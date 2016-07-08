نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
موجة من الاستبداد تتدحرج من الشرق إلى الغرب، وتهاجم المجتمع المدني. الديمقراطية تتعرّض لهزات. فالحكومات الاستبدادية تصوِّر المنظمات غير الحكومية على أنها بوابات تمارس القوى الخارجية من خلالها تأثيراً غير مرغوب فيه.
في العشرين من نوفمبر عام 1945 بدأت محاكمات "ن نورنبيرغ " الأولى لكبار مجرمي الحرب العالمية الثانية.
في ستينات القرن الماضي فتحت شركة الطيران الأمريكية بان آم لائحة انتظار لحجز رحلات إلى القمر.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول