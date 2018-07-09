تماثيل فنية تنتج فطراً صالحاً للأكل.. كيف ذلك؟

للوهلة الأولى، يبدو التعبير الفني ليس لديه سوى القليل من القواسم المشتركة مع زراعة الفطر. لكن في نيويورك بالولايات المتحدة التقى التقى المجال معاً. قطع الفنان بريان سوليوادا عدداً من جذوع الأشجار يصل طول كل منها إلى 1.5 متر تقريباً، وغطى كلاً منها بمعجون الورق القابل للتحلل بيولوجياً. على هذا السطح، ينتظر أن ينمو الفطر (المشروم) الصالح للأكل في الأشهر القليلة المقبلة. قريباً سوف يظهر فطر "بوم-بوم" على جذع خشب الزان، بينما يغطي فطر المحار جذوع أشجار الحور.

هناك تقليد منذ زمن بعيد متعلق بزراعة أنواع من الفطر مثل الشيتاكي، والأغاريك، على جذوع الأشجار، حيث يتم ملء شقوق الخشب بجراثيم الفطر. وتهدف منحوتات سوليوادا إلى إثارة تساؤلات حول الشكل المعتاد لزراعة الفطر، حيث تغطى جذوع الأشجار بالبلاستيك. ويمكن رؤية منحوتاته الخاصة بشجيرات الفطر، التي سوف تتحلل تدريجياً خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام، في حديقة مجتمعية في منطقة كوينز.

ر.ض (د ب أ)