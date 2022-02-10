تمرد طواقم التمريض في ألمانيا

استطلاع: غالبية مشافي ألمانيا تشكو نقص الممرضين

يعاني معظم المستشفيات في ألمانيا من نقص حاد في عدد الممرضات والممرضين، وفق استطلاع تمثيلي واسع النطاق، أظهر وجود الكثير من الوظائف الشاغرة في قطاع التمريض في الأقسام العامة للمشافي وفي أقسام العناية المركزة.