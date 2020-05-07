تكليف نتانياهو بتشكيل حكومة وحدة مع خصمه غانتس

كلّف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة، وذلك بعدما أقر النواب الإسرائيليون الاتفاق الذي وقّعه الأخير مع خصمه السابق بيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة لوضع حد لأطول أزمة سياسية تشهدها البلاد.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان أن "كتاب تكليف بنيامين نتانياهو تشكيل الحكومة قد أرسل للتو إلى مكتب رئيس الوزراء كما تم إبلاغ مكتب رئيس الكنيست (البرلمان)". ويشار إلى أن منافس نتنياهو السابق غانتس يتولى حاليا رئاسة الكنيست.

وجاء ذلك بعيد موافقة البرلمان الإسرائيلي اليوم الخميس (07 ايار/ مايو 2020) على تشكيل حكومة وحدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس. وصوت 71 نائبا في البرلمان على اتفاق نتانياهو غانتس بينما عارضه 31 نائبا.

فيما بعد أعلنت الرئاسة الإسرائيلية مساء اليوم أن لديها تواقيع 72 نائبا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، لصالح حصول نتانياهو على تفويض رسمي لتشكيل الحكومة المقبلة.

وبعد مناقشات حامية، وافق البرلمان على تشكيل الحكومة الجديدة في خطوة كانت منتظرة لأن حزب ليكود برئاسة نتانياهو وائتلاف أزرق أبيض برئاسة غانتس، لديهما أكثرية في الكنيست.

وسيؤدي نتانياهو الذي ستستهل الحكومة الجديدة أعمالها برئاسته اليمين الدستورية في الثالث عشر من أيار/مايو الجاري، وسيشغل المنصب لمدة 18 شهرا قبل أن يتخلى عنه لصالح غانتس، بموجب الاتفاق.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)