تمديد عقد ناغلسمان على رأس المنتخب الألماني حتى مونديال 2026

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا، مدد عقده لمدة عامين حتى نهائيات كأس العالم 2026 في "قرار نابع من القلب".

اتفق الاتحاد الألماني لكرة القدم مع مدرب المنتخب الأول للرجال على تمديد عقده حتى نهائية مونديال 2026. وتم تعيين ناغلسمان /26 عاما/ مدرب بايرن ميونخ الألماني السابق في الخريف الماضي، مديرا فنيا لمنتخب (الماكينات)، خلفا لهانزي فليك بعقد يمتد حتى نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف.

وقاد المدرب الشاب المنتخب الألماني لتحقيق انتصارين رائعين على منتخبي فرنسا وهولندا وديا الشهر الماضي، ليعيد بعضا من البريق للفريق الذي عانى من النتائج المهتزة في الأعوام الماضية. وبعد المباراتين الوديتين اللتين أقيمتا في آذار/مارس الماضي، ذكر اتحاد الكرة الألماني أنه يرغب في استمرار ناغلسمان عقب أمم أوروبا، كما أراد المدرب أيضا تحديد مستقبله قبل البطولة القارية، سواء بالبقاء مع منتخب بلاده أو العودة مرة أخرى لناديه.

ووصف بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، تجديد عقد ناغلسمان بأنه "إشارة قوية للاتحاد ومنتخب ألمانيا. فهو على كل حال مدرج في قائمة أمنيات العديد من الأندية الكبرى في جميع أنحاء أوروبا". وأنهى هذا القرار التكهنات بإمكانية عودة ناغلسمان إلى بايرن في الصيف بعد رحيل خليفته توماس توخيل بنهاية الموسم الجاري.

وقال ناغلسمان في بيان اليوم "هذا قرار نابع من القلب. إنه لشرف عظيم أن أتمكن من تدريب المنتخب الوطني والعمل مع أفضل اللاعبين في البلاد". أضاف ناغلسمان "من خلال العروض الناجحة التي اتسمت بالكثير من الحماس، لدينا فرصة لإلهام بلد بأكمله. لقد منحنا الانتصاران على فرنسا وهولندا الشهر الماضي هذا الشعور".

ناغلسمان مدربا للمنتخب الألماني لكرة القدم To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وأوضح المدرب الألماني "لقد تأثرت كثيرا بحماس الجماهير. نريد الآن أن نلعب معا بطولة أوروبية ناجحة على أرضنا، وهذا ما نتطلع إليه جميعا. وبعد ذلك، أتطلع حقا إلى تحدي كأس العالم مع الطاقم التدريبي المعاون". واتفق نويندورف في الرأي مع ناغلسمان، الذي قال إن "المنتخب الوطني هو أكثر من مجرد وظيفة. إنه أمر قريب إلى القلب. الآن هناك تخطيط أمني ويمكن للجميع التركيز بشكل كامل على الأداء الناجح في بطولة أوروبا".

ويبدأ منتخب ألمانيا مشواره في أمم أوروبا يوم 14 حزيران/يونيو القادم بمواجهة اسكتلندا، في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي المجر وسويسرا. ويرغب منتخب ألمانيا، الفائز باللقب 3 مرات، في تقديم أداء أفضل مما كان عليه خلال مشاركته في النسختين الماضيتين من كأس العالم عامي 2018 و2022، اللتين شهدتا خروجه مبكرا من مرحلة المجموعات، وكذلك في النسخة الأخيرة من أمم أوروبا (يورو 2020)، التي ودعها من دور الـ16.

ويأتي تمديد التعاقد مع ناغلسمان، بعدما قرر رودي فولر تجديد عقده أيضا كمدير رياضي للمنتخب الألماني للرجال حتى مونديال 2026، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. ولعب فولر، الذي توج بكأس العالم عام 1990 مع منتخب ألمانيا حينما كان لاعبا، دورا أساسيا في تثبيت ناغلسمان كمدير فني للفريق وكان أيضا وراء تجديد عقد المدرب. وصرح فولر: "لقد كنا مقتنعين تماما بناغلسمان قبل المباريات الدولية الناجحة الأخيرة. لكنها أظهرت مرة أخرى الحماس الذي يمكن أن يشعله يوليان وفريقه مرة أخرى في ألمانيا". واصل فولر حديثه عن ناغلسمان، قائلا "إنه مدرب متميز، وخبير تكتيكي لا يتمتع بخبرة كبيرة في كرة القدم فحسب، بل يمكنه أيضا أن ينقل شغفه ويلهم كل لاعب". أكد فولر "إنه مليء بالحماس والشغف من أجل المنتخب الوطني ومن أجل النجاح. أنا سعيد لأننا سنواصل الطريق معا بعد خوض بطولة أوروبا على ملعبنا".

ورحب مدربو فرق البوندسليغا بالقرار، وقال توماس توخيل، مدرب بايرن إن هذا القرار يجلب الوضوح للمنتخب الوطني قبل منافسات اليورو. وقال: "أرى أن رودي وناغلسمان يشكلان فريقا متناغما للغاية، إنهما فريق جيد ويكملان ويدعمان بعضهما البعض أيضا".

وقال إدين ترزيتش مدرب بوروسيا دورتموند: "أهنئ يوليان. أهنئ الاتحاد الألماني. الآن يمكننا كلنا أن نتطلع لبطولة أمم أوروبا التي تقام في الصيف". وتحدث كريستيان ستريش، مدرب فرايبورغ المخضرم، عن "إشارة إيجابية للغاية للمنتخب الألماني" وأضاف: "يوليان صغير في السن. لم يعد يعاني من الضغط كل أسبوع الآن، ويمكنه أن يركز على المنتخب الوطني. يمكنه ببساطة الاستمرار مع زملائه بالفريق، فريقه التدريبي. هذا إيجابي، إيجابية للغاية".

ف.ي/ع.ش (د ب أ، رويترز)