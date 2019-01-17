تناول المكسرات مفيد للتخلص من البدانة

كشفت دراسة حديثة أنه على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات فإن تناول مقدار منها يوميا قد يساهم في الحد من زيادة الوزن، خاصة عندما تكون بديلا عن أغذية ذات فائدة صحية أقل.
واستغرقت الدراسة فترة تراوحت ما بين 20 و24 عاما حيث تم أجراؤها على أكثر من 126 ألف مشارك في منتصف العمر يتمتعون بصحة جيدة، كما تمتع كلا منهم في بداية الدراسة بوزن صحي أو بزيادة طفيفة في الوزن، بينما بنهاية الدراسة أصيب حوالي 17 بالمئة من المشاركين بالسمنة.
وذكر الباحثون، من خلال دورية الطب البريطانية، إن الأشخاص الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 جراما يوميا تقل احتمالات إصابتهم بالبدانة بنسبة ثلاثة بالمئة.
كما أوضحت الدراسة أن تناول الجوز يوميا بكمية مماثلة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة 15 بالمئة، بينما يرتبط تناول مكسرات مثل الكاجو واللوز بانخفاض احتمالات الإصابة بالسمنة 11 بالمئة.
ووفقا للأستاذة بكلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية والمشرفة على الدراسة، ديردري توبايس، هناك عدة طرق يمكن من خلالها أن تساعد المكسرات في الحفاظ على وزن صحي حيث تقول: "احتواء المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف يعطي إحساسا بالشبع لفترة أطول مقارنة بتناول الكربوهيدرات المعالجة وغيرها من الأغذية سهلة الهضم".
ومن أجل الحصول على أفضل فائدة غذائية من المكسرات، نصحت توبايس بتجنب المكسرات المغطاة بالملح أو السكر.
وبالرغم من أن المشاركين بالدراسة زاد وزنهم بمعدل 0.32 كيلوجرام على نحو سنوي، لكن كل مقدار من المكسرات كان يضاف للغذاء اليومي، ارتبط بانخفاض نسب معدلات الزيادة في الوزن.
د. ب/ ع أ ج (رويترز)
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أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن
الكمثرى
على الرغم من أن التفاح يعد من أكثر الفواكه الغنية بالألياف، لكن الألياف الموجودة في الكمثرى أكثر من التفاح، فوفقا لموقع "غيزونديه إرنيرونغ"، أظهرت إحدى الدراسات أن تناول ثلاث حبات من الكمثرى في اليوم يساعد على تخفيف الوزن بشكل أكثر من تناول كمية عالية من ألياف الشوفان.
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أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن
الفاصولياء
تعد الفاصولياء من البقوليات التي تحتوي على مادة كوليسيستوكينين، وهي هرمون يتم إفرازه أثناء عملية الهضم ويعتبر بمثابة مثبط طبيعي للشهية. علاوة على أن الفاصولياء تعد مصدر جيد للبروتين وتحتوي على نسبة عالية من الألياف، وهو ما يعزز الشعور بالشبع.
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أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن
القرفة
أثبتت دراسات تابعة لوزارة الزراعة الأمريكية ونشرها موقع "ديلي هيلث بوست" أن القرفة تساعد على تنظيم مستويات الأنسولين في الدم، ولذلك دور مهم في نقل إشارات الجوع للدماغ، فضلا عن أن تناول القرفة يساعد على تخفيف الشعور في الجوع مساءا.
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أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن
الفلفل
يحتوي الفلفل على مادة الكابسايسين، وهي مادة تعزز عملية الأيض، فضلا عن أن الطعم الحار يساعد على تناول كيمة أقل من الطعام. ربما يكون لمادة الكابسايسين دور في تخفيف الشهية أو قد يكون لتأثير إشارات الألم على اللسان جراء الطعم الحار دور في تخفيف الشهية، وعلى كل الأحوال فإن التوابل وسيلة رائعة لتثبيط الشهية.
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أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن
السلطة
يساعد تناول الخضار صباحا على استهلاك كميات أقل من السعرات الحرارية أثناء اليوم. والسبب أن الأطعمة الخفيفة مثل الخضار النيئ تسمح بالحصول على كمية عالية من المواد الغذائية وبسعرات حرارية أقل، كما أن تناول كميات كبيرة منها يعزز الشعور بالشبع.
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أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن
زيت الزيتون
من المعروف أن تناول كميات قليلة من الدهون يعزز الشعور بالشبع، وأكدت دراسات كثيرة أن زيت الزيتون هو أفضل أنواع الدهون للحد من الشهية، ومن المهم الاعتدال في تناول زيت الزيتون، فتناول كمية قليلة لها تأثير فعال للحد من الشهية.
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أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن
اللوز
يحتوي اللوز على الألياف والدهون الصحية، وهذا المزيج يجعل اللوز مثالي لدرء الجو، إذ أكدت دراسة نشرها موقع "غيزوندهايت هويته" أن الأشخاص الذين يتناولون اللوز يفقدون وزنهم أكثر من أولئك الذين يتناولون الكربوهيدرات الغنية بالألياف المعقدة.
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أطعمة للتحكم بالشهية وتخفيف الوزن
الخلّ
يؤثر الخل على سرعة هضم الطعام، فوفقا لموقع "غيزوندهايتا تيبس" أظهر عدد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات أضيف إليها الخلّ، يميلون إلى استهلاك سعرات حرارية أقل من أولئك الذين يستهلكون أنواع أخرى من البهارات.
الكاتب: دالين صلاحية