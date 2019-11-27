تمثال ابراهيموفيتش يتعرض للتخريب والسبب!

يبدو أن بعض مناصري فريق مالمو السويدي لم يرق لهم قيام لاعبهم السابق زلتان إبراهيموفيتش بشراء حوالي ربع أسهم غريمهم فريق هاماربي ستوكهولهم الممارس في دوري الدرجة الأولى السويدي.

فقد أقدم مجهولون على تخريب تمثال لإبراهيموفيتش من خلال رش الصباغة عليه وتشويه شكله، وفق ما صرح به متحدث باسم الشرطة للتلفزيون السويدي الرسمي SVC. وأكد المتحدث فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم يمض سوى أقل من شهرين على إنشاء تمثال لإبراهيموفيتش أمام ملعب فريق مالمو السويدي. ويبلغ طول هذا التمثال ثلاثة أمتار ونصف، في حين يبلغ وزنه حوالي خمسمائة كيلوغرام. وتم إنشاء هذا التمثال تكريما "للسلطان" الذي كانت بدايته مع فريق مالو عام 1995 قبل أن يسطع نجمه في سماء الساحرة المستديرة ويلعب لأكبر الأندية العالمية.

وكان إبراهيموفيتش قد أعلن قبل أيام شرائه لـ25 في المائة من أسهم فريق هاماربي السويدي وعبر عن رغبته في تحويل هذا النادي الذي احتل الموسم الماضي المركزالثالث إلى أحد أكبر الأندية الاسكندنافية. ولعل هذا الأمر هو ما أثار حفيظة بعض مشجعي مالمو المنافس الكبير لهاماربي ودفعهم لإلحاق الضرر بتمثال نجمهم السابق.

هـ.د