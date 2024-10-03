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سياسةالولايات المتحدة الأمريكية

تناقضا مع موقف زوجها- ميلانيا ترامب تؤيد حق الإجهاض

٣ أكتوبر ٢٠٢٤

دخلت ميلانيا ترامب على خط النقاش في قضية الإجهاض التي تعد قضية رئيسية في الانتخابات الأمريكية، إذ أعربت في مذكراتها عن دعمها لحق الإجهاض فإلى أي مدى يمكن أن تضر مذكرات السيدة الأولى السابقة بالحملة الانتخابية لزوجها؟

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ميلانيا ترامب بتاريخ 18 يوليو 2024
"الحق الأساسي للمرأة في الحرية الفردية، في حياتها الخاصة، يمنحها سلطة إنهاء حملها إذا رغبت في ذلك"صورة من: Joe Raedle/Getty Images

أعربت ميلانيا ترامب عن دعمها القوي لحقوق الإجهاض في مذكراتها المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي غارديان"، في تصريحات تتناقض مع موقف زوجها دونالد ترامب بشأن هذه القضية التي تُعد رئيسية في الانتخابات الأميركية.

وكتبتزوجة الرئيس الأميركي السابق والمرشّح الجمهوري للانتخابات الرئاسيةالمقررة في تشرين الثاني/نوفمبر "من الضروري ضمان استقلالية النساء فيما يتعلّق بقرار الإنجاب، بناء على قناعاتها الخاصة، دون أيّ تدخل أو ضغوطٍ من الحكومة"، بحسب الصحيفة.

وتتناقض آراؤها المعلنة عن آراء ترامب الذي يعتبر أن كل ولاية يجب أن تكون حرة في أن تقرر قيودها الخاصة فيما يتعلق بالإجهاض.

ويُعد الإجهاض قضية رئيسية في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، وتظهر استطلاعات الرأي أن الديموقراطية كامالا هاريس تتفوق بشكل كبير على ترامب بين الناخبين فيما يتعلق بهذا الموضوع.

وقالت ميلانيا "لا يمكن لأيّ شخص آخر غير المرأة نفسها التمتع بسلطة تحديد ما تفعله بجسدها؟ إن الحق الأساسي للمرأة في الحرية الفردية، في حياتها الخاصة، يمنحها سلطة إنهاء حملها إذا رغبت في ذلك". وأضافت "تقييد حق المرأة في اختيار إنهاء حمل غير مرغوب فيه هو حرمانها من التحكّم بجسدها" وفق ما أفادت الصحيفة التي حصلت على نسخة من مذكّرات ميلانيا قبيل نشرها الثلاثاء المقبل.

وتحدّث دونالد ترامب بفخر خلال حملته الانتخابية عن أن تعيينه ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا خلال ولايته، مهّد الطريق لإلغاء الحق الفدرالي في الإجهاض عام 2022. ومنذ هذا الوقت فرضت 20 ولاية على الأقل حظرا تاما على الإجهاض أو قيدته، بما فيها جورجيا التي حظرت الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل.

ا.ف/ و.ب   (أ.ف.ب)

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