تميم يتصل بالسيسي للتهنئة بحلول شهر رمضان

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين (12 ابريل/نيسان 2021) اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك، في أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث إن "الرئيس السيسي عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات"، بحسب ما نقلت أيضاً وكالة الأنباء القطرية.

يشار إلى أن العلاقات بين مصر وقطر قد استؤنفت عقب اعلان قمة العلا التي عقدت بالسعودية في مطلع العام الجاري .

كانت مصر والسعودية والبحرين والإمارت قد قطعت العلاقات مع قطر في عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، ولكن الدوحة نفت ذلك قطعيا.

ع.ح./خ.س. (د ب ا، رويترز)