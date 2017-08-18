 تكييف ذاتي!.. تقنيات تستعين بها الحيوانات للتغلب على شدة الحرارة | جميع المحتويات | DW | 14.07.2022

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تكييف ذاتي!.. تقنيات تستعين بها الحيوانات للتغلب على شدة الحرارة

عند ارتفاع الحرارة يرسل دماغ الإنسان إشارة إلى خلايا الجسم فتعمل الغدد العرقية وتتساقط قطرات العرق لتبريد الجسم. كذلك يستعين الإنسان بوعيه وبوسائل مساعدة أخرى للتغلب على الحرارة. فكيف تتصرف الحيوانات للتغلب على الحرارة؟

  • A pig rooting in a muddy field

    الخنازير واللعب بالوحل

    كما يحب البشر الاستحمام البارد في أوقات الحر، تحب الخنازير أن تلعب في الوحل، لا يمكن للخنازير التعرق، لذلك تحتاج إلى إيجاد طرق أخرى للتبريد. حمامات الطين أكثر فعالية لها من الغطس في بركة ماء، لأن السائل الموجود في الطين يتبخر من جسم الخنزير المغطى بالطين تدريجيا، بعكس الماء، ما يوفر لها برودة محببة لفترة أطول.

  • A fennec fox standing on a rocky hillside

    التبريد بمساعدة الأذن

    ثعالب الفنك أو الثعالب الصحراوية أو الحصيني كما يطلق البعض عليه، تمتلك آذانا كبيرة مقارنة بحجم جسمها، وهو ما يميزها عن حيوانات أخرى مثل الكلاب والذئاب. وهي لا تستخدم آذانها لتتبع الفريسة تحت الرمال فقط، ولكن أيضا لتبديد الحرارة. هذا مفيد في أماكن مثل الصحراء الكبرى، حيث يمكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

  • An African elephant standing in a grassy field

    شعر الفيل للتبريد

    في حين تستفيد الحيوانات من الفراء عادة لإبقائها دافئة، بيد أن الشعر لدى الأفيال يقوم بعمل معاكس، إذ يعمل على مساعدة هذه الحيوانات الضخمة على تبريد نفسها بحسب ما توصل باحثون من جامعة برينستون. كما يحب الفيل رش نفسه بالماء في الأيام الحارة.

  • A squirrel reaching for a leaf in a tree

    السناجب والبقاء في الظل

    بالنسبة للسناجب فالموضوع مختلف، إذ يتساقط الفراء من حول مناطق الأقدام في الصيف لتبقى جرداء دون شعر وذلك للمساعدة في تبريد الجسم، كما تلجأ الحيوانات الصغيرة للبقاء في الظل في أوقات الحر، وتفضل البقاء في الأماكن التي تحتوي بحيرة أو جدول لسهولة الوصول للماء.

  • A dromedary camel standing in front of sand dunes in the Mauritanian desert

    سفينة الصحراء ـ سرها في سنامها!

    على الرغم من سمعته، فـإن الجمال لا تخزن الماء في سنامها بل الدهون، حيث يمكنها اجترار هذه الدهون وتحويلها إلى طاقة، وهو ما يمكنها من العيش لفترات طويلة تمتد لأسابيع أو حتى أشهر دون ماء. كما أن جسم الجمل قادر على إطلاق الحرارة، لتبريد جسمه، يمكن للأبل أن تشرب أكثر من 100 لتر دفعة واحدة.

  • A Border collie dog sitting on a hay bale with his tongue sticking out

    لهاث الكلب للتبريد

    أيضا الكلاب لا تستطيع التعرق من خلال جلدها، لذلك تخرج الحرارة عبر مخالبها وأنوفها، كما أن الكلب يلجأ إلى إخراج لسانه لمعادلة درجة حرارة الجسم، إذ أنه يتنفس الى ما يصل إلى 400 مرة في الدقيقة عندما يصبح الجو حارا! وتبرد أجسامها بسبب الرطوبة التي تتبخر على لسانها، وتطلق الهواء الحار عبر الرئة إلى الخارج.

  • A guinea pig sitting in front of a hollow tree stump

    خطر على الحيوانات الأليفة

    لا تستطيع العديد من الحيوانات الأليفة الأخرى مثل حيوان "خنزير غينيا" الظاهر في الصورة والذي يشبه الهامستر، تنظيم درجة حرارة جسمها، وهي معرضة لخطر الإصابة بضربة الشمس عندما يصبح الجو حارا جدا. لذلك من الأافضل عدم ترك هذه الحيوانات الأليفة الصغيرة ولا حتى الأرانب أو الكلاب في السيارة في أوقات الحر، ومن المهم توفير مكان ظل مفتوح يوجد به ماء لمساعدتها على مواجهة حرارة الجو. (إعداد: كارلا بليكر/ع.أ.ج)


  • A pig rooting in a muddy field

    الخنازير واللعب بالوحل

    كما يحب البشر الاستحمام البارد في أوقات الحر، تحب الخنازير أن تلعب في الوحل، لا يمكن للخنازير التعرق، لذلك تحتاج إلى إيجاد طرق أخرى للتبريد. حمامات الطين أكثر فعالية لها من الغطس في بركة ماء، لأن السائل الموجود في الطين يتبخر من جسم الخنزير المغطى بالطين تدريجيا، بعكس الماء، ما يوفر لها برودة محببة لفترة أطول.

  • A fennec fox standing on a rocky hillside

    التبريد بمساعدة الأذن

    ثعالب الفنك أو الثعالب الصحراوية أو الحصيني كما يطلق البعض عليه، تمتلك آذانا كبيرة مقارنة بحجم جسمها، وهو ما يميزها عن حيوانات أخرى مثل الكلاب والذئاب. وهي لا تستخدم آذانها لتتبع الفريسة تحت الرمال فقط، ولكن أيضا لتبديد الحرارة. هذا مفيد في أماكن مثل الصحراء الكبرى، حيث يمكن أن ترتفع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

  • An African elephant standing in a grassy field

    شعر الفيل للتبريد

    في حين تستفيد الحيوانات من الفراء عادة لإبقائها دافئة، بيد أن الشعر لدى الأفيال يقوم بعمل معاكس، إذ يعمل على مساعدة هذه الحيوانات الضخمة على تبريد نفسها بحسب ما توصل باحثون من جامعة برينستون. كما يحب الفيل رش نفسه بالماء في الأيام الحارة.

  • A squirrel reaching for a leaf in a tree

    السناجب والبقاء في الظل

    بالنسبة للسناجب فالموضوع مختلف، إذ يتساقط الفراء من حول مناطق الأقدام في الصيف لتبقى جرداء دون شعر وذلك للمساعدة في تبريد الجسم، كما تلجأ الحيوانات الصغيرة للبقاء في الظل في أوقات الحر، وتفضل البقاء في الأماكن التي تحتوي بحيرة أو جدول لسهولة الوصول للماء.

  • A dromedary camel standing in front of sand dunes in the Mauritanian desert

    سفينة الصحراء ـ سرها في سنامها!

    على الرغم من سمعته، فـإن الجمال لا تخزن الماء في سنامها بل الدهون، حيث يمكنها اجترار هذه الدهون وتحويلها إلى طاقة، وهو ما يمكنها من العيش لفترات طويلة تمتد لأسابيع أو حتى أشهر دون ماء. كما أن جسم الجمل قادر على إطلاق الحرارة، لتبريد جسمه، يمكن للأبل أن تشرب أكثر من 100 لتر دفعة واحدة.

  • A Border collie dog sitting on a hay bale with his tongue sticking out

    لهاث الكلب للتبريد

    أيضا الكلاب لا تستطيع التعرق من خلال جلدها، لذلك تخرج الحرارة عبر مخالبها وأنوفها، كما أن الكلب يلجأ إلى إخراج لسانه لمعادلة درجة حرارة الجسم، إذ أنه يتنفس الى ما يصل إلى 400 مرة في الدقيقة عندما يصبح الجو حارا! وتبرد أجسامها بسبب الرطوبة التي تتبخر على لسانها، وتطلق الهواء الحار عبر الرئة إلى الخارج.

  • A guinea pig sitting in front of a hollow tree stump

    خطر على الحيوانات الأليفة

    لا تستطيع العديد من الحيوانات الأليفة الأخرى مثل حيوان "خنزير غينيا" الظاهر في الصورة والذي يشبه الهامستر، تنظيم درجة حرارة جسمها، وهي معرضة لخطر الإصابة بضربة الشمس عندما يصبح الجو حارا جدا. لذلك من الأافضل عدم ترك هذه الحيوانات الأليفة الصغيرة ولا حتى الأرانب أو الكلاب في السيارة في أوقات الحر، ومن المهم توفير مكان ظل مفتوح يوجد به ماء لمساعدتها على مواجهة حرارة الجو. (إعداد: كارلا بليكر/ع.أ.ج)


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