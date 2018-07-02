 تقنية جديدة تحول الورق إلى محول كهربائي | عالم المنوعات | DW | 15.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

تقنية جديدة تحول الورق إلى محول كهربائي

تقنية جديدة طورها باحثون أمريكيون تسمح باستخدام الورق كأجهزة استشعار إلكترونية ومحولات كهربائية، حيث يتم إضافة الورق إلى مادة جيلاتينية سائلة. فما هي هذه المادة وكيف تتم العملية؟

Reutlingen - Firma Bosch - zwei Leiterplatten für die Fertigung von Radarsensoren für die Automobilindustrie (Getty Images/AFP/T. Kienzle)

أرشيف

طور فريق من الباحثين بجامعة يو سي بيركلي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية تقنية جديدة لصناعة المحولات وأجهزة الاستشعار الإلكترونية من الورق. ورغم أن محاولات استخدام الورق في صناعة الإلكترونيات قد بدأت قبل عشر سنوات، إلا أنها كانت تعتمد على استخدام معادن ثمينة مثل الذهب والفضة كأقطاب كهربائية لهذه النوعية من الأجهزة الإلكترونية. ولكن التقنية الجديدة تعتمد على مادة رخيصة الثمن تسمى "موليبدينم" للقيام بدور المعدن الموصل للكهرباء، ثم يتم بعد ذلك تغليف الورق بهذا السائل وتجفيفه.

ويمكن بعد ذلك استخدام شعاع ليزر لرسم شكل الرقاقة الإلكترونية على قطعة الورق بعد تسخين الموليبدينم إلى ألف درجة مئوية، مما يسمح بصناعة موصلات كهربائية من مادة كربون الموليبدينم. ونقل الموقع الإلكتروني "تك إكسبلور" المتخصص في العلوم والتكنولوجيا عن الباحث ليوي لين قوله إنه "بدون المادة الجيلاتينية، سوف يتحول الورق إلى رماد" عند تسخينه.

ويرى فريق البحث أنه من الممكن استخدام الإلكترونيات المصنوعة من الورق في العديد من التطبيقات، مثل رصد معدلات التلوث بالمعادن الثقيلة في المياه على سبيل المثال وغيرها.

هـ.د/ف.ي

  • Deutscher Mobilitätspreis | Lufthansa Systems (Lufthansa Systems)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    تجنب العوائق في المجال الجوي

    يحتوي المجال الجوي على الكثير من العوائق لحركة الطائرات والمروحيات، مثل ناطحات السحاب وأبراج الطاقة الكهربائية وطواحين الهواء العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية. شركة "لوفتهانزا" الألمانية طورت برنامجاً يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها الطيار لتجنب العوائق في المجال الجوي. البرنامج مفيد جداً لطياري المروحيات الذين يحلقون في بعض الأحيان فوق المدن وعلى ارتفاعات منخفضة.

  • Bildüberschrift: Deutscher Mobilitätspreis/ A-PiMod Cockpit der Zukunft (DLR)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    نظام آلي يراقب عمل الطيار

    تعمل المجسات في الطائرات الحديثة على قياس جميع أجزاء الطائرة وتحذير الطيار في حالة وجود خطأ ما. نجح المركز الألماني لبحوث الفضاء في تصميم جهاز آلي يراقب حركات الطيار ونظراته، لمعرفة ما إذا كان الطيار في كامل وعيه أو ما إذا كان يعاني من أزمة صحية تمنعه من القيام بعمله.

  • Deutscher Mobilitätspreis/ Emergency Assist – Automatische Hilfe für Autofahrer im Notfall (Volkswagen)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    نظام آلي يراقب السائق

    طورت شركة فولكسفاغن نظاماً مشابهاً للمراقب الآلي في الطائرة، ولكنه خاص بالسيارات. يحمل البرنامج اسم "إيميرنجسي أسيست" ويراقب نشاطات السائق ويمكنه التدخل في حالة الطوارئ عن طريق تقليل السرعة مثلاً أو تعديل مسار السيارة أو تشغيل المكابح. كما يمكن للنظام الآلي منع وقوع حوادث بسبب نوم السائق مثلاً.

  • Bildüberschrift: Deutscher Mobilitätspreis/ dguard – eCall-System für Motorräder (digades GmbH)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    الاتصال بالطوارئ أوتوماتيكياً

    أما نظام "إي كول" فيمكنه في حالة حدوث حادث دراجة نارية أو في حالة سرقة الدراجة، أن يتصل بصورة أوتوماتيكية بخدمة الطوارئ.

  • Deutscher Mobilitätspreis | InREAKT – Notfall-Management im ÖPNV (STUVA e.V.)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    نظام طوارئ في وسائل النقل العامة

    يشعر بعض الناس بعدم الأمان عند السفر والتنقل بالحافلات والقطارات في الليل، خاصة بسبب احتمال وقوع جرائم أو حالات طوارئ طبية. لذلك طورت شركات تصنيع عربات النقل والمواصلات وجامعات ومؤسسات بحثية نظام طوارئ اسمه "إن رياكت" يسهل طلب المساعدة والاتصال بالطوارئ في حالة وقوع جريمة أو حالة صحية حرجة.

  • Deutscher Mobilitätspreis/ Ghostbuster – Geisterfahrer frühzeitig erkennen (Julian Neu)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    التحذير من القيادة في الاتجاه الخاطئ

    أصبحت مشكلة القيادة في الاتجاه الخاطئ تتكرر باستمرار في ألمانيا، وخاصة على الطرق السريعة، وغالباً ما ينتبه السائق لذلك في وقت متأخر جداً. مخترعون شباب ألمان من جامعة زارلاند طوروا جهازاً صغيراً يوضع في مخارج الطرق السريعة يمكنه التعرف على السيارات المتجهة بصورة خاطئة ومن ثم الاتصال بالطوارئ وتحذير السيارات الأخرى في الطريق.

  • Deutscher Mobilitätspreis | wuidi – Gemeinsam Wildunfälle vermeiden (wuidi GmbH)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    رادار للحيوانات الشاردة

    تصطدم سيارة بحيوان بري شارد كل دقيقتين في ألمانيا. يعمل برنامج "فويدي" على تنبيه سائقي السيارات عندما تسير السيارة في منطقة تكثر فيها حيوانات برية. يظهر التحذير في هاتف السائق أو في جهازه الملاحي. ويتضمن البرنامج أيضاً معلومات عن الحوادث السابقة مع الحيوانات البرية الشاردة وعن الطقس.

  • Deutscher Mobilitätspreis | Multikriterielle Entscheidungsunterstützung (Roman Hänsler)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    نظام ملاحة يقلل الزحام

    غالباً ما تخفق أجهزة الملاحة عندما تعطي طريقا بديلاً للسائق لتجنب الزحام مثلاً، ويكون الطريق الجديد مزدحماً بصورة أكبر من سابقه، وذلك كون أغلب سائقي السيارات يستخدمون أجهزة ملاحة متشابهة ويتبعون نفس الطريق الجديد. شركة ألمانية وجدت الحل وصنعت نظاماً يرسل السائقين إلى طرق بديلة مختلفة لتجنب حصول ازدحامات جديدة.

  • Deutscher Mobilitätspreis/ FAPS – Fraunhofer IVI Accident Prevention School (Fraunhofer IVI)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    برنامج تعلم طرق السلامة في الشوارع

    معهد "فراونهوفر" الألماني الرائد طور نظام "فابس" للتلاميذ لتعلم وسائل السلامة في الشوارع. يوثق البرنامج الحوادث التي تحصل في المنطقة التي توجد فيها المدرسة، ويمكن للتلاميذ الاستفادة من المعلومات لغرض توضيح أسباب الحوادث.

  • Deutscher Mobilitätspreis | HIGH-TOOL – Analysetool (KIT/HIGH-TOOL)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    برنامج ذكي لتصميم الطرق

    أما برنامج "هاي تول" فصمم للساسة والمهتمين بمجال النقل والمواصلات لتسهيل اتخاذ القرارات. يقدم البرنامج التحليلي فرصة التعرف على التأثيرات التي قد تجري على الطرق والمواصلات قبل عقود من حدوثها. ويحتوي البرنامج على 200 "متغير" يمكن التحكم بها في البرنامج. والبرنامج مجاني ويمكن للجميع استعماله. الكاتب: فابيان شميدت/ زمن البدري


مختارات

جهاز إلكتروني يكتشف الأمراض من خلال رائحة أنفاس المريض

نجح فريق من الباحثين في ابتكار جهاز متطور بإمكانه تحليل رائحة أنفاس الشخص بالاعتماد على مجموعة من أجهزة الاستشعار الدقيقة المتصلة بتقنية الذكاء الاصطناعي. فما هي الأمراض التي نجحت "بصمة الرائحة" في تشخيصها؟ (25.12.2016)  

جهاز استشعار يستجيب لحركة العين وينفذ الأوامر

منذ 15 عاما طور باحثون في ستوكهولم جهاز استشعار يعمل وفق حركة العين، لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدام الكومبيوتر، بيد أن هذا الجهاز تم تطويره مؤخرا ليقدم خدمات جديدة وخاصة لعشاق ألعاب الفيديو. (10.11.2015)  

"إبن عرس" يعطل أكبر جهاز مسرع للجسيمات ..ويموت

دخل حيوان إبن عرس جهاز المحول المشغل لجهاز مسرع الجسيمات الأكبر في العالم والواقع بين الحدود السويسرية والفرنسية، وتسبب في تماس كهربائي وأعطال في المحطة قد تحتاج لعدة أيام لإصلاحها، فيما قتل الجاني "ابن عرس" جراء الحادث. (30.04.2016)  

عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

مبادرة "ألمانيا بلد الأفكار" منحت جوائز للأشخاص والشركات والمؤسسات الذين أبدعوا في تطوير اختراعات في مجالي النقل والمواصلات، خاصة تلك التي جعلت النقل والسفر أكثر أماناً وراحة وسرعة. (01.07.2017)  

مواضيع ذات صلة

Pflegekraft hält in einem Seniorenheim die Hand einer Bewohnerin

في أوروبا .. بنوك جديدة عملتها "الوقت"! 02.07.2018

في البدء كانت المقايضة ثم جاءت النقود، المعدنية أولاً ثم الورقية، ومن جديد العملة الإلكترونية مثل "بيتكوين". تلك هي الوسائل الرئيسية لتبادل السلع والخدمات. لكن ماذا عن "بنوك الوقت"؟ وما هي آلية عملها والخدمات المتبادلة؟

China Apple Store in Shanghai

آبل تستعين بـ "فريق سري" لتطوير أجهزة استشعار لعلاج السكري 14.04.2017

بعد سنوات من الأبحاث، نجح شركة آبل في تطوير جهاز استشعار لعلاج السكري،، إذ تحدثت تقارير إعلامية استنادا إلى مصادر مطلعة أن آبل أحرزت في المدة الأخيرة تقدما كبيرا فيما يتعلق بجهاز نظام استشعار نسبة السكر في الدم.

Medica 2013 Messe

بدء تطبيق نظام "سلامة" الإلكتروني في مستشفيات الإمارات 05.02.2018

بدأت الإمارات خطوة جديدة تساهم في تسهيل متابعة الأطباء للمرضى من خلال نظام جديد يعتمد على الملفات الإلكترونية بدلا من الورقية. التطبيق الجديد للنظام يتيح للطبيب والمريض متابعة حالتة المرضية والتسجيل بالمستشفيات دون عناء.

Themenbild Facebook

 