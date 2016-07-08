يقرر رئيس جمهورية البشير ان يستطلع أوضاع العراق من خلال المكبرة ، ليكتشف أن كل الذين شاهدهم (مو شغلتهم) ثم ينتقل إلى مهرجان بابل. بعدها يتحدث عن الأحداث في ديالى وملابسات الهجوم الإرهابي ثم يختتم الحلقة بلقاء مع علي فاضل مقدم برنامج ولاية بطيخ.