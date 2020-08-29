تمهيداً لتطبيع كامل .. الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية السبت (29 أغسطس/ آب 2020) إن رئيس البلاد أصدر مرسوماً يلغي قانون مقاطعة إسرائيل ويسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية وغيرها مع هيئات أو أفراد إسرائيليين، في خطوة مهمة أخرى نحو تطبيع العلاقات.

وأضافت الوكالة أن المرسوم الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يأتي "ضمن جهود دولة الإماراتلتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه شركة طيران العال الإسرائيلية لتسيير أول رحلة مباشرة بين مطار بن غوريون في تل أبيب والعاصمة الإماراتية أبوظبي، تقل وفداً حكومياً إسرائيلياً وكبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي توسط في اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات في 13 أغسطس/ آب.

وقال مسؤول أمريكي إن جاريد كوشنر، كبير مستشاري ترامب، سيكون ضمن المسؤولين الأمريكيين على متن الرحلة المخططة ليوم 31 أغسطس/ آب. ولا يزال هناك الاتفاق على تفاصيل تتعلق بفتح السفارات بين البلدين وروابط التجارة والسفر قبل التوقيع الرسمي على الاتفاق.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن التبادل التجاري قد يصل مبدئياً إلى أربعة مليارات دولار سنوياً، وهو رقم قالت إنه قد يرتفع إلى ثلاثة أو أربعة أمثاله سريعاً. ولم يؤكد مسؤولو الحكومة هذا التقدير حتى الآن.

مشاهدة الفيديو 25:13 شارك جولة بومبيو..هل تثبت اتفاق التطبيع مع إسرائيل في المنطقة؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3hRLv مسائيةDW: جولة بومبيو..هل تثبت اتفاق التطبيع مع إسرائيل في المنطقة؟

وفي تل أبيب، قال وزير الزراعة الإسرائيلي ألون شوستر إن إسرائيل تعمل على مشروعات مشتركة محتملة قد تساهم في تطوير الأمن الغذائي في الإمارات، مثل تحلية المياه وزراعة المحاصيل في الصحراء. وأضاف لإذاعة محلية في مقابلة بُثت أمس الجمعة: "بأموالهم وخبرتنا يمكن أن نقطع شوطاً طويلاً. مهمتنا هي تحويل هذا النموذج المدهش إلى واقع". وصرح مسؤولون من البلدين في الآونة الأخيرة بأنهم يتطلعون للتعاون في مجالات الدفاع والطب والسياحة والتكنولوجيا.

وبموجب المرسوم الرئاسي، يُسمح لمواطني وشركات الإمارات العمل مع إسرائيل ويشمل ذلك التجارة والمعاملات المالية.

ولا توجد روابط جوية رسمية بين إسرائيل والإمارات. ولم يتضح إن كانت شركة العال ستتمكن من التحليق في أجواء السعودية، التي لا تربطها علاقات رسمية مع إسرائيل، من أجل تقليص زمن الرحلة.

وفي مايو/ أيار توجهت طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلى تل أبيب لإيصال إمدادات للفلسطينيين لاستخدامها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، لتكون أول رحلة تسيرها شركة طيران إماراتية إلى إسرائيل.

ي.أ/ خ.س (رويترز)