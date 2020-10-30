تمثال شمعي بالحجم الطبيعي للمستشار شولتس في برلين

قد يضطر زوار برلين الذين يأملون في إلقاء نظرة على المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الاكتفاء بخيار آخر، وهو مشاهدة تمثال شمعي لوزير المالية السابق البالغ من العمر 64 عامًا.

فقد تم الكشف عن التمثال الشمعي - والذي من المقرر أن يعرض في متحف الشمع مدام توسو برلين - خارج مبنى البرلمان الرايخستاغ في برلين يوم الأربعاء.

يزن التمثال الشمعي 35 كيلوغرامًا فقط ويبلغ ارتفاعه 1.70 مترًا (حوالي 5 أقدام و 7 بوصات) ، ويرتدي بدلة فخمة وربطة عنق.

وفقًا لمتحف مدام توسو، بدأت عملية استنساخ المستشار الألماني في اليوم الذي أدى فيه اليمين الدستورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2021.

يظهر تمثال شولتس وهو يقوم بتعديل أزرار سترته

ومن المعروف أن 20 فنانًا قد عملوا على المجسم الشمعي مع إجراء القياسات اللازمة لجسد المستشار عن طريق الفيديو والصور، إذ لم يتمكن شولتس من حضور جلسة القياس.

وبعد فترة وجيزة من الكشف عن التمثال الشمعي، أتيحت الفرصة للمشاهدين ليلتقطوا الصور بجانب التمثال.

وهكذا، وعقب عرضه في الرايخستاغ، يمكن للراغبين في رؤية تمثال المستشار الألماني أن يقوموا بزيارة متحف الشمع، والذي يضم تماثيل عدد من الشخصيات الشهيرة مثل المستشارة الألمانية السابقة انغيلا ميركل، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمستشار الألماني الراحل هيلموت كول والرئيس السوفيتي الراحل ميخائيل غورباتشوف، وغيرهم من أبرز السياسيين إضافة إلى نجوم الفن والرياضة والمجتمع.

ع.ح./ف.ي (ا ف ب، د ب ا)