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DW Nachrichten arabisch Program Guide Themeheader
DW News arabisch Moderatorin Tahani Salim (Teaser)

تهاني سليم

 

DW Nachrichten arabisch Moderator Falah Elias (Teaser)

فلاح آلياس

 

DW Nachrichten arabisch Moderator Youcef Boufidjeline (Teaser)

يوسف بوفيجلين

 

DW Nachrichten arabisch Moderator Ahmed Abida (Teaser)

أحمد اعبيدة

 

تعريف بالبرنامج

DW الأخبار

دائما في قلب الحدث- توافيكم نشرة الأخبار دائما بآخر التطورات وأحدث المعلومات في صورة حيوية. تستعرض النشرة أهم الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية وآخر المستجدات في عالمي الفن والرياضة.
DW Reporter arabisch Sendungslogo

مراسلون

يعدّ مراسلونا تقارير إخبارية أو تقارير مثيرة من الحياة اليومية. عبر متابعة دقيقة ومعايشة لصيقة ينقل مراسلو الدويتشه فيله بتقاريرهم أبرز المستجدات في ألمانيا وأوروبا والعالم.  

Massaiya DW Sendungslogo

مسائية DW

حوار وتحليل بموضوعية وحياد لأبرز الملفات التي تشغل المنطقة العربية والعالم مع خبراء وصحفيين على مدى ساعة كاملة، يتخللها موجز لأهم الأخبار السياسية والاقتصادية.  

DW News arabisch Moderatorin Maissun Melhem (Teaser)

ميسون ملحم

 

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مزيد الحوارات والتحليلات لأبرز مواضيع الساعة التي تتناول القضايا العربية والعالمية من موقع DW عربية. هذه المواضيع نتناولها مع كتاب وخبراء وصحفيين من مختلف المشارب والاتجاهات يوما بيوم وعلى مدار السنة.  

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