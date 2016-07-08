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برنامج اليوم

DW Kick off (Sendungslogo arabisch)

الدوري الألماني - حصاد الدوري الألماني

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - مجلة السيارات

DW Ich habe eine Geschichte Moderatorin Samah Altaweel Artikelbild Detailseite

عندي حكاية - قصص إنسانية ملهمة في برلين

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - مجلة الصحة

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مسائية DW مع ديمة ترحيني

قريبا في البرنامج

في مرمى السلطة: الهجوم على المجتمع المدني

Polen LGBT-Protest für Gleichstellung in Plock

موجة من الاستبداد تتدحرج من الشرق إلى الغرب، وتهاجم المجتمع المدني. الديمقراطية تتعرّض لهزات. فالحكومات الاستبدادية تصوِّر المنظمات غير الحكومية على أنها بوابات تمارس القوى الخارجية من خلالها تأثيراً غير مرغوب فيه.  

نورنبيرغ وعِظاتها - فيلم ضد النسيان

Deutschland | Nürnberger Prozesse | Richterbank

في العشرين من نوفمبر عام 1945 بدأت محاكمات "ن نورنبيرغ " الأولى لكبار مجرمي الحرب العالمية الثانية.  

تذكرة إلى القمر

China Supermond Flugzeug

في ستينات القرن الماضي فتحت شركة الطيران الأمريكية بان آم لائحة انتظار لحجز رحلات إلى القمر.  

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DW الأخبار
DW Nachrichten arabisch Moderator Ahmed Abida (Teaser)

أحمد اعبيدة

 

DW News arabisch Moderatorin Tahani Salim (Teaser)

تهاني سليم

 

DW Nachrichten arabisch Moderator Youcef Boufidjeline (Teaser)

يوسف بوفيجلين

 

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DW News arabisch Moderatorin Maissun Melhem (Teaser)

ميسون ملحم

 

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