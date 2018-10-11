 تمديد مشاركة الجيش الألماني في مكافحة ″داعش″ | أخبار | DW | 18.10.2018

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أخبار

تمديد مشاركة الجيش الألماني في مكافحة "داعش"

البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ يقر الخميس تمديد مشاركة طائرات الاستطلاع الألمانية في الجهود الدولية لمكافحة "داعش" في العراق وسوريا، لكنه ينهي مهمة قواته في عام 2019، كما طالبت الحكومة الاتحادية بذلك.

Jordanien Bundeswehr Tornado (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

أقر البرلمان الألماني ـ بوندستاغ ـ اليوم الخميس (18 تشرين الأول/أكتوبر 2018) تمديد مهمة الجيش في مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق وسوريا. وفي تصويت بالاسم صوت غالبية النواب لصالح بقاء القوات الألمانية التي تتكون من 800 جندي في التحالف الدولي ضد تنظيم ما يسمى "بالدولة الإسلامية"، فيما صوتت المعارضة ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الحكومة الاتحادية.

وقبل التصويت، دعت وزيرة الدفاع أورزولا فون دير لاين النواب للتصويت لصالح التمديد وقالت "لقد كسبنا الحرب، دعونا الآن نكسب السلام". وأضافت الوزيرة "إذا كانت الحروب فيس المنطقة مستمرة ودول تنهار، فإن النتيجة كوارث إنسانية وموجة هجرة غير شرعية".

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الجيش الألماني ومهماته خارج حدود الوطن

يذكر أن مهمة الجيش الألماني تكمن في مسارين يأخذ الأول شكل تقديم خدمات لوجستية للقوات المشاركة في القتال كتقديم صور لمواقع التنظيم الإرهابي وتحركاته عبر طائرات الاستطلاع الألمانية من نوع "تورنادو" إلى جانب تزويد المقاتلات بالوقود في الجو. فيما يأخذ المسار الثاني شكل تدريب وتأهيل القوات العراقية لجعلها قادرة على مواجهة خلايا "داعش" في حالة عودتها إلى النشاط والانتشار.

في نفس الوقت أقر البرلمان الألماني نهاية لهذه المهمة في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر عام 2019.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)

  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/J. Kuhlmann)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

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  • Irak Ausbildung Peschmerga durch Bundeswehr (picture-alliance/dpa/Bundeswehr/Sebastian Wilke)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تقوم قوات خاصة من الجيش الألماني بتدريب جنود من البشمركة في شمال العراق لمحاربة "داعش". 140 جندي ألماني متمركزون الآن في مدينة أربيل على بعد 80 كلم من الموصل، التي اقترب الجيش العراقي من تحريرها من قبضة داعش.

  • Deutsche Waffenlieferung für die Peschmerga Kämpfer in Nordirak 18.09.2014 (Reuters/Thomas Peter)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    منذ عام 2014 تقدم ألمانيا دعما عسكريا لقوات البشمركة، التي حصلت منذ ذلك الحين على أسلحة متنوعة من بينها 20 ألف بندقية هجومية، 400 قذيفة صاروخية،1200 صاروخ مضادا للدبابات وملايين من ذخيرة الطلقات.

  • Syrien-Einsatz der Bundeswehr - Tornado (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    تشارك ألمانيا أيضا في الحرب ضد داعش في سوريا والعراق عبر طائرات استطلاع "تورنادو" وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية لدعم الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي.

  • Haider al-Abadi (C.Court/Getty Images)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة العراقية المركزية في بغداد لم تحصل على أي أسلحة من ألمانيا، بل حصلت فقط على "المعدات الدفاعية" مثل الدروع الواقية للبدن ومعدات إزالة الألغام.

  • Deutsche Hilfe für Irak 16.08.2014 Erbil (picture-alliance/dpa)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    الحكومة الألمانية قدمت للعراق بين عامي 2014 وحتى نهاية عام 2016 حوالي 713 مليون يورو كمساعدات للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار واستقرار البلاد.

  • Irak Falludscha man vor Ruine Symbolbild Wiederaufbau (Getty Images/AFP/H. M. Ali)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    وافقت الحكومة الألمانية في عام 2017 على تقديم 235 مليون يورو لإعادة إعمار ودعم الاستقرار في العراق وسوريا.

  • Bundesaußenminister Sigmar Gabriel reist in den Irak (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هكذا تدعم ألمانيا العراق في الحرب ضد "داعش"

    زار وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الأربعاء (19 نيسان/أبريل) العراق. ويعتزم الوزير الألماني بحث سبل إعادة إعمار المناطق المدمرة التي تم استعادتها من تنظيم "داعش" مع الحكومة العراقية. الكاتب: أمين بنضريف


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