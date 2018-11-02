 تمثال النجم صلاح يُثير السخرية على مواقع التواصل | عالم المنوعات | DW | 05.11.2018

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منوعات

تمثال النجم صلاح يُثير السخرية على مواقع التواصل

تسبب تمثال أنجر حديثاً للاحتفال بنجاحات النجم المصري محمد صلاح في عالم الساحرة المستديرة في موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. فما السبب؟

Fußball Manchester City v Liverpool - Mohamed Salah (picture-alliance/Newscom/D. Klein)

محمد صلاح، أرشيف.

أشعل تمثال للنجم المصري محمد صلاح موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصميم التمثال، الذي اعتبره البعض أنه لا يمت لصلة بأحسن لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي.

وكشفت الفنانة مي عبد الله عن تمثال محمد صلاح في مدينة شرم الشيخ، التي تحتضن منتدى شباب العالم، إذ وضع المنظمون تمثال نجم ليفربول الأول أمام قاعات المنتدى، بهدف الاحتفال بما حققه الموهوب المصري في عالم الساحرة المستديرة خصوصاً في الآونة الأخيرة.

ويُظهر التمثال صلاح وهو يقوم بحركته الشهيرة أثناء تسجيل الأهداف، فيما لم يتأخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التفاعل مع تمثال صاحب القدم اليُسرى الساحرة، حيث تفاجأ البعض من حجم وشكل هذه التحفة الفنية، التي لا تشبه في نظرهم النجم المصري.

وغرد شخص يُدعى عبد اللطيف حراق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا  "ظننتهم لوهلة يحتفلون بما يُسمى الهالوين..."

وسخر مغرد آخر اسمه "القاسم" على "تويتر من تمثال صلاح بالقول "لأن الرجل مصري تقوموا تبهدلوه كذا".

في حين تساءل آخر  "هذا تمثال محمد صلاح والا رمسيس".

وبحث المغرد "محمد أنور" عن السبب الذي قد يكون وراء إظهار التمثال بهذه الصورة، وقال ساخرا "الفنان الذي أنجز هذا التمثال، يبدو أنه قام بذلك على عجل".

وليس تمثال محمد صلاح هو الوحيد الذي أثار موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حصل ذلك أيضا مع تمثال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي تم تشييده في مسقط رأسه ماديرا، حيث لاحظ الكثير من المتتبعين غياب أوجه الشبه بين رونالدو وشكل التمثال. بدوره خلف تمثال الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا في الهند الكثير من ردود الفعل المشابهة.

ر.م/ه.د

  • Mohamed Salah, links während eines Spiels, rechts als Katzenkarikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Mohamed Salah (Imago/East News & Tschuttiheft.li)

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  • Foto und Zeichnung von Cristiano Ronaldo Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Cristiano Ronaldo (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

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  • Harry Kane im Foto und als Animationsfigur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Harry Kane (Imago/MB Media Solutions & Tschuttiheft.li)

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  • Lionel Messi fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Lionel Messi (Imago/VI Images & Tschuttiheft.li)

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  • Kevin de Bruyne fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Kevin de Bruyne (Imago/Panoramic International & Tschuttiheft.li)

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  • Paul Pogba fotografiert und als Karikatur Tschuttiheft.li Karikaturen Fußballspieler | Original & Fälschung | Paul Pogba (Imago/Aflosport & Tschuttiheft.li)

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