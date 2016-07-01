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يوروماكس

الحياة والمجتمع في أوروبا

جميع الحلقات
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الحلقة الحالية

أوسلو - مدينة المستقبل ومواضيع أخرى

أوسلو - مدينة المستقبل

أولوية حركة المرور للدراجة

طعام شهي ومستدام ـ قنديل البحر

منازل كهفية ـ نموذج للحياة في المستقبل؟

المراهقون حماة الحيوانات

في هذه الحلقة من يوروماكس أوسلو - مدينة المستقبل، وأولوية حركة المرور للدراجة، وطعام شهي ومستدام: قنديل البحر. بالإضافة إلى ذلك منازل كهفية كنموذج للحياة في المستقبل، والمراهقون كحماة للحيوانات.

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التوقيت المحلي

مواعيد البث

  • 06:00 | 07.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 20:30 | 07.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 00:30 | 08.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 04:00 | 08.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 12:00 | 08.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 14:30 | 08.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 17:30 | 08.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 20:03 | 10.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 02:00 | 11.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 08:00 | 11.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 16:00 | 11.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 00:00 | 12.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 10:00 | 12.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 14:00 | 12.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 21:30 | 12.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 07:00 | 13.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 11:00 | 13.11.2021 على شاشة عربية DW
DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

الحلقة القادمة

الحياة والمجتمع في أوروبا

يوروماكس، الحياة والمجتمع في أوروبا مجلة تبث أسبوعيا وتقدم لجمهور دويتشه فيله في جميع أنحاء العالم صورة عن أسلوب الحياة في اوروبا بكافة اشكالها الاجتماعية والثقافية والفنية.

المزيد معلومات مختصرة

مواعيد البث

  • 06:00 | 14.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 20:30 | 14.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 00:30 | 15.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 04:00 | 15.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 12:00 | 15.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 14:30 | 15.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 17:30 | 15.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 20:03 | 17.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 02:00 | 18.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 08:00 | 18.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 16:00 | 18.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 00:00 | 19.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 10:00 | 19.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 14:00 | 19.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 21:30 | 19.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 07:00 | 20.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 11:00 | 20.11.2021 على شاشة عربية DW
تعريف بالبرنامج

يوروماكس

يوروماكس، الحياة والمجتمع في أوروبا مجلة تبث أسبوعيا وتقدم لجمهور دويتشه فيله في جميع أنحاء العالم صورة عن أسلوب الحياة في اوروبا بكافة اشكالها الاجتماعية والثقافية والفنية.

غالية نامق داغستاني

DW Euromaxx Moderatorin Ghalieh Daghstani (Teaser)

التحقت بالعمل في قناة دويتشه فيله مطلع عام 2012 كمقدمة لبرنامج يوروماكس بنسخته العربية.  

مشاهدة الفيديو 01:00

لحياة والمجتمع في أوروبا مع غالية داغستاني

يوروماكس، الحياة والمجتمع في أوروبا مجلة تبث أسبوعيا وتقدم لجمهور دي دبليو/ DW في جميع أنحاء العالم صورة عن أسلوب الحياة في اوروبا بكافة اشكالها الاجتماعية والثقافية والفنية.  

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