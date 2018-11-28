 تكوين الأئمة في ألمانيا.. في صلب نقاشات ″مؤتمر الإسلام″ | أخبار | DW | 28.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تكوين الأئمة في ألمانيا.. في صلب نقاشات "مؤتمر الإسلام"

في "مؤتمر الإسلام" الرابع يجري الحديث حول قضايا مثل الاندماج وحياة المسلمين في ألمانيا. لكن هناك قضية مهمة تشغل بال المعنيين، تتعلق بمسألة إعداد الأئمة، حيث يجري التأكيد على معرفتهم للغة الألمانية ودراستهم في ألمانيا.

Deutsche Islam-Konferenz 2018 (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

افتتح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر النسخة الرابعة من "مؤتمر الإسلام" في برلين اليوم الأربعاء (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018). وقال زيهوفر إن المسلمين ينتمون إلى ألمانيا ولهم نفس الحقوق والواجبات مثل كافة المواطنين الألمان الآخرين.

مشاهدة الفيديو 01:57
بث مباشر الآن
01:57 دقيقة

"مبادرة الإسلام العلماني" بألمانياـ تيار ليبرالي بمفهوم جديد للإسلام

ويشارك في المؤتمر 240 شخصية ويستمر لمدة يومين. ويلتقي فيه ممثلون عن السياسة والاتحادات الإسلامية بألمانيا وكذلك شخصيات ليبرالية مسلمة. ومن القضايا المهمة التي يشهدها مؤتمر الإسلام هذه المرة قضية إعداد الأئمة من داخل ألمانيا.

فقبل انطلاق المؤتمر طالب وزير الصحة الألماني والمرشح لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، ينس شبان، بتدريب الأئمة في ألمانيا وبضرورة إجادتهم للغة الألمانية. وأضاف في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء أن الاندماج لن يحالفه النجاح على نحو دائم إلا "عندما تعتبر الاتحادات الإسلامية نفسها اتحادات إسلامية ألمانية وليست تركية على سبيل المثال". وذكر شبان أنه لا ينبغي للمساجد في ألمانيا الحصول على تمويل من الخارج.

Deutsche Islam-Konferenz 2018 (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

زيهوفر وبجواره الباحث في المجتمع أحمد منصور والباحثة التربوية آيتن كيليتش أرسلان في بداية مؤتمر الإسلام في برلين

ومن جانبه طالب أيمن مزيك، رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بخطوات ملموسة من أجل تكوين الأئمة في ألمانيا. وقال اليوم الأربعاء لإذاعة "زود فيست روندفونك" موجها حديثة لرجال السياسة: إن من السهل المطالبة بشيء ما "ثم يختفي" بعد ذلك. "يجب إنشاء معهد على الأقل لإعداد الأئمة".

وفي نفس الوقت أظهر مزيك قناعته بأن الجزء الأكبر من المسلمين مندمجون في ألمانيا وقال "بالنسبة للمساواة والمعاملة المتساوية والاعتراف (بالحقوق) مازالت هناك أشياء ينبغي تحسينها".

صعوبات في طريق تكوين الأئمة بألمانيا

مختارات

تنطلق الأربعاء أشغال "مؤتمر الإسلام" في ألمانيا، برئاسة وزير الداخلية هورست زيهوفر الذي استدعى في هذه الدورة ليس فقط الاتحادات الإسلامية التقليدية، وإنما ناشطين ومفكرين منتقدين لهذه الاتحادات. (28.11.2018)

أوضحت ناشرة المجلة النسائية "الغزالة" أن المسلمين في ألمانيا يتحاورون اليوم بطريقة أكثر تحررا حول دينهم. وهذا يضع علامات استفهام على علاقة السلطة الذكورية. (28.11.2018)

أما ماركوس كربر، سكرتير وزارة الداخلية والمسؤول عن تنظيم مؤتمر الإسلام، فيريد تحقيق خطا تقدم بخصوص تكوين الأئمة في الدورة التشريعية الحالية. لكن رغم ذلك يرى أن هناك مئات من الطلبة المسلمين الألمان، الذين يدرسون الدين الإسلامي غير أنهم لا يمكنهم بعد الدراسة العمل كأئمة بسبب غياب التطبيق العملي في ختام تلك الدراسة، حسبما صرح كربر الأربعاء لوكالة الأنباء الإنجيلية (ي ب د). وأضاف كربر أنه "على مدار سنوات توطدت هياكل تعتمد على استقدام الجمعيات لأئمة من الخارج، وحل تلك الهياكل قد يستغرق سنوات ويمكن للحكومة الألمانية وحكومات الولايات تقديم الدعم للمسار الانتقالي، بما في ذلك الدعم المادي".

وفي المقابل يشكك بولنت أوشار، الأستاذ بجامعة أوزنابروك والخبير بشؤون الإسلام في إمكانية تطبيق عملية تكوين الأئمة في ألمانيا وقال لوكالة "ي ب د": منذ سنوات تتكرر جلسات الحوار فقط وإعلان النوايا وأنا الآن حائر، فهناك حديث دون فعل ومثال على ذلك معهد إعداد الأئمة، الذي أطالب به من مدة طويلة كجزء عملي لتكوين الأئمة".

ص.ش/و.ب (د ب أ، أ ف ب، ي ب د)

  • Deutschland Pressesprecherin Sawsan Chebli

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    سوسن شبلي(36 عاماً) ولدت لأب وأم فلسطينيين، لا يجيدان القراءة والكتابة، في برلين الغربية. عانت في طفولتها بسبب عدم قبول طلب لجوء عائلتها. حصلت سوسن على شهادة جامعية في العلوم السياسية. وفي عام 2010 عينت رئيسة لقسم حوار الثقافات في وزارة داخلية حكومة برلين. وفي عام 2014 تسلمت منصب نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية.

  • Integrationsgipfel in Berlin (Angela Merkel)

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    آيدن أوزغوز(49 عاماً)، المولودة لوالدين تركيين يعملان في تجارة المواد الغذائية، هي نائبة منذ عام 2009 في البرلمان الاتحادي الألماني(البوندستاغ). كما عينت عام 2011 كواحدة من ستة نواب لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. منذ ديسمبر 2013 كلفت بشؤون الهجرة والاندماج واللاجئين في المستشارية الألمانية (بمنصب وزيردولة).

  • Bündnis 90/Die Grünen Tarek Al-Wazir, Abstimmung Koalition mit CDU 21.12.2013

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    يحتفظ طارق الوزير(45 عاماً)، المولود لأب يمني وأم ألمانية، منذ عام 1995 بعضويته كنائب في برلمان ولاية هيسن. وترأس كتلة حزبه، حزب الخضر، في برلمان الولاية بين الأعوام 2000 و2014. ويشغل منذ يناير 2014 منصب نائب رئيس حكومة ولاية هيسن، ووزير الاقتصاد والطاقة والنقل والتنمية في نفس الحكومة.

  • DW Conflict Zone - Dreh mit Cem Özdemir

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    كان جيم أوزديمير(51 عاماً) أول ألماني من والدين تركيين يفوز بعضوية البرلمان الاتحادي الألماني(البوندستاغ) في عام 1994. كما كان عضواً في البرلمان الأوروبي بين الأعوام 2004 و2009. ومنذ عام 2008 يشغل أوزديمير منصب أحد رئيسي حزب الخضر الألماني.

  • SPD / Generalsekretärin / Yasmin Fahimi

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    ولدت ياسمين فهيمي(49 عاماً) في هانوفر لأب إيراني وأم ألمانية. كانت عضوة المكتب التنفيذي الاتحادي للمنظمة الشبابية التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كما كانت نائبة رئيس الحزب في هانوفر. وشغلت بين عامي 2014 و2015 منصب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أقدم الأحزاب في ألمانيا. ومنذ يناير من هذا العام تشغل فهيمي منصب سكرتيرة دولة في وزارة العمل الاتحادية.

  • Muhterem Aras Porträt Bündnis 90/Die Grünen Stuttgart

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    محترم آراس(50 عاماً). قدمت عائلتها من تركيا إلى ألمانيا عام 1978. بدأت مسيرتها السياسية عام 1992 وتدرجت في المناصب، فشغلت منصب رئيس حزب الخضر في شتوتغارت، ثم أصبحت عام 2011 أول مسلمة تدخل برلمان ولاية بادن فورتمبيرغ. في 11 آيار 2016 أصبحت أول مسلمة تفوز برئاسة برلمان ولاية ألمانية (ولاية بادن فورتمبيرغ).

  • Mögliche Wowereit-Nachfolger Raed Saleh

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    رائد صالح الماني من أبوين فلسطينيين عمره (39 عاماً) انتسب إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1995. وتدرج في المناصب الحزبية والرسمية: لا يزال يحتفظ بعضويته كنائب في برلمان ولاية برلين منذ عام 2006، ويترأس كتلة الحزب النيابية في برلمان برلين منذ عام 2011. وقد رشح نفسه لمنصب عمدة العاصمة عام 2014 ولكنه لم يفز بالمنصب.

  • Younes Ouaqasse

    ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

    الألماني يونس وقاس(28 عاماً) المولود لأبوين مغربيين، أهتم بالسياسية في فترة مبكرة من حياته. فانتمى إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي ومنظمته الشبابية. ثم أصبح بين الأعوام 2008 و2010 رئيساً اتحادياً لمنظمة التلاميذ المقربة من الحزب. ثم شغل بين الأعوام 2012 و2014 عضوية الهيئة الإدارية الاتحادية للحزب.

    الكاتب: خالد سلامة


مختارات

ألمان مسلمون وعرب في واجهة المشهد السياسي بألمانيا

شهدت السنوات الأخيرة تصدر عدد من الألمان من ذوي الخلفيات المسلمة والعربية المشهد السياسي. هذه جولة مصورة للتعرف على أبرز هذه الشخصيات، ومنابتها، ومسيرتها السياسية وأهم المناصب التي تبوّأتها. (13.05.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

"مبادرة الإسلام العلماني" بألمانياـ تيار ليبرالي بمفهوم جديد للإسلام  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  