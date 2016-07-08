في مرمى السلطة: الهجوم على المجتمع المدني

موجة من الاستبداد تتدحرج من الشرق إلى الغرب، وتهاجم المجتمع المدني. الديمقراطية تتعرّض لهزات. فالحكومات الاستبدادية تصوِّر المنظمات غير الحكومية على أنها بوابات تمارس القوى الخارجية من خلالها تأثيراً غير مرغوب فيه.