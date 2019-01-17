تناول المكسرات مفيد للتخلص من البدانة

كشفت دراسة حديثة أنه على الرغم من ارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات فإن تناول مقدار منها يوميا قد يساهم في الحد من زيادة الوزن، خاصة عندما تكون بديلا عن أغذية ذات فائدة صحية أقل.

واستغرقت الدراسة فترة تراوحت ما بين 20 و24 عاما حيث تم أجراؤها على أكثر من 126 ألف مشارك في منتصف العمر يتمتعون بصحة جيدة، كما تمتع كلا منهم في بداية الدراسة بوزن صحي أو بزيادة طفيفة في الوزن، بينما بنهاية الدراسة أصيب حوالي 17 بالمئة من المشاركين بالسمنة.

وذكر الباحثون، من خلال دورية الطب البريطانية، إن الأشخاص الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 جراما يوميا تقل احتمالات إصابتهم بالبدانة بنسبة ثلاثة بالمئة.

كما أوضحت الدراسة أن تناول الجوز يوميا بكمية مماثلة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة 15 بالمئة، بينما يرتبط تناول مكسرات مثل الكاجو واللوز بانخفاض احتمالات الإصابة بالسمنة 11 بالمئة.

ووفقا للأستاذة بكلية الطب في جامعة هارفارد الأمريكية والمشرفة على الدراسة، ديردري توبايس، هناك عدة طرق يمكن من خلالها أن تساعد المكسرات في الحفاظ على وزن صحي حيث تقول: "احتواء المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف يعطي إحساسا بالشبع لفترة أطول مقارنة بتناول الكربوهيدرات المعالجة وغيرها من الأغذية سهلة الهضم".

ومن أجل الحصول على أفضل فائدة غذائية من المكسرات، نصحت توبايس بتجنب المكسرات المغطاة بالملح أو السكر.

وبالرغم من أن المشاركين بالدراسة زاد وزنهم بمعدل 0.32 كيلوجرام على نحو سنوي، لكن كل مقدار من المكسرات كان يضاف للغذاء اليومي، ارتبط بانخفاض نسب معدلات الزيادة في الوزن.

د. ب/ ع أ ج (رويترز)