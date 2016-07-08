نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يقرر رئيس جمهورية البشير ان يستطلع أوضاع العراق من خلال المكبرة ، ليكتشف أن كل الذين شاهدهم (مو شغلتهم) ثم ينتقل إلى مهرجان بابل. بعدها يتحدث عن الأحداث في ديالى وملابسات الهجوم الإرهابي ثم يختتم الحلقة بلقاء مع علي فاضل مقدم برنامج ولاية بطيخ.
البشير شو برنامج عراقي سياسي ساخر يقدمه الإعلامي الشهير أحمد البشير. يَخرج البرنامج عن التقاليد السائدة في البرامج التلفزيونية ويتناول المشاكل اليومية العراقية وينتقد كل ما هو سلبي بنكهة فكاهية هزلية وجريئة.
عمل الإعلامي الشهير أحمد البشير مراسلا صحافيا لعدة قنوات فضائية عراقية. وقد نجا بأعجوبة عام 2011 من تفجير انتحاري حين كان يغطي مهرجانا شعريا في مدينة الرمادي (100 كلم غرب بغداد).
مزيد الحوارات والتحليلات لأبرز مواضيع الساعة التي تتناول القضايا العربية والعالمية من موقع DW عربية. هذه المواضيع نتناولها مع كتاب وخبراء وصحفيين من مختلف المشارب والاتجاهات يوما بيوم وعلى مدار السنة.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول