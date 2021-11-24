تمهيدا لنظرية النسبية..بيع مخطوطة لآينشتاين بمبلغ قياسي

كان من المتوقع أن تباع بمبلغ خيالي، خلال مزاد أقيم أمس الثلاثاء (23 نوفمبر 2021) في باريس إحدى المخطوطات المتعلقة بألبرت آينشتاين، مهّد فيها عالِم الفيزياء الشهير لنظرية النسبية العامة، لكن المزاد انتهى بأكثر مما كان متوقعا إذ بيعت المخطوطة مقابل نحو 13 مليون دولار
وكان الرقمان القياسيان السابقان لمخطوطات آينشتاين يبلغان 2,8 مليون دولار ثمناً لرسالة عن الله بيعت عام 2018 في مدينة نيويورك و 1,56 مليون دولار لرسالة عن سر السعادة.
أما الوثيقة التي طرحت في مزاد الثلاثاء، فكانت قيمتها تقدّر بما بين مليوني يورو وثلاثة ملايين، لكنها بيعت بمبلغ 11,6 مليون يورو (13,04 مليون دولار) مع النفقات (10,2 ملايين من دون النفقات)، ويكمن طابعها النادر في كونها وثيقة عمل علمية، خلافاً للوثيقتين اللتين كانتا تحملان الرقمين القياسيين السابقين.
والوثيقة هي عبارة عن مخطوطة مؤلّفة من 54 صفحة كتبها الفيزيائي الألماني الشهير آينشتاين وشريكه وصديقه المهندس السويسري ميكيليه بيسو عامي 1913 و1914، في زيوريخ (سويسرا).
وتعتبر "الوثائق العلمية الموقّعة من آينشتاين من هذه الحقبة، وقبل عام 1919 بشكل عام، نادرة جدّاً"، على ما أوضحت دار "كريستيز" قبل المزاد الذي نظمته لحساب دار "أغوت".
وانطلقت العروض بمليون ونصف مليون يورو وما لبثت أن ارتفعت، ثم انحصرت المنافسة بين مزايدين اثنين شاركا عبر الهاتف، وكان كل منهما يزيد 200 ألف يورو في كل مرة.
ولم تُعرَف بعد جنسية المشتري. وحضر المزاد في القاعة نحو مئة من الفضوليين وهواة الجمع لكنّ اياً منهم لم يشارك في المزايدة.
وأضافت "كريستيز" في بيانها "هذه المخطوطة وصلت إلينا بأعجوبة تقريباً" بفضل المهندس السويسري، إذ "لما كان آينشتاين عُني على الأرجح بالحفاظ على ما هو وثيقة عمل في نظره".
وبعد نظرية النسبية الخاصة التي جعلته يبرهن في عام 1905 معادلة تكافؤ الكتلة والطاقة، بدأ آينشتاين العمل عام 1912 على نظرية النسبية العامة.
وأحدثت نظرية الجاذبية هذه التي نُشرت في تشرين الثاني/نوفمبر 1915 ثورة في طريقة فهم للكون. وتوفي آينشتاين عام 1955 عن عمر يناهز 76 عاماً، وأصبح رمزاً للعبقرية العلمية بقدر ما أصبح رمزاً للشخصية المرحة بفضل صورته الشهيرة عام 1951 التي يمدّ فيها لسانه.
وفي أوائل العام 1913، "انكبّ الزميلان على حلّ لغز حيّر العلماء منذ عقود، وهو الشذوذ في مدار كوكب عطارد"، بحسب كريستيز، وقد توصلا بالفعل إلى حلها.
وعندما اكتشف آينشتاين بعض الشوائب في مخطوطته، لم يعد يكترث لها، إلّا أنّ بيسو احتفظ بها.
والوثيقة الأخرى المعروفة من هذه الفترة المهمّة في أبحاث الفيزيائي، والمسمّاة "دفتر زيوريخ" (أواخر عام 1912، أوائل عام 1913) هي جزء من أرشيف آينشتاين الموجود في الجامعة العبرية في القدس.
ر.م/ ا.ف (أ ف ب)
-
اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان
ولد العالم الفيزيائي ألبرت اينشتاين في مدينة أولم الواقعة على نهر الدوناو في ولاية بادن فوتيمبيرغ الألمانية في سنة 1879 من والدين يهوديين. وانتقلت عائلته في سنة 1880 للعيش في مدينة ميونيخ، وكان والده يعمل حرفيا ويملك ورشة صغيرة لتصنيع الأدوات الكهربائية.
-
اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان
تأخر الطفل ألبرت في النطق وقيل إنه كان شغوفا بالطبيعة، وقد أهداه والده بوصلة وهو في عامه الخامس ليتعرف على قوانين الفيزياء. انتقلت عائلة اينشتاين للعيش في إيطاليا في سنة 1894. وفي سنة 1895 انتقل إلى سويسرا للدراسة. وتنازل اينشتاين عن جنسيته الألمانية حتى يتجنب الخدمة العسكرية التي كان يكرهها. وكان اينشتاين لا يحمل جنسية أي بلد للفترة من 1896 ولغاية 1901، وبعدها حصل على الجنسية السويسرية.
-
اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان
لم يكن يبدو على اينشتاين الطفل والشاب أية علامات ذكاء خارق، وكان شخصا اعتياديا ولم يلفت الانتباه له إطلاقا. وفي سنة 1900 حصل على شهادة الدبلوم من زيوريخ وعمل كمدرس اختصاص لمادتي الرياضيات والفيزياء، بعدها عمل بعدها في الدائرة المسئولة عن منح براءات الاختراع في مدينة برن السويسرية.
-
اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان
في سنة 1905 قدم اينشتاين معادلته الشهيرة (E = mc²)، وتعني أن الطاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء، وهي النظرية النسبية الخاصة. وفي نفس العام، وهو بعمر 26 عاما فقط، حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة زيوريخ حول أبعاد الجزيئات. وقدم اينشتاين في نفس العام عدة دراسات علمية شكلت فيما بعد نواة الفيزياء الحديثة، منها إمكانية انتشار موجات الضوء في الفراغ وتفسير الزمان والكتلة والطاقة.
-
اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان
عمل اينشتاين في سنة 1909 مدرسا للفيزياء النظرية في جامعة زيوريخ ومن ثم أستاذا محاضرا غير متفرغ. وفي سنة 1911 عينه القيصر فرانتس يوزف الأول، إمبراطور النمسا، أستاذا متفرغا للفيزياء في الجامعة الألمانية في مدينة براغ، وحصل أيضا على الجنسية النمساوية. وبعدها بعام عاد لجامعة زيوريخ ليعمل أستاذا متفرغا في جامعتها. أحب اينشتاين الموسيقى وعزف آلة الكمان.
-
اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان
في سنة 1913 حصل اينشتاين على عضوية الأكاديمية البرويسية للعلوم الشهيرة وحصل على تخويل للعمل في التدريس في جامعة برلين لإتمام دراساته حول النظرية النسبية الخاصة. وعين مديرا لمؤسسة القيصر فيلهيلم للفيزياء في سنة 1917 وبقي في منصبه لغاية وصول النازيين إلى الحكم. في سنة 1919 بدأ العالم يتعرف على اينشتاين بعد توصل العلماء إلى إثباتات لنظرياته، وخاصة بما يتعلق بالجاذبية وقياس الفضاء المنحني حول الشمس.
-
اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان
حصل اينشتاين في سنة 1921 على جائزة نوبل للفيزياء عن أبحاثه في شرح ظاهرة التأثير الكهروضوئي وعمل الفوتونات، وليس عن النظرية النسبية، إذ لم يستطع العلماء آنذاك إثباتها أو نفيها. في سنة 1933 وبعد وصول النازيين إلى الحكم غادر اينشتاين ألمانيا وسلم جوازه الألماني وقدم طلبا للاستغناء عن جنسيته.
-
اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان
أقام اينشتاين بعد ذلك في عدة مدن أوروبية قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على الجنسية الأمريكية في سنة 1940، واستقر هناك حتى وفاته في سنة 1955. وعرف عن مواقفه المعادية للحروب وكان من الداعيين إلى السلام العالمي.
-
اينشتاين ..حياة عبقري غيَّر فهم الزمان والمكان
لا تكمن عبقرية اينشتاين في نظرياته وبحوثه الكثيرة في مجال الفيزياء فحسب، بل أيضا في إمكانيته تصور آليات الكون وفهمها، ومنحته مخيلته كذلك إمكانية الإجابة عن أسئلة في مجال الرياضيات والفيزياء لا يمكن للكثيرين إدراكها.
الكاتب: زمن البدري