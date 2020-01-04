تلميذ يساعد علماء ناسا في اكتشاف كوكب يشبه الأرض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) خلال الاجتماع السنوي للجمعية الفلكية الأمريكية في هونولولو، بولاية هاواي أن علماءها كشفوا كوكبا جديدا خارج المجموعة الشمسية بواسطة قمرها الصناعي المخصص لرصد الكواكب "Tess" وأطلقت على الكوكب الجديد الذي يشبه الأرض كثيرا اسم "TOI 700d".

مشاهدة الفيديو 06:09 شارك اكتشاف "بيغاسي بي" قد يغير الفهم السائد حول المجموعة الشمسية إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3UKmR اكتشاف "بيغاسي بي" قد يغير الفهم السائد حول المجموعة الشمسية

وقالت ناسا إن الكوكب الجديد يبعد عن نجم مسافة كافية تسمح بتشكل مياه ووجود حياة على سطحه. وحسب ناسا فإن هذا الكوكب يبعد عن الأرض مسافة 100 سنة ضوئية فقط، يدور حول نجم صغير نسبيا يصل حجمه إلى نحو 40 بالمائة من حجم الشمس، وأكدت ناسا هذا الاكتشاف في تغريدة لها نشرته مؤخرا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار أن ناسا تلقت مساعدة من فلكيين هواة، إذ أن القمر الصناعي "Tess" كان في البداية قدر حجم الكوكب الجديد بأكبر مما هو عليه ودرجة حرارته أعلى، لكن تلميذا متدربا لدى ناسا ضمن مجموعة باحثي قمر "Tess" قد اكتشف خطأ القمر وأبلغ الباحثين بالخطأ وساهم في تصحيحه وتدقيق المعلومات حول الكوكب الجديد، حسب تقرير صحيفة "بيلد".

وهذا ليس االاكتشاف الأول من نوعه، حيث سبق وان تم كواكب يعتقد بوجود مياه وإمكانية للحياة عليها. والعام الماضي أعلن باحثون عن كشفهم بواسطة تلسكوب هابل كوكبا أكبر من الأرض ثماني مرات ويبعد عنها بـ 110 سنوات ضوئية ورصد العلماء بخار ماء بالغلاف الجوي لكوكب (كيه2-18بي) الذي يشبه الأرض ويدور حول نجم بعيد، في دليل على وجود مكون أساسي للحياة خارج النظام الشمسي. وهو واحد من مئات الكواكب تتراوح في الحجم بين كوكبي الأرض ونبتون.

ع.ج/ ط.أ