تكييف ذاتي!.. تقنيات تستعين بها الحيوانات للتغلب على شدة الحرارة

سفينة الصحراء ـ سرها في سنامها!

على الرغم من سمعته، فـإن الجمال لا تخزن الماء في سنامها بل الدهون، حيث يمكنها اجترار هذه الدهون وتحويلها إلى طاقة، وهو ما يمكنها من العيش لفترات طويلة تمتد لأسابيع أو حتى أشهر دون ماء. كما أن جسم الجمل قادر على إطلاق الحرارة، لتبريد جسمه، يمكن للأبل أن تشرب أكثر من 100 لتر دفعة واحدة.