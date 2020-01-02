 تكتلات غاز المتوسط.. وسيط للسلام أم بؤرة للصراعات؟ | سياسة واقتصاد | DW | 02.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

تكتلات غاز المتوسط.. وسيط للسلام أم بؤرة للصراعات؟

على وقع اكتشاف الغاز الطبيعي في شرق المتوسط نشأت تكتلات جديدة تبرز فيها إسرائيل وتركيا ودول أخرى متناقضة المصالح. وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات ما إذا كانت الثروة الجديدة وسيلة لخدمة السلام أم لتأجيج الصراعات؟

مشاهدة الفيديو 25:15

مسائية DW: غاز شرق المتوسط...فتيل صراعات إقليمية جديدة؟

منذ أن أشار المسح الجيولوجي إلى وجود احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط قُدرت بنحو 122 تريليون قدم مكعب، بدأت الدول المحيطة بتشكيل تحالفات واتفاقيات من أجل ضمان حصتها في الثروة المكتشفة، كان آخرها الاتفاق بين إسرائيل والأردن لتزويد الأخيرة بالغاز.

ويعد منتدى غاز شرق المتوسط، والذي تم تأسيسه في القاهرة في كانون الثاني/يناير من العام المنصرم، أحد أهم أشكال التحالفات حتى اللحظة، والذي يضم إسرائيل ومصر والأردن واليونان وقبرص وإيطاليا والمناطق الفلسطينية، فيما تم عزل سوريا ولبنان وتركيا من المعادلة. مما دفع الأخيرة إلى عقد اتفاق مع ليبيا قوبل برفض يوناني وقبرصي.

بيد أن اتفاقيات ثنائية تم توقيعها من أجل ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة، بين مصر وقبرص عام 2003، ومصر وإسرائيل 2005، وبين قبرص ولبنان في العام 2007، وقبرص وإسرائيل في العام 2010، وآخرها الاتفاق بين إسرائيل والأردن والذي تم تفعيل العمل به منذ أمس الأربعاء، فيما تتوجه إسرائيل لفتح المجال أمام تصدير الغاز الطبيعي للدول الأوروبية من خلال توقيع اتفاقية مع قبرص واليونان، على أن يبدأ ضخ الغاز بموجبها بداية 2025.

مختارات

مطالبة الجيش الجزائري بإعلان شغور منصب الرئيس أحدثت نقلة في الوضع في البلاد ومآلات حركة الاحتجاجات. بيد أن تطورا آخر بات يلقي بظلاله على الأوضاع في البلاد وهو دخول قطاع الطاقة في الجزائري على خط الاحتجاجات. (26.03.2019)

قبيل ساعات من اجتماع البرلمان التركي لمناقشة طلب الرئيس أردوغان منحه تفويضا لإرسال قوات إلى ليبيا، رهن نائبه فؤاد أوقطاي عدم إرسال الجنود بوقف قوات حفتر هجومها. أوقطاي قال إن مذكرة التفويض حول إرسال جنود تسري لعام واحد. (01.01.2020)

ويحكم عمليات التنقيب هذه أيضاً ترسيم الحدود البحرية بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تشكل أيضاً عاملاً مهماً في شكل المحادثات والتنافس بين دول المتوسط.

 

إسرائيل وتركيا... قطبان رئيسيان في معادلة الغاز

يفتح التنافس الاقتصادي على الغاز الطبيعي المجال للحديث عن عامل جديد قد يؤثر على طبيعة العلاقات السياسية بين دول المتوسط، لاسيما ضمن الصراع العربي الإسرائيلي والأزمة التاريخية المتراكمة بين قبرص وتركيا، وفيما يرى البعض أن الغاز يمكن أن يؤسس قاعدة لتحقيق "السلام الاقتصادي"، فإن آخرون يرونه سبباً إضافياً لمزيد من الصراعات.

طائرة هليكوبتر تحلق فوق سفينة الحفر التركية فاتح التي تم إرسالها باتجاه شرق البحر المتوسط بالقرب من قبرص.

طائرة هليكوبتر تحلق فوق سفينة الحفر التركية "فاتح" التي تم إرسالها باتجاه شرق البحر المتوسط بالقرب من قبرص.

ويطفو على الساحة تكتلين من القوى، التكتل الأول؛ إسرائيل مع الدول العربية وقبرص واليونان، والذي يفرض سيطرته على ثلاثة حقول مركزية، والتكتل الحديث نسبياً وهو تركيا مع ليبيا.

ويظهر جلياً التوتر ما بين هذين القطبين، إذ قامت سفن بحرية تركية مؤخراً بطرد سفينة أبحاث إسرائيلية كانت تبحر بالقرب من قبرص.

فيما تعترض تركيا أيضاً الطموحات القبرصية، وذلك بعد اعتماد تركيا لما سمي بـ"دبلوماسية البوارج الحربية"، وقيامها باعتراض سفينة حفر إيطالية قبالة سواحل قبرص، والذي وصف من جهات سياسية دولية بـ"عمليات استفزازية تثير التوترات في المنطقة".

وفي هذا يذكر المحلل السياسي الألماني أودو شتاينباخ في حديث مع DW عربية أن اكتشافات الغاز قد تؤدي إلى زيادة الصراع بسبب الخلاف على ملكيته، ويضيف: "الآبار الموجودة أمام السواحل القبرصية، تحرك التوتر ما بين اليونان وتركيا، باعتبار أن تركيا لا تعتبر قبرص دولة، وتجد أن من حقها التنقيب عن الغاز وبيعه".

من جهة أخرى فإن مصر، والتي تملك أكبر احتياطي للغاز في المنطقة، شكًلت هدفاً آخر لتركيا بعد توقيعها اتفاق ضخم لتطوير استخراج الغاز مع قبرص.

الغاز... وسيط سلام بين إسرائيل والدول العربية 

يثير التكتل الآخر، إسرائيل مع الدول العربية، تفاؤل بعض الخبراء، ممن يرون فيه تعاوناً له أن يسهم في تحقيق السلام بين الدول المعنية، ويذكر الخبير في قطاع الغاز في الشرق الأوسط طارق عواد لـ DW عربية أن الاتفاقيات الموقعة لها أن تساهم في تحريك عملية السلام في المنطقة، ويتوقع تشكيل تعاون من أجل تصدير الغاز بشكل مشترك إلى أوروبا في المستقبل القريب.

وبينما احتدم التوتر بين لبنان وإسرائيل عام 2009 منذ إعلان الأخيرة عن اكتشاف أول مخزون للغاز الطبيعي في شرق المتوسط، فإن شتاينبخ يرى أن العلاقة بين الطرفين تتجه لتحقيق التعاون خلافاً لما يحدث مع تركيا.

انقسام في الموقف الأوروبي 

تدير عمليات التنقيب في شرق المتوسط شركات إيطالية وفرنسية وأمريكية وروسية، وهذا ما يضع دول هذه الشركات داخل دائرة التنافس الاقتصادي المحموم على الآبار المكتشفة، لاسيما في حال توقيع الشركات عقوداً منفردة دون الرجوع لقوانين وأنظمة لا تتوافق وقوانين دولها.

ويرى شتاينباخ أن الموقف الأوروبي ينقسم إلى محورين، الأول يدعم تركيا وليبيا، والآخر، متمثلاً باليونان، يدعم إسرائيل والدول العربية.

وبينما توجهت كل من إسرائيل واليونان وقبرص إلى توقيع اتفاق لنقل الغاز عبر المتوسط، في رد على الاتفاقية التركية الليبية، فإن فرنسا وإيطاليا تميلان إلى دعم موقف حكومة طرابلس الغرب الليبية بزعامة فائز السراج بسبب طبيعة علاقتهما مع هذه الحكومة، ويوفر هذا الموقف حسب وصف شتاينباخ "فرصة أكبر" لدى الدولتين للحصول على عقود تنقيب للغاز الطبيعي.

إلا أن شتاينباخ يعتقد أن الاتحاد الأوروبي مهتم بخط الغاز الأوروبي الروسي أكثر من اهتمامه فيما يحدث حالياً في المتوسط، واستثنى من ذلك فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، في حين يجد عوّاد أن أوروبا ترغب بتنويع مصادر الطاقة لديها، بدلاً من اعتمادها على روسيا بشكل أساسي للحصول على الغاز الطبيعي.

غير أن الخبيرين شتاينباخ وعوّاد يتفقان على أن الاتحاد الأوروبي بشكل عام سيتعامل مع أي أزمة قادمة بموقف موحد، وسيعمل على دعم قبرص واليونان في ظل أي مشاكل عسكرية أو سياسية قد تظهر مع تركيا.

ويضيف شتاينباخ :"عدم الاستقرار والتوجه للصراع سببه اهتمام جميع دول شرق المتوسط بالبحث عن الغاز الطبيعي، ولهذا فإن تحقيق سلام كامل بين جميع الأطراف أمر مستبعد".

أما الخبير عواد فيرى أن الصراع على الحدود البحرية موجود، ولكنه يستبعد حصول "مواجهات عسكرية" مباشرة، فيما يتوقع أن تتوصل الدول المتنازعة إلى تسويات فيما بينها.

مرام سالم

 

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


 

مختارات

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

تحفل منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بعدد غير قليل من حقول الغاز الطبيعي بعضها يعد الأكبر في العالم من حيث التوقعات بحجم الغاز الذي يمكن استخراجه منها. فما هي أهم خطوط الغاز في هذه المنطقة؟ (27.09.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: غاز شرق المتوسط...فتيل صراعات إقليمية جديدة؟  

مواضيع ذات صلة

Griechenland, Zypern und Israel unterzeichnen Gas-Pipeline-Abkommen

اتفاق ثلاثي في أثينا لمد خط أنابيب الغاز في شرق المتوسط 02.01.2020

بعد أسابيع من إبرام تركيا اتفاقا مع حكومة الوفاق الليبية لترسيم الحدود في شرق المتوسط، وقعت اليونان وإسرائيل وقبرص على اتفاق أولي يمهد الطريق أمام مد خط أنابيب الغاز في المتوسط. مسؤول إسرائيلي دعا تركيا للانضمام للاتفاق.

Recep Tayyip Erdogan und Kais Saied in Tunis

أردوغان في تونس.. اتفاق تركيا مع حكومة السراج يهز المتوسط 25.12.2019

الرئيس قيس سعيّد يقدم "مبادرة للسلام في ليبيا" للرئيس أردوغان، الذي قام بزيارة مفاجئة لتونس. ورغم أن تونس لم تقدم المزيد عن المبادرة، فإن الثابت هو أن تركيا أصبحت لاعبا أساسيا في ليبيا بعد اتفاقها مع حكومة السراج.

Türkei Istanbul | Libyens Premierminister al-Sarraj in Istanbul bei Erdogan

الاتفاق التركي-الليبي.. لماذا تناوش أنقرة القاهرة وحلفائها؟ 29.11.2019

أزمة سياسية تلوح في الأفق أطرافها متعددة بين القاهرة وأنقرة وطرابلس ليبيا ونيقوسيا وأثينا. يأتي ذلك على إثر توقيع اتفاقية مثيرة للجدل بين تركيا وليبيا تضمنت تعاون أمني وترسيماً للحدود البحرية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  