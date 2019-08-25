 تلميحات إسرائيلية وصمت عربي إزاء حديث إيران عن محاولة لإغتيال سليماني | أخبار | DW | 03.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تلميحات إسرائيلية وصمت عربي إزاء حديث إيران عن محاولة لإغتيال سليماني

بينما تحدث الحرس الثوري الإيراني عن "إحباط محاولة إغتيال" لقائده الجنرال قاسم سليماني، وأشار إلى "مخطط عربي إسرائيلي"، تلتزم إسرائيل وعواصم عربية الصمت، لكن تقارير إعلامية كشفت إشارات.

Ghasem Soleimani Iran Revolutionswächter Qods (ParsNews)

قال الحرس الثوري الإيراني الخميس (3 أكتوبر/ تشرين أول 2019) إنه أحبط "مخططا عربيا عبريا" لاغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن حسين طائب رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري أن محاولة الاغتيال "هي مخطط عربي عبري يجري الإعداد له منذ سنوات". وأضاف أنه تم إحباط المخطط واعتقال كافة أعضاء فريق الاغتيال.

تجدر الإشارة إلى أن فيلق القدس هو وحدة قوات خاصة بالحرس الثوري، ومسؤول عن عمليات خارج الحدود الإقليمية. وكشف طائب أن الفريق المكلف بتنفيذ العملية كان يخطط لتفجير حسينية والد سليماني في محافظة كرمان، جنوب شرقي البلاد، لدى زيارة سليماني لها.

مشاهدة الفيديو 24:46

ارتفاع وتيرة الهجمات على حلفاء إيران.. ما مآلاته؟

ولم ترد لحد كتابة هذا التقرير ردود فعل حول هذه المعلومات في إسرائيل ولا في دول عربية أشار إليها بيان الحرس الثوري الإيراني دون أن يسميها.

بيد أن الجيش الإسرائيلي كان قد قال في شهر سبتمبر / أيلول الماضي بأن وحدات شيعية بقيادة "فيلق القدس" الذي يقوده الجنرال سليماني حاولت إطلاق صواريخ عديدة من سوريا وفشلت في العبور إلى إسرائيل. كما اتهم الجيش الإسرائيلي قاسم سليماني بأنه كان وراء خطط لتنفيذ هجوم بطائرات بدون طيار على إسرائيل من سوريا.

وأشارت صحيفة هاآراتس الإسرائيلية إلى تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، حذر فيها زعيم حزب الله اللبناني قائلا "على نصر الله أن"يهدأ" وأضاف "إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وكيف ترد على أعدائها". وحذر نتنياهو في نفس السياق سليماني قائلا "كن حذرا في كلماتك وكن أكثر حذرا في تصرفاتك".

ومن جهتها ذكّرت صحيفة جيرزاليم بوست الإسرائيلية بتصرحيات قائد في الجيش الإسرائيلي قال فيها إنه لمنع التهديد الإيراني"فإننا نقوم بالعديد من العمليات التي لا يعرف عنها أحد شيئا"، مضيفا أن العمليات يتم تنفيذها بواسطة الجيش الإسرائيلي والموساد.

وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية قد نشرت في بداية السنة الحالية تقريرا يتحدث عن أن واشنطن منحت الضوء الأخضر لإسرائيل لإغتيال سليماني.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن محاولة إغتيال الجنرال سليماني النافذ في دوائر القرار بإيران، وعادة ما لا يتم التعليق على مثل هذه الأنباء من قبل الجهات الرسمية في إسرائيل أو في دول عربية.

م.س/ح.ز ( د ب أ، وكالات)

 

  • Tänzerin und Spionin Mata Hari (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    ماتا هاري شابة هولندية عملت كراقصة تعري في باريس في العقد الثاني من القرن الماضي. أقامت علاقات جنسية مع جنرالات وساسة فرنسيين بارزين، ما مكنها من اختراق أعلى الدوائر الحكومية في فرنسا. تم استقطابها من وكالة الاستخبارات الألمانية كجاسوسة. بيد أنه سرعان ما كشف أمرها، بعد أن وظفتها المخابرات الفرنسية كعميلة مزدوجة لها.

  • Julius und Ethel Rosenberg (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    قدما الزوجان يوليوس وإيتال روزينبرغ في بداية الخمسينيات معلومات سرية لموسكو حول البرنامج النووي الأمريكي. ورغم موجة احتجاجات عارمة في العالم تضامناً معهما، إلا أن ذلك لم يمنع من تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهما سنة 1953.

  • Helmut Schmidt, Günter Guillaume und Willy Brandt im Kanzleramt (Foto: picture alliance/AP Images)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    غونتر غيوم (وسط) كان يعمل سكرتيراً لمستشار ألمانيا الغربية فيلي براندت، وفي ذات الوقت، جاسوساً لصالح جمهورية ألمانيا الشرقية. قام غيوم بتزويد وزارة أمن الدولة "شتازي" بوثائق سرية من مقر المستشارية. اختراق جاسوس ألماني شرقي لدوائر الحكم في ألمانيا الغربية سبب صدمة للرأي العام الألماني ودفع المستشار براندت إلى الاستقالة تحت ضغط شعبي كبير.

  • Anthony Blunt der Cmabridge Five zusammen mit der Queen (Foto: picture alliance/empics)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    تسبب الطالب أنطوني بلانت بأكبر فضيحة تجسس في بريطانيا سنة 1979، بعد أن اعترف بوجود خلية تجسس من خمسة أفراد تعمل لصالح جهاز المخابرات السوفييتي "كي جي بي"، وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الخلية كانت تربطها علاقات وثيقة مع دوائر حكومية بريطانية مؤثرة. ورغم كشف هوية أربع عملاء، إلا أن هوية "الرجل الخامس" بقيت إلى اليوم طي الكتمان.

  • Russische Agentin Anna Chapman (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" القبض على آنا تشابمان سنة 2010، كجزء من خلية تجسس روسية. أفرج عن الجاسوسة المحترفة في عملية لتبادل السجناء مع روسيا، لتبدأ بعدها العمل في موسكو كعارضة أزياء ومقدمة تلفزيونية. وظهرت تشابمان على غلاف مجلة "ماكسيم" الرجالية الروسية بملابس داخلية ومسدس، وهي تعتبر رمزاً وطنياً في روسيا.

  • Spionageprozess um Familie Anschlag (Foto: Getty Images)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    تلقت هايدرون أنشلاغ طيلة عقد كامل من الزمن في بيتها بماربورغ الألمانية أوامر من الجهاز المركزي للمخابرات الروسية في موسكو بواسطة مذياع ذي موجات قصيرة. وكتمويه للسلطات، قدم الزوجان أنشلاغ نفسيهما كمواطنين نمساويين، ومن المحتمل أنهما زودا روسيا بمئات الملفات السرية حول أنشطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي. وجهت إليهما تهمة التجسس سنة 2013.

  • Deutscher Politiker Franz Josef Strauß in einem Panzer (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    بعد وفاة السياسي الألماني البارز فرانز يوزف شتراوس، كشفت وسائل إعلام عديدة عن احتمال كونه جاسوسا للمخابرات العسكرية الأمريكية "أو إس إس"، وهو الجهاز السابق لوكالة المخابرات الأمريكية "إف بي آي". وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلاه المئوي، أصدر المركز الفدرالي الألماني للتأهيل السياسي دراسة معمقة عن هذه الفرضية أثارت جدلاً واسعاً.

  • Demonstranten gegen den NSA-Skandal (Foto: dpa)

    أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

    في الماضي، كانت الحكومات تخشى من العملاء المزدوجين. أما اليوم، فإنها تتخوف خاصة من تقنيات التنصت المتطورة. العميل الأمريكي السابق إدوارد سنودن، إلى جانب مليون وسبعمائة ألف ملف مسرب لوكالة الأمن القومي الأمريكية، كشفت في صيف 2013 أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولاً أخرى قامت بمراقبة شبكات التواصل العالمية والإنترنت، وقامت بحفظ بيانات ملايين الأشخاص.

    الكاتب: نينا نيبرقال / س.ع


مختارات

الحرس الثوري يعترف بوجود عناصره في سوريا ولبنان وقصف عنيف لمواقع المعارضة

أعلنت طهران أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني متواجدة في سوريا ولبنان. وأنباء عن قصف لمعاقل للمعارضة السورية من قبل الجيش النظامي، فيما يعلن الجيش الحر لقاءه الإبراهيمي واستعادة السيطرة على حي صلاج الدين في حلب. (16.09.2012)  

إيران توسع ترسانتها العسكرية اعتمادا على إنتاجها الخاص

يتواصل نمو الصناعات الحربية في إيران، ويتكرر فخر حكام إيران وهم يعلنون عن انجازات جديدة في قطاع التسليح، ذلك القطاع الذي له تاريخ طويل من قبل قيام الجمهورية الإسلامية. ويعتقد بأن السلاح الإيراني يتواجد في أكثر من 50 دولة (22.09.2010)  

عبد المهدي يتهم إسرائيل بقصف مواقع الحشد الشعبي

قبل فترة تعرضت مواقع الحشد الشعبي العراقي، المدعوم من إيران، لهجمات قيل يومها إنها مجهولة المصدر مع إشارات لاحتمال ضلوع إسرائيل فيها. الجديد هو قيام رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي بتوجيه اتهامات مباشرة لتل أبيب. (30.09.2019)  

أبرز فضائح التجسس في التاريخ الحديث

طرق خبيثة يتبعها الجواسيس المحترفون منذ قرون للحصول على معلومات فائقة السرية. بيد أنها ليست بمعزل عن الفضائح. إليكم أبرزها، بمناسبة مرور 60 عاماً على إنشاء وكالة المخابرات الألمانية. (30.03.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ارتفاع وتيرة الهجمات على حلفاء إيران.. ما مآلاته؟  

مواضيع ذات صلة

Syrien Schiitische Gruppen

سليماني: "هذه العمليات المجنونة آخر تخبطات إسرائيل" 25.08.2019

هدد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إسرائيل وقال إن عملياتها الأخيرة بالطائرة المسيرة ستكون آخر تخبطاتها.

Iran | Hossein Salami (IRGC)

إيران تتوعد: أي دولة تهاجمنا ستكون "ساحة المعركة" 21.09.2019

حذر قائد الحرس الثوري الإيراني أي دولة من مهاجمة بلاده مهدداً بأن تصبح تلك الدولة "ساحة المعركة الرئيسية"، هذا فيما أكدت السعودية أنها ستتخذ الخطوات الملائمة للرد إذا أثبت تحقيق سعودي مسؤولية إيران عن الهجوم على أرامكو.

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط عراقية 04.08.2019

أعلنت إيران احتجاز سفينة نفط أجنبية في الخليج واعتقال سبعة بحارة أجانب كانوا على متنها. وقال الحرس الثوري الإيراني إن السفينة المحتجزة عراقية وكانت تحمل سبعمئة ألف لتر من الوقود المهربة. وكانت السفينة المتجهة إلى دولة عربية قد احتُجزت يوم الأربعاء الماضي، وهي ثالث سفينة نفط تحتجزها إيران في الأسابيع الأخيرة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  