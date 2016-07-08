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البشير شو

برنامج سياسي ساخر

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الحلقة الحالية

مو شغلتك

يقرر رئيس جمهورية البشير ان يستطلع أوضاع العراق من خلال المكبرة ، ليكتشف أن كل الذين شاهدهم (مو شغلتهم) ثم ينتقل إلى مهرجان بابل. بعدها يتحدث عن الأحداث في ديالى وملابسات الهجوم الإرهابي ثم يختتم الحلقة بلقاء مع علي فاضل مقدم برنامج ولاية بطيخ.

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التوقيت المحلي

مواعيد البث

  • 18:03 | 05.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 22:03 | 05.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 01:00 | 07.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 07:00 | 07.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 15:00 | 08.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 05:00 | 09.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 13:00 | 09.11.2021 على شاشة عربية DW
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الحلقة القادمة

برنامج سياسي ساخر

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مواعيد البث

  • 18:03 | 12.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 22:03 | 12.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 01:00 | 14.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 07:00 | 14.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 15:00 | 15.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 05:00 | 16.11.2021 على شاشة عربية DW
  • 13:00 | 16.11.2021 على شاشة عربية DW
تعريف بالبرنامج

البشير شو

البشير شو برنامج عراقي سياسي ساخر يقدمه الإعلامي الشهير أحمد البشير. يَخرج البرنامج عن التقاليد السائدة في البرامج التلفزيونية ويتناول المشاكل اليومية العراقية وينتقد كل ما هو سلبي بنكهة فكاهية هزلية وجريئة.

أحمد البشير

GMF16 Speaker Ahmed Al Basheer

عمل الإعلامي الشهير أحمد البشير مراسلا صحافيا لعدة قنوات فضائية عراقية. وقد نجا بأعجوبة عام 2011 من تفجير انتحاري حين كان يغطي مهرجانا شعريا في مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد).  

ضرمات عامة

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