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تمام سلام

تمام سلام سياسي لبناني مقرب من السعودية شغل مناصب حكومية عدة بينها رئيس مجلس الوزراء بين عامي 2014 و 2016. وقد واجهت حكومته أزمات كبيرة أشهرها أزمة النفايات التي لم تحل حتى الآن.

ولد تمام سلام في مايو/ أيار 1945 وهو نجل رئيس الوزراء صائب سلام. انتخب نائبا في البرلمان اللبناني عام 1996 وخسر مقعده في انتخابات سنة 2000. غير أنه عاد مجددا إلى البرلمان في عام 2009 بعد تحالفه مع تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري. وفي عام 2014 تولى منصب رئيس الوزراء بعد التوافق عليه بين الأحزاب السياسية اللبنانية الرئيسية وفي مقدمتها تيار المستقبل وحزب الله والتيار الوطني الحر.

06.10.2016 +++ HANDOUT - Das Handout-Foto zeigt Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU, l) am 06.10.2016 in Beirut (Libanon) im Gespräch mit Tamman Sa'ib Salam, Premierminister der Libanesischen Republik. Foto: Thomas Trutschel/BMZ/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Thomas Trutschel/BMZ/dpa) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/BMZ/T. Trutschel

ألمانيا تساعد لبنان لتزيد من تقبل المجتمع للاجئين السوريين 06.10.2016

رغم أن لبنان أكبر بلد مستقبل للاجئين السوريين قياسا إلى عدد سكانه فإنه لا يسمح هناك ببناء مخيمات كبيرة للاجئين. وتشجيعا لزيادة التقبل الاجتماعي للاجئين السوريين هناك تقوم ألمانيا بتجديد مدارس وبناء مراكز في لبنان.

16.04.2016, Beirut French President Francois Hollande (L) and Lebanese Prime Minister Tammam Salam (R) deliver a joint press conference after their meeting at the government palace in downtown Beirut, Lebanon, 16 April 2016. Francois Hollande is in Beirut for a two-day official visit Copyright. picture-alliance/dpa/W. Hamzeh

أولاند يقدم مساعدة مالية للبنان لمواجهة عبء اللاجئين 16.04.2016

بعد وصوله إلى بيروت ولقائه رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء تمام سلام، أعلن الرئيس الفرنسي أولاند أن بلاده ستقدم مساعدة مالية بقيمة 100 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات لتخفيف عبء لبنان إزاء أزمة اللاجئين السوريين.
Lebanese former prime minister Fouad Siniora (L) speaks during a meeting for pro-Western March 14 political coalition as former minister Tammam Salam looks on, in Beirut April 4, 2013. Lebanese politician Tamam Salam, a former minister from a prominent Sunni Muslim dynasty, emerged as a potential new prime minister on Thursday after he was endorsed by the country's pro-Western March 14 political coalition. REUTERS/Mohamed Azakir (LEBANON - Tags: POLITICS)

الحكومة اللبنانية تسعى لتحسين العلاقات المتوترة مع السعودية 22.02.2016

الحكومة اللبنانية تحث الخطى لإصلاح العلاقات مع السعودية وطلبت من رئيس الوزراء تمام سلام تحقيق ذلك، بعد أن علقت الرياض مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، فيما أكدت السعودية أن حزب الله سلب إرادة الحكومة اللبنانية.
21.02.2016 +++ Lebanon's Justice Minister Ashraf Rifi speaks in his office in Beirut May 8, 2014. Rifi on February 21, 2016 announced his resignation, blaming political rivals Hezbollah and their allies for the country's political crisis, which has seen it without a president for 21 months and paralysed state institutions. Picture taken May 8, 2014. REUTERS/Mohamed Azakir Copyright: Reuters/M. Azakir

لبنان: وزير العدل يعلن استقالته من حكومة تمام سلام 21.02.2016

أعلن وزير العدل اللبناني أشرف ريفي استقالته اليوم الأحد وألقى باللوم على جماعة حزب الله اللبنانية وحلفائها في إثارة أزمة سياسية أصابت مؤسسات الدولة بالشلل في لبنان الذي لايزال دون رئيس منذ 21 شهرا.
Lebanese former prime minister Fouad Siniora (L) speaks during a meeting for pro-Western March 14 political coalition as former minister Tammam Salam looks on, in Beirut April 4, 2013. Lebanese politician Tamam Salam, a former minister from a prominent Sunni Muslim dynasty, emerged as a potential new prime minister on Thursday after he was endorsed by the country's pro-Western March 14 political coalition. REUTERS/Mohamed Azakir (LEBANON - Tags: POLITICS)

سلام: الصراع السياسي في لبنان يمهد لقيام دويلات صغيرة 07.02.2016

رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام يحذر من أن الصراع السياسي الذي تشهده بلاده من شأنه أن يضعف الدولة ويمهد لقيام دويلات صغيرة في داخله، لافتا إلى فشله في منع حزب الله من المشاركة في الحرب في سوريا.
Activists hols Lebanese flags and chant slogans as Lebanese riot policemen, left, stand guard in front of the government house during a protest against the ongoing trash crisis, in downtown Beirut, Lebanon, Sunday, Aug. 23, 2015. Thousands of protesters poured into central Beirut Sunday demanding government resignation hours after Prime Minister Tammam Salam hinted he might step down following violent protests against government corruption and political dysfunction triggered by a monthlong trash crisis in Beirut. (AP Photo/Bilal Hussein)

لبنان: هل تنجح "طلعت ريحتكم" في كنس "النفايات السياسية"؟ 24.08.2015

حالة ترقب تسود شوارع بيروت بعد يومين من احتجاجات ضد الحكومة تخللتها أعمال عنف، فهل تُغلّب الأطراف السياسية في لبنان المصلحة الوطنية على الانتماءات الطائفية؟ وماهي السيناريوهات المحتملة في حال استقالت حكومة تمام سلام؟
Activists hols Lebanese flags and chant slogans as Lebanese riot policemen, left, stand guard in front of the government house during a protest against the ongoing trash crisis, in downtown Beirut, Lebanon, Sunday, Aug. 23, 2015. Thousands of protesters poured into central Beirut Sunday demanding government resignation hours after Prime Minister Tammam Salam hinted he might step down following violent protests against government corruption and political dysfunction triggered by a monthlong trash crisis in Beirut. (AP Photo/Bilal Hussein)

تجدد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبنانية 23.08.2015

رغم تعهد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام بمحاسبة المسؤولين عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، قامت قوات الأمن اللبنانية بإطلاق مدافع المياه على محتجين قرب مقر الحكومة وسط بيروت. المظاهرات انطلقت على خلفية أزمة النفايات.
Lebanese street cleaners start to collect rubbish from the streets of Beirut a week after protesters shut down the country's largest landfill leaving piles of uncollected trash all over the Lebanese capital on July 26, 2015. Local villagers fed up of living next to the Naameh landfill, the endpoint for waste produced by around half of Lebanon's four million citizens, blocked the entry of the facility preventing any new trash from being dumped, in demand for its closure. AFP PHOTO / ANWAR AMRO (Photo credit should read ANWAR AMRO/AFP/Getty Images)

حين تعكس أزمة النفايات عجز الطبقة السياسية في لبنان 23.08.2015

فوجئ المراقبون برد فعل القوى الأمنية اللبنانية على مظاهرات حركة "طلعت ريحتكم". ويرى البعض أن الاستخدام "المفرط للقوة" ضد متظاهرين سلميين يطالبون بإيجاد حل لأزمة النفايات، يعكس حال الانقسام السياسي الحاد في لبنان.
epa04078822 A photograph made available on 15 February 2014 shows Lebanese Prime Minister-designated Tammam Salam speaking at his home in Beirut, Lebanon, 05 February 2014. According to media reports a new government led by Salam will be announced on 15 February 2014 after ten months of political deadlock in the country. EPA/NABIL MOUNZER

سلام يتعهد بملاحقة مستخدمي القوة ضد متظاهري "طلعت ريحتكم" 23.08.2015

تعهد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام بملاحقة كل من استخدم القوة المفرطة ضد متظاهري حملة "طلعت ريحتكم" والذين خرجوا إلى شوراعي بيروت احتجاجا على عدم حل أزمة النفايات.
epa04078822 A photograph made available on 15 February 2014 shows Lebanese Prime Minister-designated Tammam Salam speaking at his home in Beirut, Lebanon, 05 February 2014. According to media reports a new government led by Salam will be announced on 15 February 2014 after ten months of political deadlock in the country. EPA/NABIL MOUNZER

تمام سلام: وجود حزب الله في سوريا أضر بلبنان 04.02.2015

انتقد رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام الوجود العسكري لحزب الله في سوريا، مؤكدا أن ذلك قد أضر بلبنان. كما أكد أن جيش بلاده تصدى وواجه التنظيمات الإرهابية "ببسالة وجرأة" رغم سقوط الكثير من الضحايا في صفوفه.
Trauer nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Solidaritätsveranstaltung in Berlin

حزن وصدمة بعد الهجوم على شارلي إيبدو 07.01.2015

خيم الحزن والاستنكار على الكثيرين في مختلف دول العالم بعد الاعتداء على الصحيفة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو" في باريس والذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً. صور من باريس وبرلين ولندن.
A view shows policemen and rescue members at the scene after a shooting at the Paris offices of Charlie Hebdo, a satirical newspaper, January 7, 2015. Eleven people were killed and 10 injured in shooting at the Paris offices of the satirical weekly Charlie Hebdo, already the target of a firebombing in 2011 after publishing cartoons deriding Prophet Mohammad on its cover, police spokesman said. Five of the injured were in a critical condition, said the spokesman. Separately, the government said it was raising France's national security level to the highest notch. REUTERS/Jacky Naegelen (FRANCE - Tags: CRIME LAW MEDIA)

إدانة عربية "شديدة" للهجوم على شارلي إيبدو 07.01.2015

أعربت دول عربية عديدة عن إدانتها الشديدة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو الفرنسية. وقالت السعودية إنه عمل جبان يرفضه الإسلام، وأعربت مصر عن وقوفها إلى جانب فرنسا، بينما دانت قطر وتونس الهجوم بشدة، وتعاطفت لبنان مع الضحايا.
epa04078822 A photograph made available on 15 February 2014 shows Lebanese Prime Minister-designated Tammam Salam speaking at his home in Beirut, Lebanon, 05 February 2014. According to media reports a new government led by Salam will be announced on 15 February 2014 after ten months of political deadlock in the country. EPA/NABIL MOUNZER

"لبنان قريب من تسلم أسلحة فرنسية تساعده في مواجهة المتطرفين" 08.12.2014

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الذي يزور فرنسا، تمام سلام أن بلاده قريبة من تسلم أسلحة فرنسية بتمويل سعودي من شأنها أن تساعد الجيش اللبناني على مواجهة الجماعات المتطرفة التي تخوض معارك مع الجيش اللبناني على الحدود السورية.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) eröffnet am 28.10.2014 in Berlin die Konferenz zur Lage der Flüchtlinge in Syrien und den Nachbarländern. Foto: Thomas Imo/dpa

ألمانيا تتعهد بتقديم نصف مليار يورو للاجئين السوريين 28.10.2014

اختتم المؤتمر الدولي للاجئين السوريين في العاصمة الألمانية برلين أعماله بتعهد الحكومة الألمانية بتقديم نصف مليار يورو لمساعدة هؤلاء. المؤتمر شارك فيه ممثلو أربعين دولة على رأسهم رئيس وزراء لبنان تمام سلام.
epa04341804 Lebanese army soldiers sit on top of an armoured vehicle enter the Lebanese town of Arsal near the Syrian border, Bekaa Valley, Lebanon, 05 August 2014, as clashes continue between the army and Islamist militants. Lebanese Prime Minister Tammam Salam pledged to press ahead with a battle to clear the border town of Arsal of Syrian rebels, three days into clashes that have killed 16 Lebanese troops. Lebanese forces have been fighting an incursion by Syrian rebels in the remote town since 02 August. EPA/STR

طهران تعد بمساعدات عسكرية للجيش اللبناني 30.09.2014

أعلن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ، الذي يزور لبنان حالياً ، أن بلاده قررت تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني ولذلك بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام.
epa04341804 Lebanese army soldiers sit on top of an armoured vehicle enter the Lebanese town of Arsal near the Syrian border, Bekaa Valley, Lebanon, 05 August 2014, as clashes continue between the army and Islamist militants. Lebanese Prime Minister Tammam Salam pledged to press ahead with a battle to clear the border town of Arsal of Syrian rebels, three days into clashes that have killed 16 Lebanese troops. Lebanese forces have been fighting an incursion by Syrian rebels in the remote town since 02 August. EPA/STR

هدوء حذر في عرسال في انتظار مغادرة المسلحين للبنان 07.08.2014

تسود بلدة عرسال حالة هوء حذر فيما قال الجيش اللبناني إنه يقوم بعملية تقييم بشأن انسحاب المسلحين من البلدة وفق اتفاق هدنة تم التوصل يقضي بخروج المسلحين من البلاد.
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