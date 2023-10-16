تناول العنب يساعد في تعزيز صحة العين عند التقدم بالعمر

كشفت دراسة جديدة أن تناول كمية قليلة فقط من العنب يوميا لمدة أربعة أشهر تعمل على تعزيز صحة العين وخصوصا لدى كبار السن. ويكمن السر في حقيقة أن معظم أسباب تدهور العيون يرجع إلى الإجهاد التأكسدي وأن العنب يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وأجريت الدراسة التي نشرت نتائجها في المجلة العلمية (فود أند فاكشن) البريطانية من قبل فريق من جامعة سنغافورة الوطنية على 34 شخصا بالغا تناولوا إما كوبا ونصف من العنب يوميا أو دواء وهميا لمدة 16 أسبوعا.

هل العنب وجبة صحية؟

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا العنب زيادة كبيرة في الكثافة البصرية للصباغ البقعي (MPOD)، وقدرة مضادات الأكسدة في البلازما، والمحتوى الفينولي الإجمالي مقارنة بمن تناولوا الدواء الوهمي. في حين أن من لم يتناولوا العنب شهدوا زيادة كبيرة في مركبات ضارة يشار إليها بـ (AGEs) والتي يمكن أن تتشكل عند اتحاد البروتين أو الدهون مع السكر في مجرى الدم.

وتساهم هذه المركبات في الإصابة بالأمراض عن طريق إتلاف مكونات الأوعية الدموية في شبكية العين، مما يؤدي بدوره إلى إضعاف الوظيفة الخلوية. بحسب ما نشره موقع (إندبندس) البريطاني.

ويمكن للعنب، الذي يعد مصدرا طبيعيا لمضادات الأكسدة والبوليفينول الأخرى، فضلاً عن كونه مصدرا غنيا بفيتامين سي، أن يقلل من الإجهاد التأكسدي ويمنع تكوين (AGEs)، مع تأثيرات مفيدة محتملة على شبكية العين، مثل تحسين الكثافة البصرية للصباغ البقعي (MPOD).

وقال الدكتور جونغ إيون كيم، الباحث المشارك في الدراسة: "دراستنا هي الأولى التي تظهر أن استهلاك العنب يؤثر بشكل مفيد على صحة العين لدى البشر وهو أمر مثير للغاية، خاصة مع التقدم في العمر".

ر.ض/ أ.ح