تقوية العظام
يحتوي الماندرين على الكثير من العناصر النادرة والمعادن مثل الكالسيوم، التي تقوي العظام و صحة الأسنان. فضلاً عن هذا، تتمتع هذه الفاكهة بنسبة جيّدة من التوافر الحيوي، أي قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الحمضيات بشكل أفضل والسبب في ذلك هو حمض الفاكهة الموجود بداخلها.
صحة ونضارة البشرة
يحتاج الجسم إلى الكثير من فيتامين سي للحصول على بشرة صحية ونضرة، وهذا يتطلب إفراز كمية كبيرة من الكولاجين. ويعود الفضل للكولاجين للحصول على بشرة جميلة وناعمة. غير أن الجسم لا يستطيع إنتاج فيتامين سي من تلقاء نفسه، بل يحصل عليه عن طريق الطعام. وفاكهة الماندرين تشبه قنبلة حقيقة من فيتامين سي، كما أنها مفيدة أيضاً للبشرة، لأنها غنية بفيتامين أ، المعروف أيضاً باسم بيتا كاروتين المسؤول عن تجديد خلايا البشرة.
تقوية جهاز المناعة
مثلما يستفيد الجسم من فيتامين سي الموجود في الماندرين في مكافحة نزلات البرد. يمكن لهذا الفيتامين تقوية جهاز المناعة، وفي حالة الإصابة بنزلات البرد، فإنه يعمل أيضاً على تقصير مدة الإصابة وتعجيل عملية التعافي.
إنقاص الوزن
من الصعب تصديق ذلك، ولكنه صحيح. فقد اكتشف باحثون أمريكيون من خلال دراسة أن اليوسفي يمكنه مساعدتنا علىإنقاص الوزن ، لأن مادة "النوبيليتين" الموجودة في الحمضيات تحفز حرق الدهون. وتوجد هذه المادة بشكل أساسي تحت القشرة مباشرة داخل الألياف البيضاء، والتي غالباً ما يتم التخلص منها عند التقشير، لذلك من الأفضل تناولها أيضاً.
صحة الكبد
مادة "النوبيليتين" لها خاصية جيدة أخرى. فهي تساعد على التخلص من الدهون الزائدة ومنع تراكمها في الكبد، وهو ما يطلق عليه "الكبد الدهني" الذي هو نتاج عن تناول الكثير من السكريات والكربوهيدرات. كما أنه يتسبب في أمراض مختلفة مثل عدة أنواع من السرطان إضافة إلى مرض السكري وهشاشة العظام.
إ.م/و.ب
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في صور..أشهر الحمضيات وبعض فوائدها الصحية
البرتقال..الأكثر شعبية
البرتقال هو الأكثر شعبية في كثير من البلدان. تبلغ نسبة الماء في البرتقال 85 بالمئة، وفيه كمية كبيرة من فيتامين سي، تصل إلى خمسين ملليغرام لكل 100 غرام. وهي كمية تكفي لحاجة الجسم منه في يوم. ومن المهم عدم نزع القشرة البيضاء تماما، إذ يوجد بها مواد مفيدة لعلمية الهضم.
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في صور..أشهر الحمضيات وبعض فوائدها الصحية
حساس تجاه البرودة
وتعد أشجار البرتقال من أكثر الفواكه زراعة في العالم، وثماره يستوي على الشجر وليس بعد جنيه، وهو محصول حساس تجاه البرودة لذلك لا يُوضع في الثلاجة.
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في صور..أشهر الحمضيات وبعض فوائدها الصحية
اليوسفي..الأخ الأصغر للبرتقال
اليوسفي أخ صغير للبرتقال، وموطنه الأصلي الصين. من فوائده أن مكوناته قد تقي من الإصابة حتى بالسرطان. وكل 100 غرام منه، بها اثنان وثلاثون ملليغراما من فيتامين سي. له مذاق حلو، إذ أن نسبة السكر فيه 10غ لكل 100 غرام.
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في صور..أشهر الحمضيات وبعض فوائدها الصحية
ما هو الكليمانتين؟
عند تطعيم اليوسفي مع البرتقال ينتج الكليمانتين وهو يخلو غالبا من البذور وكمية السكر فيه أقل، من اليوسفي. ومن قشور الحمضيات يتم تصنيع البيكتين، الذي يستخدم مثلا في الحفاظ على المربى والحلويات.
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في صور..أشهر الحمضيات وبعض فوائدها الصحية
الليمون..حامض ومفيد
من المعروف أن الليمون هو أكثر الحمضيات حموضة، ويفتح الشهية ويساعد على الهضم ويمتلك أعلى نسبة من فيتامين سي، بمعدل 53 ملليغرام لكل 100 غرام. ولليمون تأثير مضاد للالتهاب ويساعد على حل مشاكل اللثة.
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في صور..أشهر الحمضيات وبعض فوائدها الصحية
الليمون لتعقيم الحلق
عصير الليمون الممزوج بالماء يعتبر وسيلة منزلية قديمة لتعقيم الحلق عند التهابه. وللحموضة الموجودة في الليمون والممزوجة بفيتامين سي تأثير ايجابي على امتصاص الحديد. وبذلك يمكن للحديد الوصول للدم عن طريق الأمعاء. من يرغب باستخدام القشرة الخارجية لليمون، فعليه أخذها من الثمرات غير المعالجة. فقشرة الليمون المرشوشة كيماويا يمكن أن تضر بالصحة.
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في صور..أشهر الحمضيات وبعض فوائدها الصحية
الأترج من الحمضيات المهمة
الأترج من الحمضيات المهمة، ويستخدم في المعجنات في كثير من الأماكن. أهم ما يميز ثمرة الأترج هو أن المرء يستخدم غلافها الخارجي السميك وليس لّبها. تطهي القشرة في ماء مملح حتى تصبح طرية. ولصنع المربي تغمس القشور لمدة ستة أيام على الأقل في شربات السكر، ويجب تغيير الشربات يوميا لترتفع فيه تدريجيا نسبة السكر.
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في صور..أشهر الحمضيات وبعض فوائدها الصحية
الجريب فروت
حموضته الشديدة تجعله غير مرغوب به كثيرا. نسبة فيتامين سي فيه تبلغ 44 ملليغرام لكل 100 غرام.
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في صور..أشهر الحمضيات وبعض فوائدها الصحية
الحذر من تناوله مع الأدوية
يحتوي الجريب فروت أيضا على فيتامينات عديدة ومواد معدنية مهمة كالماغنزيوم والزنك والفوسفور. وتساعد المواد المرّة فيه عادة على تسهيل الهضم. لكن الجريب فروت يحتوي على عنصر النارنجين المرّ الذي قد يؤدي إلى تفاعلات ضارة مع بعض الأدوية كأدوية القلب والكوليسترول، ولذلك ينبغي على المرء تناول الأدوية مع الماء فقط.
الكاتب: DW/دالين صلاحية