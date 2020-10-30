تمثال شمعي بالحجم الطبيعي للمستشار شولتس في برلين

قد يضطر زوار برلين الذين يأملون في إلقاء نظرة على المستشار الألماني أولاف شولتس إلى الاكتفاء بخيار آخر، وهو مشاهدة تمثال شمعي لوزير المالية السابق البالغ من العمر 64 عامًا.
فقد تم الكشف عن التمثال الشمعي - والذي من المقرر أن يعرض في متحف الشمع مدام توسو برلين - خارج مبنى البرلمان الرايخستاغ في برلين يوم الأربعاء.
يزن التمثال الشمعي 35 كيلوغرامًا فقط ويبلغ ارتفاعه 1.70 مترًا (حوالي 5 أقدام و 7 بوصات) ، ويرتدي بدلة فخمة وربطة عنق.
وفقًا لمتحف مدام توسو، بدأت عملية استنساخ المستشار الألماني في اليوم الذي أدى فيه اليمين الدستورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2021.
يظهر تمثال شولتس وهو يقوم بتعديل أزرار سترته
ومن المعروف أن 20 فنانًا قد عملوا على المجسم الشمعي مع إجراء القياسات اللازمة لجسد المستشار عن طريق الفيديو والصور، إذ لم يتمكن شولتس من حضور جلسة القياس.
وبعد فترة وجيزة من الكشف عن التمثال الشمعي، أتيحت الفرصة للمشاهدين ليلتقطوا الصور بجانب التمثال.
وهكذا، وعقب عرضه في الرايخستاغ، يمكن للراغبين في رؤية تمثال المستشار الألماني أن يقوموا بزيارة متحف الشمع، والذي يضم تماثيل عدد من الشخصيات الشهيرة مثل المستشارة الألمانية السابقة انغيلا ميركل، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمستشار الألماني الراحل هيلموت كول والرئيس السوفيتي الراحل ميخائيل غورباتشوف، وغيرهم من أبرز السياسيين إضافة إلى نجوم الفن والرياضة والمجتمع.
ع.ح./ف.ي (ا ف ب، د ب ا)
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نجوم من الشمع في متاحف مدام توسو: إلياس مبارك أحدثهم
في فرع متحف "مدام توسو" هنا في بانكوك نرى اثنين من الحائزين على جائزة نوبل للسلام: زعيمة المعارضة في ميانمار أونغ سان سو كيي والدالاي لاما في شكل تمثالين من الشمع. ويوجد في الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، أربعة فروع لمتحف مدام توسو، تروج للدعاية على الانترنت مستخدمة صور الدالاي لاما.
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نجوم من الشمع في متاحف مدام توسو: إلياس مبارك أحدثهم
في عام 2009 قام متحف مدام توسو في لندن بنصب تمثال لنجم رياضة الكريكيت الهندي ساشين تيندولكار. ويختار زوار المتحف بأنفسهم الشخصيات التي سيقام لها تماثيل في متحف مدام توسو. وتوجد في المملكة المتحدة جالية كبيرة من أصل هندي، كما أن البريطانيين يعشقون لعبة الكريكيت. وهنا في الصورة نرى تيندولكار الأصلي مع عائلته بجوار تمثاله الشمعي.
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نجوم من الشمع في متاحف مدام توسو: إلياس مبارك أحدثهم
تمثال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل هو الأول، الذي يتم إعادة صبه من جديد. التمثال على اليمين يظهر المستشارة ميركل عندما بدأت تولي منصبها. أما على اليسار فيظهر ميركل بعد ثماني سنوات من السلطة. تماثيل الشمع لا يظهر عليها ملامح التقدم في العمر على عكس الإنسان. وتبقى مقاييس التمثال القديم والجديد مسألة سرية. فالمتحف لم يسبق له أن أعلن عن مقاييس أي شخص له تمثال فيه.
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نجوم من الشمع في متاحف مدام توسو: إلياس مبارك أحدثهم
يجري سؤال زوار الفروع العشرين لمتحف مدام توسو عن الشخص الذي يفتقدون وجوده في المتحف. والآن اختار زوار برلين الممثل النمساوي، ذي الأصل التونسي إلياس امبارك، الذي اشتهر منذ عام 2006، من خلال دوره في المسلسل الكوميدي الاجتماعي الساخر "التركية للمبتدئين" للقناة الألمانية الأولى (ARD)، ودوره في فيلم "Fack ju Göhte" من عام 2013.
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نجوم من الشمع في متاحف مدام توسو: إلياس مبارك أحدثهم
كل فرع من فروع متحف مدام توسو يعكس الشخصيات المميزة للبلد، بما فيها شخصيات تاريخية. لذلك يوجد في فرع برلين تمثال للمقاومة الألمانية في عصر النازية "صوفي شول". كما يوجد أيضا تماثيل للجناة ومنهم أدولف هتلر. لكن تمثال هتلر يراه الزوار من مكان بعيد ولا يمكن التقاط صور "سيلفي" معه.
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نجوم من الشمع في متاحف مدام توسو: إلياس مبارك أحدثهم
كما توجد في المتحف أيضا تماثيل شمعية لنجوم الفن الشباب. هنا مثلا "بيل كاوليتس" عضو فريق طوكيو هوتيل الألماني. كما توجد تماثيل بجواره لأعضاء الفريق الشاب "ون ديركشون"، وكذلك الفنان جاستين بيبر. ولا يريد إلياس امبارك أن يوضع تمثاله بجوار جاستين بيبر، لأن بيبر سيخطف منه الأضواء فيما يخص صور السيلفي.
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نجوم من الشمع في متاحف مدام توسو: إلياس مبارك أحدثهم
تصنع تماثيل الشمع كلها في لندن، وقد يستغرق العمل في تمثال واحد حتى خمسة أشهر، يشارك فيه 16 موظفا ويكلف مائتي ألف يورو. ويتم أخذ كافة مقاييس الشخص حتى أسنانه وبصمات كيف يده. ويأمل إلياس امبارك يصب كل ذلك لإخراج تمثال يكون جاهزا لصور السيلفي، حسب ما أعرب إلياس امبارك لوكالة د ب أ.
الكاتب: كريستوف تروست/صلاح شرارة