 تنامي أعداد السلفيين في ألمانيا.. وشمال الراين ″معقلهم″ | أخبار | DW | 01.02.2019

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أخبار

تنامي أعداد السلفيين في ألمانيا.. وشمال الراين "معقلهم"

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن عدد السلفيين في البلاد يتزايد بشكل مطرد، ما يطرح تحديات كبيرة على السلطات الأمنية، في وقت دعت فيه الاستخبارات الألمانية إلى إجراءات وقائية بهذا الصدد منها حماية أبناء السلفيين من التشدد.

Demonstration von Salafisten in Berlin 30.03.2014 neu (picture alliance/Wolfram Steinberg)

كشف تقرير إعلامي أن عدد السلفيين في ألمانيا ارتفع في الوقت الراهن إلى 11500 شخص. وذكرت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم الجمعة (الأول من فبراير/ شباط 2019) استناداً إلى أعداد من وزارة الداخلية، أن عدد السلفيين كان قد وصل في 2017 إلى 10800 شخص.

وحسب وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا التي تمثل معقلاً للسلفيين في ألمانيا منذ سنوات، فإن عدد السلفيين في هذه الولاية ظل عند 3100 شخص، وقال هربرت رويل وزير داخلية الولاية للصحيفة إن هذا الأمر "لا يبعث على الاطمئنان منذ فترة طويلة".

وأوضح الوزير أنه لم يطرأ تغيير على مخاطر وقوع هجوم إرهابي في ألمانيا، إذ لا تزال هذه الخطوة مرتفعة، وقال رويل: "ليس لدينا في الوقت الراهن معلومات على مكان أو موعد محدد لشن هجوم، لكن علينا أن نضع في حسباننا بشكل مستمر أن هناك أناساً يدبرون خططاً".

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مسائية DW: السلفية في ألمانيا - خلفيات تناميها

يُذكر أنه سبق رئيس المكتب الاقليمي لهيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) في ولاية هامبورغ لتروستن فوس أن دعا إلى توسيع اختصاصات المكاتب الإقليمية التابعة للهيئة فيما يتعلق بأبناء العائدين من "داعش" وعائلات السلفيين بشكل عام.

وتعتبر الاستخبارات الداخلية أنه من مصلحة هؤلاء الأطفال أن يكون متاحاً لهيئة حماية الدستور تخزين بيانات من دون هم 14 عاماً، حتى يمكن تسليم هذه البيانات لسلطات أخرى حال وجود خطورة على مصلحة الطفل، وبالتالي تفادي أن يتحول هؤلاء إلى متشددين.

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

 

  • Berlin Al-Nur-Moschee (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استغلال المساجد لأهداف إيديولوجية

    تقدر السلطات الأمنية عدد السلفيين المتشددين في ألمانيا بنحو 6500 ولكن ليسو جميعا مستعدين لاستخدام العنف. ويستغل هؤلاء المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف بين المسلمين مثل مسجد النور في برلين الذي قامت السلطات الأمنية بإغلاقه، حيث كان يعتبر معقلا لسلفيين متشددين حسب هيئة حماية الدستور.

  • Dortmund Islamisten Werbung fuer den Koran (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    توزيع القرآن بالمجان

    بغرض نشر دعايتهم والتواصل مع الراي العام يستغل سلفيون حملة توزيع القرآن بالمجان في العديد من المدن الألمانية، أطلقوا عليها اسم "إقرأ"!

  • Bonn Demonstrierende Muslime gegen Rechtsradikalismus (dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    صلاة وسط شارع عمومي

    يحاول السلفيون استغلال كل فرصة ومكان لنشر فكرهم واكتساب المزيد من المؤيدين. في الصورة مجموعة من السلفيين الذي تجمعوا في شارع قرب أكاديمية الملك فهد بمدينة بون لأداء الصلاة. تم ذلك بالقرب من تجمع لحزب "Pro NRW" اليميني المناهض للمهاجرين والإسلام، والذي اعتبر ذلك استفزازا له فحصل اشتباك بين أنصاره والمصلين في الشارع.

  • Deutschland Scharia-Polizei Wuppertal (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    "شرطة الشريعة"

    عام 2015 قام سلفيون بدوريات عبر شوارع مدينة فوبرتال في ولاية شمال الراين فيستفاليا وكأنهم أفراد شرطة لحماية الشريعة، وتسبب ذلك في استياء عام على مستوى ألمانيا بأكملها.

  • Abu Walaa - Screenshot von Al Manhaj Media (picture alliance/dpa/Al Manhaj Media)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان

    هناك بين السلفيين جهاديون يتعاونون مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، حيث يجندون الشباب في ألمانيا لخدمة تلك التنظيمات. ومن ابرز هؤلاء أبو ولاء العراقي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 . وقال المدعي العام الاتحادي، فرانك بيتر، بأنه يشكل "الرأس المدبر لشبكة تجنيد الشبان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية".

  • Bonn Pro NRW Salafisten Ausschreitungen (picture-alliance/dpa)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    استعداد للقيام بأعمال عنف

    ينظم السلفيون مظاهرات لحشد مؤيديهم واستعراض قوتهم. أثناء تلك المظاهرات غالبا ما تقع اشتباكات بينهم وبين الشرطة التي تحاول تفريقهم، بسبب ما يقومون به من أعمال عنف وتخريب.

  • Bogida-Demonstranten protestieren am 22.12.2014 in Bonn (picture-alliance/dpa/Roberto Pfeil)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    جماعات مناهضة للسلفيين

    مقابل السلفيين المتشددين هناك جماعات يمينية متطرفة مناهضة مثل مجموعات "هوليغانز ضد السلفيين" التي تنظم مظاهرات رافضة للسلفيين. وأحيانا تحدث اشتباكات بينهم وبين السلفيين، كما حصل في إحدى المظاهرات بمدينة كولونيا في تشرين الأول/ اكتوبر، شارك فيها الآلاف.

  • Deutschland Vollverschleierte Frauen bei Kundgebung von Pierre Vogel (picture-alliance/dpa/B. Roessler)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مشاركة نسائية في التحركات السلفية

    المشهد السلفي لا يقتصر على الرجال فقط، بل إن هناك نساء منهم يشاركن في النشاطات والتجمعات السلفية، كما في الصورة خلال تجمع لأحد أبرز زعماء السلفيين في ألمانيا بيير فوغل بمدينة أوفينباخ عام 2014.

  • Deutschland Razzia in Hildesheim (picture-alliance/dpa/C. Gossmann)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    مداهمة مقرات السلفيين وجمعياتهم

    تقوم الشرطة بين الحين والآخر بمداهمة مساجد ومقرات جميعات سلفية وبيوت مسؤوليها وتعتقل المطلوبين منهم، كما تُغلق المكاتب والمقرات التي تعود إلى تلك الجمعيات التي يشتبه قيامها بنشاطات غير قانونية.

  • Deutschland - Ibrahim Abou-Nagie verteilt Korane in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/R. Harde)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    حظر جميعة سلفية متشددة

    يسعى السلفيون من خلال نشاطاتهم إلى نشر الفكر الإسلامي المتشدد وتقديم "الإسلام على أنه دين العنف والكراهية والزواج القسري والإرهاب"، كما جاء في أحد مقاطع الفيديو على الإنترنت للجمعية السلفية "الدين الحق" التي تم حظرها من قبل السلطات الألمانية واعتُقل أحد مؤسسيها وأبرز وجوهها ابراهيم أبو ناجي.

  • Bonn Salafist Messerangriff Gericht Urteil (Hermann J. Knippertz/dapd)

    السلفيون في ألمانيا... أنشطة مختلفة والهدف واحد

    محاكمة مشتبه به

    من يلجأ إلى العنف من بين السلفيين يقبض عليهم وتتم محاكمته مع حفظ حقه في محاكمة عادلة بوجود محامي الدفاع. في الصورة: السلفي مراد ك. بجانب المحامي أثناء جلسة المحاكمة في بون بتهمة الإيذاء الجسدي ومقاومة موظف عام أثناء القيام بمهامه.

    الكاتب: عارف جابو


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مسائية DW: السلفية في ألمانيا - خلفيات تناميها  

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