تمرد طواقم التمريض في ألمانيا

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تضم حركة مستشفى برلين ممرضين وممرضات أثبتوا أهميتهم الكبيرة خلال فترة الجائحة، لكن ظروف عملهم سيئة للغاية. تقرير عن أزمة طواقم التمريض في ألمانيا والحاجة الماسة إلى تغيير ظروف عملهم.
يعاني معظم المستشفيات في ألمانيا من نقص حاد في عدد الممرضات والممرضين، وفق استطلاع تمثيلي واسع النطاق، أظهر وجود الكثير من الوظائف الشاغرة في قطاع التمريض في الأقسام العامة للمشافي وفي أقسام العناية المركزة.
ما زالت ألمانيا بحاجة ماسة إلى عمالة ماهرة، بحسب دراسة متخصصة رصدت تفاقم مشكلة نقص العمالة الماهرة في 2021. ووزير الاقتصاد الألماني انتقد العراقيل المفروضة لجلب العمالة المهارة في بلاده وتعهد بمعالجتها.
يواجه الائتلاف الحكومي المحتمل أول أزمة في ألمانيا حتى قبل تشكيله. وأعلن شولتس المرشح لخلافة ميركل عن إجراءات جديدة منها اجتماع طارئ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لمواجهة الموجة الجديدة لكورونا في ألمانيا.
مئات الآلاف يهربون من أوكرانيا وهناك توقعات بأن يضطر ملايين الأوكرانيين للنزوح داخل وخارج البلاد. لكن كيف سيتم استقبال اللاجئين من أوكرانيا والتعامل معهم في ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى؟
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