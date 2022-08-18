تكلفة المدارس الخاصة شمال سوريا تحرم الفقراء من مقاعد الدراسة

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ارتفعت أعداد المدارس الخاصة في شمال سوريا خلال السنتين الماضيتين، ما وضع الأسر الفقيرة أمام خيار صعب، ألا وهو ترك التعليم لعدم قدرتها على تحمل تكاليف هذه المدارس الخاصة
مر عقد على إنشاء مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، الذي أبصر فيه آلاف الأطفال السوريين النور. ولا يعرف هؤلاء عن وطنهم اليوم سوى ما يحكيه لهم أهاليهم من ذكريات، حكايات عن زمن كانت فيه البلاد آمنة مستقرة.
أوضاع الأطفال في المنطقة العربية ليست متساوية بين دول تتوفر على مقومات حياة ذات جودة، وأخرى تعاني من الحروب. الوضع يظهر كارثيا في سوريا واليمن وبدرجة أقل ليبيا. وبمناسبة اليوم العالمي للطفل أعددنا هذا التقرير.
في سجن الحسكة السوري وحده، هناك 700 قاصر قيد الاحتجاز. والسبب هو أن ذويهم إرهابيون تابعون لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). السلطات هناك تخشى من وقوع الأطفال في براثن التطرف، الأمر الذي يشغل أيضا بال منظمات إغاثة.
فوجئ سكان مناطق بمحافظة حلب السورية بتوزيع كتب دينية مدرسية قادمة من أنقرة بها رسوم تصويرية للنبي محمد، فنظموا مظاهرات وأحرقوا الكتب. الرئيس التركي أعرب عن أسفه لهذا العمل "المشين"، مؤكداً محاسبة المسؤولين عن تلك الكتب.
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