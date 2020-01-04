 تلميذ يساعد علماء ناسا في اكتشاف كوكب يشبه الأرض | علوم وتكنولوجيا | DW | 10.01.2020

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علوم وتكنولوجيا

تلميذ يساعد علماء ناسا في اكتشاف كوكب يشبه الأرض

هل هناك كواكب خارج مجموعتنا الشمسية يمكن العيش عليها؟ هذا السؤال يشغل العلماء منذ عقود. ويبدو أن ناسا قد وصلت إلى إجابة بمساعدة تلميذ متدرب لديها شارك في اكتشاف كوكب جديد يشبه الأرض، يعتقد أنه يمكن العيش عليه.

القمر الصناعي المخصص لرصد الكواكب Tess

بواسطة قمرها الصناعي المخصص لرصد الكواكب "Tess" ناسا تكشف كوكبا جديدا يشبه الأرض كثيرا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) خلال الاجتماع السنوي للجمعية الفلكية الأمريكية في هونولولو، بولاية هاواي أن علماءها كشفوا كوكبا جديدا خارج المجموعة الشمسية بواسطة قمرها الصناعي المخصص لرصد الكواكب "Tess" وأطلقت على الكوكب الجديد الذي يشبه الأرض كثيرا اسم "TOI 700d".

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وقالت ناسا إن الكوكب الجديد يبعد عن نجم مسافة كافية تسمح بتشكل مياه  ووجود حياة على سطحه. وحسب ناسا فإن هذا الكوكب يبعد عن الأرض مسافة 100 سنة ضوئية فقط، يدور حول نجم صغير نسبيا يصل حجمه إلى نحو 40 بالمائة من حجم الشمس، وأكدت ناسا هذا الاكتشاف في تغريدة لها نشرته مؤخرا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار أن ناسا تلقت مساعدة من فلكيين هواة، إذ أن القمر الصناعي "Tess" كان في البداية قدر حجم الكوكب الجديد بأكبر مما هو عليه ودرجة حرارته أعلى، لكن تلميذا متدربا لدى ناسا ضمن مجموعة باحثي قمر "Tess" قد اكتشف خطأ القمر وأبلغ الباحثين بالخطأ وساهم في تصحيحه وتدقيق المعلومات حول الكوكب الجديد، حسب تقرير صحيفة "بيلد".

مختارات

وهذا ليس االاكتشاف الأول من نوعه، حيث سبق وان تم كواكب يعتقد بوجود مياه وإمكانية للحياة عليهاوالعام الماضي أعلن باحثون عن كشفهم بواسطة تلسكوب هابل كوكبا أكبر من الأرض ثماني مرات ويبعد عنها بـ 110 سنوات ضوئية ورصد العلماء بخار ماء بالغلاف الجوي لكوكب (كيه2-18بي) الذي يشبه الأرض ويدور حول نجم بعيد، في دليل على وجود مكون أساسي للحياة خارج النظام الشمسي. وهو واحد من مئات الكواكب تتراوح في الحجم بين كوكبي الأرض ونبتون.

ع.ج/ ط.أ

  • Infografik Sonnensystem

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    المجموعة الشمسية

    تتكون المجموعة الشمسية من ثمانية أو تسعة كواكب، وذلك بسبب أن بعض العلماء فقط يعدون بلوتو كوكباً، في حين كان اتحاد الفلكيين العالمي قد سحب اعترافه ببلوتو كوكب في سنة 2006. وتمكن العلماء من الحصول على أول صور مقربة من الكوكب القزم "بلوتو" سنة 2015، بينما كانت الصور الأولى الملتقطة لبلوتو قديمة جداً وتعود لعام 1960.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Merkur 1974

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    عطارد

    أما كوكب عطارد فكان المسبار "مارينر 10" أول من زاره، وذلك في سنة 1973. وأرسل المسبار هذه الصورة في سنة 1974. وعطارد هو الكوكب الأقرب إلى الشمس في المجموعة الشمسية وتتراوح المسافة بينه وبين الشمس بين 46 مليون و70 مليون كيلومتر، وذلك لأن المسار الذي يتخذه الكوكب للدوران حول الشمس غير متساو دائماً.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Venus Februar 1974

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    الزهرة

    الزهرة ثاني كواكب المجموعة الشمسية قرباً للشمس. المسبار "مارينر 10" قام بإرسال هذه الصورة سنة 1974 أيضاً، وقامت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بزيادة عمق الألوان في الصورة لإظهار السحب التي تغطي الغلاف الجوي للكوكب، والتي تتكون من غاز ثاني أكسيد الكربون. وتعرض المسبار لعدة مشاكل تقنية في طريقه لاستكشاف الزهرة خسر بسببها الكثير من الطاقة.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Erde 1966

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    الأرض

    الأرض هو الكوكب الثالث في المجموعة الشمسية من ناحية المسافة إلى الشمس. كانت أولى الصور الكاملة من الفضاء لكوكبنا قد صُورت من قبل المسبار "لونار أوربيتر 1" في الأول من آب/ أغسطس 1966، وذلك قبل ثلاثة أعوام من نزول أول شخص على القمر. واستفادت رحلة "أبولو" إلى القمر من مجموعة الصور التي التقطها المسبار "لونار أوربيتر 1".

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Mars Juli 1965

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    المريخ

    كانت هذه الصورة للمريخ هي أول صورة يلتقطها مسبار فضائي لكوكب على الإطلاق. وقام المسبار "مارينر 4" بالتقاط الصورة في 15 تموز/ يوليو 1965. فاجأت الصورة العلماء الذين كانوا يتوقعون وجود بحار ووديان وجبال في كوكب المريخ. ودلت الصورة على وجود فوهات على سطح الكوكب شبيهة بالفوهات الموجودة على القمر.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Jupiter November 1973

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    المشتري

    قام المسبار "بيونير 10" بإرسال أول صورة للكوكب العملاق المشتري التقطها من مسافة تصل إلى 130 ألف كيلومتر من الكوكب، وذلك في سنة 1973. فيما اقتربت مركبة "جونو" التابعة لناسا لمسافة 5000 كليومتراً فقط من الكوكب في تموز/ يوليو 2016. يبلغ قطر الكوكب نحو 143 ألف كيلومتر وهو أكبر الكواكب في المجموعة الشمسية وتبلغ كتلته حوالي مرتين ونصف أكبر من كتلة مجموع كواكب المجموعة الشمسية.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Saturn August 1979

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    زحل

    زحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس وثاني أكبر الكواكب بعد المشتري. قام المسبار "بيونير 11" بإرسال هذه الصورة في سنة 1979. يظهر في أعلى يسار الصورة القمر "تيتان"، وهو أحد أقمار زحل. وكاد المسبار أن يصطدم بقمرين من أقمار زحل أثناء الرحلة.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Ringe des Uranus 1986

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    أورانوس

    هذه هي أولى الصور الملتقطة لكوكب أورانوس. يمكن التعرف على حلقات الكوكب في الصورة التي أرسلها المسبار "فوياجر 2" سنة 1986. أورانوس هو الكوكب الأبرد في المجموعة الشمسية وتصل درجات الحرارة فيه إلى 221 درجة مئوية تحت الصفر. وتعطلت كاميرا المسبار "بيونير 11" أثناء عبوره كوكب زحل، وترتب على العلماء إصلاح الكاميرا عن بعد من الأرض.

  • Weltraum Planeten (Bildergalerie) Neptun August 1989

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    نبتون

    نجح المسبار "فوياجر 2" أيضاً في التقاط صور نادرة لكوكب نبتون في سنة 1989. تدور حول نبتون عدة حقول من السحب، ويعتبر أبعد الكواكب عن الشمس، إذا اُخذ في الاعتبار أن بلوتو ليس ضمن المجموعة. ويقع نبتون على بعد 4.5 مليار كيلومتر عن الشمس، أي أكثر بـ30 مرة من المسافة بين الأرض والشمس.

  • Pluto aufgenommen von der NASA Sonde New Horizons

    أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

    بلوتو

    قدمت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في الثالث عشر من تموز/ يوليو 2015 صوراً مقربة من بلوتو. واحتفل العلماء بصور بلوتو على الرغم من عدم اعتباره كوكباً ضمن كواكب المجموعة الشمسية. كما قام المسبار "نيو هورايزنس" بقطع رحلة طولها نحو خمسة مليارات كيلومتر ووصل إلى حافة المجموعة الشمسية لالتقاط هذه الصورة.

    الكاتب: كارلا بلايكر / زمن البدري


مختارات

أولى صور كواكب المجموعة الشمسية

تستكشف مسابير الفضاء منذ ستينيات القرن الماضي المجموعة الشمسية وترسل للأرض صوراً ومعلومات كانت خفية على العلماء. في هذه السلسلة نطلعكم على أول صور تلتقط لكواكب المجموعة الشمسية. (22.08.2017)  

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