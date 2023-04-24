تلوث الهواء يتسبب في وفاة أكثر من 1200 طفل في أوروبا سنويًا

رغم تسجيل تحسن على هذا الصعيد، ما زال تلوث الهواء يواصل التسبب في ما لا يقل عن 1200 وفاة مبكرة سنويا في صفوف الأطفال والمراهقين في أوروبا، بحسب ما جاء في تقرير للوكالة الأوروبية للبيئة نشر اليوم الاثنين (24 أبريل/ نيسان 2023).

وعلى غرار البالغين، يشكل هذا التلوث الخطر البيئي الرئيسي على صحة القصر ويقلص متوسط العمر المتوقع بحسب هذه الدراسة التي شملت حوالى 30 دولة في القارة بينها دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون.

المناطق الأكثر انتقادا

وكتبت الوكالة الأوروبية للبيئة التابعة للاتحاد الأوروبي في تقريرها "يتسبب تلوث الهواء بأكثر من 1200 وفاة مبكرة سنويا في صفوف الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في أوروبا ويزيد بشكل كبير خطر إصابتهم بأمراض في وقت لاحق من حياتهم".

وأضافت "رغم التقدم المحرز في السنوات الماضية، لا يزال مستوى العديد من الملوثات الرئيسية في الجو أعلى من توصيات منظمة الصحة العالمية لا سيما في وسط أوروبا وشرقها فضلا عن إيطاليا".

يطال الانتقاد بانتظام إيطاليا والمناطق القريبة من محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم الحجري، فضلا عن المدن الكبرى في وسط أوروبا وشرقها، بسبب رداءة نوعية الهواء فيها.

ولم تشمل الدراسة دولا أوروبية عدة من بينها المملكة المتحدة وأوكرانيا، ما يؤشر إلى أن الوضع قد يكون أكثر سوءا في القارة الأوروبية.

وجاء في تقرير آخر للوكالة صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني أن ما لا يقل عن 238 ألف شخص من كل الفئات العمرية، توفوا بشكل مبكر العام 2020 في أوروبا بسبب تلوث الأجواء في دول أعضاء في الوكالة مثل بلدان الاتحاد الأوروبي وتركيا والنروج وسويسرا فضلا عن ايسلندا وليشتنشتاين.

وفي الدراسة المنشورة الاثنين تركز الوكالة الأوروبية للبيئة للمرة الأولى على الأشخاص دون سن الثامنة عشرة.

وأوصت الوكالة بالتركيز على نوعية الهواء قرب المدارس ورياض الأطفال فضلا عن المنشآت الرياضية ووسائل النقل المشترك.

أوروبا تصارع ضد تلوث الهواء المميت ألمانيا: التقليل من استعمال الديزل أطلقت ألمانيا مشروعا من أجل تحديث وتزويد حافلات النقل ذات محركات الديزل بنظام تنظيف الغاز العادم قبل انبعاثه، إضافة الى تكثيف محطات الشحن الكهربائي من أجل تشجيع السائقين على اقتناء السيارات الكهربائية. ويقول خبراء البيئة أن هذا غير كافٍ ويستوجب الأمر تحديث كل محركات مركبات الديزل أو الاستغناء عن خدماتها كليا.

أوروبا تصارع ضد تلوث الهواء المميت ميلانو: حظر سير السيارات تعد ميلانو واحدة من أكثر المدن تضررا من مشكل التلوث في ايطاليا، لهذا لجأت الى الحد من ساعات حركة السيارات في وسط شوارعها، واستثنت بعض العربات التي تحمل لوحات أرقام خاصة للحد من الزحام.

أوروبا تصارع ضد تلوث الهواء المميت مقدونيا: وسائل النقل العام بالمجان تحارب العاصمة المقدونية "سكوبيه" مستويات التلوث التي تزيد 15 مرة عن تلك التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي، ولا تدفع غرامات مقابل ذلك على الرغم من أنها ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. وترتبط مشكلة الانبعاثات الدخانية في مقدونيا إلى حد كبير باحتراق الفحم والمخلفات السامة للمركبات القديمة، وعدم كفاءة الصناعة . ولتشجيع الناس على ترك سياراتهم القديمة في منازلهم، سخرت الحكومة وسائل النقل العام مجانا.

أوروبا تصارع ضد تلوث الهواء المميت لندن: تدق ناقوس الخطر جاوز أحد الشوارع في لندن الحد السنوي لثاني أكسيد النيتروجين في الاتحاد الأوروبي في 30 يناير / كانون الثاني، أي في خلال أقل من شهر من عام 2018. ما يعتبر تحسنا ملحوظا ، فهي المرة الأولى خلال عشر سنوات تبقي فيه العاصمة البريطانية ضمن الحد السنوي لأكثر من ستة أيام .وأعلن عمدة لندن "صادق خان" أنه يريد تنبيه مدارس المدينة في الأيام التي يبلغ فيها التلوث ذروته. ساره شتيفن/ فريدة تشامقجي



هكذا يؤثر التلوث على الأطفال!

وتبدأ مفاعيل التلوث الظهور قبل الولادة حتى، مع تعرض المرأة الحامل لتلوث الأجواء وتتجلى "بوزن منخفض عند الولادة وولادات مبكرة" على ما أوضحت الوكالة البيئية.

وبعد الولادة، يزيد التلوث احتمال الإصابة بمشكلات صحية من بينها الربو الذي يطال 9 % من الأطفال والمراهقين في أوروبا وقصور عمل الرئتين والتهابات في الجهاز التنفسي.

وتتفاقم هذه المفاعيل نظرا إلى أن الأطفال أكثر نشاطا من البالغين على الصعيد البدني فيما قامتهم الصغيرة تعرضهم أكثر إلى مصادر التلوث مثل عوادم السيارات.

وتعرّض 97 % من سكان المدن من كل الفئات العمرية في 2021 لأجواء لا تستوفي توصيات منظمة الصحة العالمية على ما أظهرت البيانات المنشورة الاثنين.

الاتحاد الأوروبي "على الطريق الصحيح"

وفي تقريرها الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني، أشارت الوكالة الأوروبية للبيئة إلى أن الاتحاد الأوروبي على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه المتمثل في خفض الوفيات المبكرة بأكثر من 50 % بحلول 2030 مقارنة بمستوياتها في 2005.

ومطلع التسعينيات، كانت الجزئيات الدقيقة تتسبب بأكثر من مليون وفاة مبكرة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. في 2005، كان 431 ألفا لا يزالون يقضون بشكل مبكر وفق بيانات الوكالة.

إلا أن الوضع في أوروبا يبقى أفضل عموما مقارنة بمناطق أخرى في العالم.

وتفيد منظمة الصحة العالمية أن التلوث يقف وراء سبعة ملايين وفاة مبكرة سنويا في العالم، وهي حصيلة تقترب من تلك الناجمة عن التدخين أو التغذية غير الصحية. وتفيد منظمة الصحة أن مئات آلاف الوفيات تسجل في صفوف أشخاص دون سن الخامسة عشرة.

وقد دفعت هذه الحصيلة المرتفعة المنظمة في سبتمبر/ أيلول 2021 إلى تحديد مستويات مقيدة أكثر لكبار ملوثي الهواء للمرة الأولى منذ العام 2005. وينجم تلوث الهواء الأخطر من الجزئيات الدقيقة خصوصا، التي تتوغل عميقا في الرئتين يليها ثاني أكسيد النيتروجين والأوزون على ما تفيد وكالات الصحة.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب)