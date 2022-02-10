 تمرد طواقم التمريض في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 16.06.2022

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DW الأخبار

تمرد طواقم التمريض في ألمانيا

تضم حركة مستشفى برلين ممرضين وممرضات أثبتوا أهميتهم الكبيرة خلال فترة الجائحة، لكن ظروف عملهم سيئة للغاية. تقرير عن أزمة طواقم التمريض في ألمانيا والحاجة الماسة إلى تغيير ظروف عملهم.

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