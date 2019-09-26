 تمديد مهمة طائرات ″تورنادو″ الألمانية في سوريا | أخبار | DW | 24.10.2019

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أخبار

تمديد مهمة طائرات "تورنادو" الألمانية في سوريا

بأغلبية ضئيلة وافق البرلمان الألماني على تمديد مهمة طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنادو" بسوريا حتى نهاية مارس المقبل على أن يكون آخر تمديد لعمل هذه الطائرات. كما وافق البرلمان على إبقاء الجنود الألمان بالعراق عاما آخر.

Bundeswehr in Jordanien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

قرر البرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الخميس (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) تمديد فترة مهمة طائرات الاستطلاع الألمانية "تورنادو" وطائرت التزويد بالوقود عبر الجو العاملة في سوريا حتى نهاية آذار / مارس المقبل. وينص القرار على إنهاء مهمة الجيش الألماني وإنهاء عمل هذه الطائرات المتمركزة في الأردن بمرور هذا التوقيت، لما تثيره هذه العملية من جدل كبير في ألمانيا.

مختارات

شاركت طائرات "تورنادو" ألمانية في قصف مدرسة بسوريا. هذه الحادثة واحدة من عدة عمليات قصف جوي. كريس وودز من موقع airwars.org تحدث مع DW عن الضحايا المدنيين في الحرب ضد تنظيم "داعش" والدور الألماني. (30.03.2017)

جددت تركيا مطلبها بالحصول على الصور التي تلتقطها طائرات الاستطلاع الألمانية بسوريا. وفي حين لم يصدر تعليق من ألمانيا، فقد أكد نائب رئيس الوزراء التركي على أن بلاده مصرة على مشاركة ألمانيا جميع المعلومات التي تحصل عليها. (06.02.2017)

ومن خلال هذه المهمة الاستطلاعية تشارك ألمانيا مع القوات الدولية في القتال ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي في كل من سوريا والعراق.

وجاء القرار بأغلبية ضئيلة في البرلمان الألماني "البوندستاغ"، حيث صوت له 343 عضوا بينما صوت ضده 274 عضوا برلمانيا، وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت. كما وافق البرلمان الألماني أيضا على مد فترة بقاء الجنود الألمان القائمين على تدريب القوات العراقية مدة عام آخر.

وكان سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في بر لين، قد ترددوا في البداية في الموافقة على تمديد المهمة، وأشاروا إلى قرار سابق بسحب طائرات تورنادو خلال العام الجاري، إلا أنه بعد جدل واسع اتفق الائتلاف على مد المهمة التي تقوم بها هذه الطائرات لمدة ستة أشهر فقط.

ويشار إلى أن ألمانيا تشارك منذ أربعة أعوام في تحالف دولي، يضم حوالي 80 دولة، ضد تنظيم "داعش". وتقوم الطائرات الألمانية بطلعات على سوريا تغطي تقريبا 100 % من مهام الاستطلاع الجوي التكتيكي، التي تهدف إلى اكتشاف مخابئ ميليشيات التنظيم الإرهابي.

أ.ح/ ص.ش (د ب أ)

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

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    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

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  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    إعادة بناء أفغانستان

    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


 

مختارات

مهام الجيش الألماني في الخارج

"الدفاع عن أمن ألمانيا يتم في الهيندوكوش أيضا"، إنها الجملة التي قالها وزير الدفاع الأسبق بيتر شتروك خلال وصفه للعمليات الأولى للجيش الألماني في أفغانستان. جولة مصورة عن المهام العسكرية للجيش الألماني خارج حدود بلاده. (01.12.2015)  

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