في هذه الحلقة من يوروماكس أوسلو - مدينة المستقبل، وأولوية حركة المرور للدراجة، وطعام شهي ومستدام: قنديل البحر. بالإضافة إلى ذلك منازل كهفية كنموذج للحياة في المستقبل، والمراهقون كحماة للحيوانات.