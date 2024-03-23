تقنين القنب بألمانيا ـ من سيكون المستفيد من التشريع الجديد؟

بعد إقرار البرلمان الألماني بغرفتيه تقنينا جزئيا للقنب وفق شروط معينة وكميات محددة، احتفت شركات تعمل في هذا المجال، بينما أصيبت شركات أخرى بخيبة أمل، لأن عليها أن تنتظر تقنينا كاملا. فمن المستفيد ومن خرج خالي الوفاض؟

لدى ديرك ريهان كل الأسباب للاحتفال، فقد زادت حركة دخول الزبائن إلى موقعه الإلكتروني بشكل كبير منذ 23 فبراير/ شباط. وهو اليوم الذي صادق فيه البرلمان الألماني على مشروع القانون الحكومي "بشأن التوزيع المنظم للقنب على البالغين لأغراض الاستهلاك". وينص على أن جميع البالغين سيُسمح لهم بزراعة ثلاث نباتات قنب في المنزل والاحتفاظ بما يصل إلى 50 جرامًا (1.75 أونصة) من القنب، ويمكنهم أيضًا حمل حتى 25 جرامًا بشكل شخصي.

بعدها تمت الموافقة على التشريع - وهو مشروع إصلاح بارز لحكومة المستشار أولاف شولتس - من قبل مجلس الولايات الاتحادي " البوندسرات" في 22 مارس/آذار 2024. كان بإمكان المجلس تأجيل المشروع، ولكن فشل خصوم الخطة في تحقيق أغلبية. اضطر وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، إلى القيام بحملة قوية من أجل القانون المثير للجدل.

ويتوجب أن يصادق الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير على القانون قبل دخوله حيز التنفيذ.

وبعدصدور القانون بشكل نهائي، سيكون ريهان واحدًا من المستفيدين، إذ يبيع جميع أنواع السلع المتعلقة بزراعة القنب. أفضل مبيعاته هي "مجموعة الزراعة الذاتية": خيمة بحجم ثلاجة، مع مصابيح وأنظمة تهوية وتكنولوجيا القياس. الأرخص تكلف أكثر من 500 يورو ($541)، والأغلى تقريبًا 1500 يورو. "الناس يتغلبون على مخاوفهم منزراعة القنب الخاص بهم"، قال ريهان لـ DW.

سوق زراعة القنب في انتعاش

كان ريهان في الماضي قد أمضى عامين في السجن لمساعدته في زراعة القنب. وبعد ذلك، في عام 2011، بدأ عمله بالجملة. منذ ذلك الحين، يقدم المشورة للعملاء، يتحدث عن زراعة الفلفل الحار والطماطم والبروكلي. وهو يتطلع إلى أن "يُسمح له بإعطاء النصائح بشكل طبيعي تمامًا". ريهان لديه أربعة موظفين دائمين في متجريه الاثنين، اللذان حققا معًا عائدًا ماليًا قدره مليوني يورو في العام الماضي. ويتوقع أن يزيد هذا العام إلى ثلاثة أو أربعة ملايين.

المعنويات عالية أيضًا بين الموردين الآخرين في ما يسمى الصناعة المتنامية. وتحذر الشركات التي تبيع بذور القنب، من أن هناك فترات انتظار طويلة للتسليم. أحد المتاجر يعلق تنبيه: "جميع متاجرنا وموردينا وموردينا مشغولون حاليًا بالعملاء."

اضطر وزير الصحة الألماني ، كارل لاوترباخ ، إلى القيام بحملة قوية من أجل القانون المثير للجدل صورة من: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

لا يوجد متاجرة

ولكن ليس الجميع في هذا المجال لديه سبب للاحتفال. من استثمر في تشريع القانون الشامل خرج فارغ اليدين، لأنه لن يكون هناك متاجر متخصصة تبيع القنب. سيتعين على المستوردين والموزعين وأصحاب المتاجر البحث عن نماذج أعمال جديدة تتناسب مع شروط القانون المتمثلة بالتقنين الجزئي للقنب.

ينص القانون على أن القنب الترفيهي إما يزرعه المستخدمون في المنزل أو يستهلك في ما يسمى بـ "جمعيات الزراعة غير التجارية"، والمعروفة أيضا باسم "نوادي القنب الاجتماعية".

يقول فيليب شيتر، الرئيس التنفيذي لشركة كانتوريج Cantourage ، وهي شركة متخصصة في استيراد ومعالجة القنب للاستخدام الطبي، وتدير أيضًا عيادة متخصصة للقنب في لندن: "لحسن الحظ، لم يكن نموذج أعمالنا يعتمد أبدًا على التشريعات" . وتقول الشركة، ومقرها برلين، إن لديها 50 موظفًا في ألمانيا و25 في بريطانيا.

"على عكس الشركات الأخرى في مجالنا، على الرغم من ذلك، فإننا نظهر نموا قويا، وعلى الأقل نحن لا نخسر المال"، قال شيتر ل DW. وقال إنه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بلغ حجم مبيعات الشركة 17 مليون يورو.

وأشار شيتر إلى أنه نظرا لأن كانتوريج ليس لديها مرافق إنتاج باهظة الثمن خاصة بها، فإن تكاليف التشغيل يمكن التحكم فيها. "نحن مستعدون لكل ما يأتي"، أضاف بثقة. ويرى أن أكبر الإمكانات تكمن في إعادة تصنيف القنب.

القنب الطبي والربح

سيعني التغيير في القانون أيضا أن القنب للاستخدام الطبي لم يعد يصنف على أنه مخدر. هذا سيجعل من الأسهل بكثير اعطاء وصفة طبية له، و"الشركات التي تعمل بالفعل في مجال القنب الطبي ستستفيد"، كما يقول فين هينزل ، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Sanity.

ديرك ريهان مسرور من تشريع القانون صورة من: Dirk Rehan

لقد أدارت شركته ظهرها بالفعل لبعض مجالات النشاط وسرحت موظفين لأن عملية التشريع تستغرق وقتا طويلا. ومع ذلك، لا يزال هينزل ملتزما بالسوق الطبية. "كنا نأمل في المزيد بشكل عام، ولكن لا يزال هناك الكثير من الإمكانات في سوق الأدوية"، يقول هينزل لـ DW.

تقنين القنب جديد في ألمانيا

يوجد حاليا أقل بقليل من 200 ألف مريض يستخدمون القنب للعلاج داخل ألمانيا ويمكن أن ينمو هذا السوق أكثر وبسرعة. يبلغ إجمالي حجم مبيعات الصناعة 200 مليون يورو عبر عدد من الشركات.

ولكن لا تزال هناك نافذة صغيرة من الفرص للشركات للقيام بأعمال تجارية مع القنب الترفيهي. على المدى المتوسط، تخطط الدولة للسماح ب "سلاسل التوريد التجارية" في مدن ومناطق مختارة.

إذا تم المضي قدما في هذه المشاريع التجريبية، في برلين وكولونيا وأماكن أخرى، فيمكنها جلب ملايين إضافية في المتاجر المتخصصة. سيتم الكشف عن تفاصيل هذه المشاريع التجريبية في الصيف القادم. يحتاج الأشخاص الذين يرغبون في البقاء في السوق إلى التحلي بالصبر واتباع نهج طويل الأجل.

الحال مع ريهان مختلف فهو لا يريد أن يقيد نفسه بحزم شديد. صناعة القنب ديناميكية للغاية، كما يقول. قد تكون نماذج الأعمال الأخرى أكثر نجاحا على المدى المتوسط. "تقريبا جميع محلات الأغذية الصحية الصغيرة والرائدة في مراكز المدن قد نزحت بسبب السلاسل الكبيرة. نفس الشيء يمكن أن يحدث لنا".

نيكولاس مارتن

أعده للعربية: علاء جمعة