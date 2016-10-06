تمام سلام سياسي لبناني مقرب من السعودية شغل مناصب حكومية عدة بينها رئيس مجلس الوزراء بين عامي 2014 و 2016. وقد واجهت حكومته أزمات كبيرة أشهرها أزمة النفايات التي لم تحل حتى الآن.

ولد تمام سلام في مايو/ أيار 1945 وهو نجل رئيس الوزراء صائب سلام. انتخب نائبا في البرلمان اللبناني عام 1996 وخسر مقعده في انتخابات سنة 2000. غير أنه عاد مجددا إلى البرلمان في عام 2009 بعد تحالفه مع تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري. وفي عام 2014 تولى منصب رئيس الوزراء بعد التوافق عليه بين الأحزاب السياسية اللبنانية الرئيسية وفي مقدمتها تيار المستقبل وحزب الله والتيار الوطني الحر.