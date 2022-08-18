 تكلفة المدارس الخاصة شمال سوريا تحرم الفقراء من مقاعد الدراسة | DW الأخبار | DW | 06.10.2022

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تكلفة المدارس الخاصة شمال سوريا تحرم الفقراء من مقاعد الدراسة

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