 تكاليف المهام الخارجية للجيش الألماني فاقت التوقعات في 2018 | أخبار | DW | 28.04.2019

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أخبار

تكاليف المهام الخارجية للجيش الألماني فاقت التوقعات في 2018

استنادا إلى التقرير السنوي لوزارة الدفاع الألمانية، خلصت مصادر إعلامية إلى أن تكاليف المهام الخارجية للجيش الألماني تجاوزت عام 2018 ما كان مخططا له. وعزت متحدثة باسم وزارة الدفاع ذلك إلى التطورات التي لا يمكن التنبؤ بها.

Bundeswehr (picture-alliance/dpa/B.von Jutrczenka)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن تكاليف المهام الخارجية للجيش الألماني في العام الماضي تجاوزت ما كان مخططا له بـ 194 مليون يورو.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية في عدها اذي سيصدر يوم غد الاثنين (29 أبريل/نيسان 2019) استنادا إلى التقرير السنوي الجديد لوزارة الدفاع عن المهام الخارجية للجيش، أن الحكومة كانت تخطط لتخصيص 975 مليون يورو لهذه المهام في 2018. وحسب الصحيفة، فإن أكبر التكاليف كانت من نصيب مهمة الجيش في أفغانستان "الدعم المطلق" بـ339 مليون يورو.

مختارات

 من جانبها، كانت متحدثة باسم وزارة الدفاع قد صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد بأنه ثمة تطورات لا يمكن التنبؤ بها بخصوص التكاليف المتوقعة للمهام الخارجية "فالظروف الإطارية تتغير ميدانيا بشكل دائم وغالبا ما يكون ذلك على المدى القصير، ولذلك فهناك قيود في التنبؤ بالتكاليف حتى آخر سنت".

وأوضحت المتحدثة أن من الممكن على سبيل المثال أن تبرز حاجة إلى الاستعانة بمزيد من الأفراد في حال تطلب الوضع الأمني ذلك، وأضافت أن الإمدادات واللوازم يمكن أن تزيد تكلفتها كما يمكن أن تبرز حاجة إلى عمليات إصلاح غير متوقعة في أنظمة الأسلحة. واختتمت المتحدثة تصريحاتها بالقول إن من "المهم أن لدينا مرونة مالية بحيث نتمكن من ضمان أداء التكليف مع ضمان سلامة جنودنا في هذه المهام".

هـ.د/ أ.ح (د ب أ)

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