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في هذه الحلقة من يوروماكس أوسلو - مدينة المستقبل، وأولوية حركة المرور للدراجة، وطعام شهي ومستدام: قنديل البحر. بالإضافة إلى ذلك منازل كهفية كنموذج للحياة في المستقبل، والمراهقون كحماة للحيوانات.
يوروماكس، الحياة والمجتمع في أوروبا مجلة تبث أسبوعيا وتقدم لجمهور دويتشه فيله في جميع أنحاء العالم صورة عن أسلوب الحياة في اوروبا بكافة اشكالها الاجتماعية والثقافية والفنية.
التحقت بالعمل في قناة دويتشه فيله مطلع عام 2012 كمقدمة لبرنامج يوروماكس بنسخته العربية.
يوروماكس، الحياة والمجتمع في أوروبا مجلة تبث أسبوعيا وتقدم لجمهور دي دبليو/ DW في جميع أنحاء العالم صورة عن أسلوب الحياة في اوروبا بكافة اشكالها الاجتماعية والثقافية والفنية.
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