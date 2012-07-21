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تقنية المعلومات

تشمل تقنية المعلومات كل ما يتعلق بعلوم الكومبيوتر والبرمجيات ونظم المعلومات والاتصالات وتطويرها. ومع الذكاء الاصطناعي هناك شبه إجماع على أن دخولها إلى كل مجالات حياتنا وتطورنا بشكل مكثف أضحت مسألة وقت.

يستخدم هذا الوصف كرديف لعلوم الكومبيوتر والانترنت التي من الصعب فصلها. وقد توسع اليوم ليشمل تقنيات الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية، وباتت تتصل به علوم صناعية جمة تتعلق بالدوائر المغلقة وتفرعاتها الدقيقة. أما تسميتها فجاءت من مصطلح انفورميشن تكنولوجي "IT" لتطبيقات الكومبيوترواستخداماته.

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قطاع تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا يبحث عن المرأة 21.07.2012

تحتاج ألمانيا بشكل عام إلى العمالة المتخصصة لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، لكن المرأة لا تلعب فيه بعد دوراً كبيراً. وهناك خطط لتعزيز الاعتماد على المرأة في هذا القطاع بحلول 2020، ففرص التفوق فيه لا تقتصر على الرجال.
Besucher vergnuegen sich an einem Computer waehrend der CeBIT in Hannover am Dienstag, 8. Maerz 2005. Die weltgroesste Technologie-Messe eroeffnet. Rund 6.000 Aussteller werden bis zum 16.3.2005 ihre neuesten Produkte praesentieren. (AP Photo/ Jan Bauer) --- Visitors have fun at a computer at the CeBIT fair in Hanover on Tuesday, March 8, 2005. Some 6.000 exhibitors will display their brandnew products at the worldwide most important computer technology CeBIT fair, which will be opened on March 10 and will run til March 16, 2005. (AP Photo/ Jan Bauer)

قطاع المعلومات الألماني يطالب بفتح أبواب الهجرة أمام الكفاءات الأجنبية 10.12.2007

على هامش "قمة المعلومات" اليوم طالب رئيس قطاع تقنية المعلومات في ألمانيا بفتح أبواب الهجرة لسد العجز في السوق الداخلية، غير أن الحكومة الألمانية من جانبها دعت إلى تحسين فرص التدريب للكوادر المحلية قبل الحديث عن الهجرة.
Jimmy Wales, Schöpfer der Internet-Enzyklopädie Wikipedia, posiert mit einem Laptop in der Hand (Archivfoto vom 01.08.2005). Zu Beginn war es ein ehrgeiziges, manchmal auch belächeltes Projekt: Am 15. Januar 2001 gründeten der US-Unternehmer Adam Wales und der Philosophie-Dozent Larry Sanger die «freie Enzyklopädie» Wikipedia. Unter Mithilfe aller Internet-Nutzer sollte die größte Wissenssammlung der Welt entstehen. Foto: Boris Roessler (dpa-KORR Wikipedia wird fünf - Erfolg durch jüngste Fälschungen getrübt vom 13.01.2005) +++(c) dpa - Bildfunk+++

الجيل الجديد من أجهزة الحاسوب النقالة: ما خف وزنه وفوي أداؤه 18.03.2006

تتصدر تقنية المعلومات وسرعة الاتصالات اهتمام الشركات والأفراد، وبعد أن تم تزويد الجيل الثاني من أجهزة الحاسوب المحمولة بتقنية الهاتف النقال، ستشهد الأسواق العالمية طرح أجهزة حاسوب محمولة تمتاز بصغر الحجم وسرعة الأداء.
Eine Computernutzerin liest am 14.08.2003 in Schwerin eine Warnmeldung eines Virenschutzprogramms, die vor dem neuesten Wurm W32.Blaster «Lovesan» warnt (Archivfoto). Foto: Jens Büttner dpa (zu dpa-Korr Bedrohungen im Internet: Kriminelle Banden lösen die Hacker ab vom 15.12.2004) +++###dpa###+++

فيروسات الكمبيوتر: وسائل للجاسوسية والقرصنة والمنافسة غير الشريفة 06.07.2005

تعد شبكة الانترنت إنجازا تكنولوجيا وعلميا لا يمكن الاستغناء عنه في الحياة المعاصرة. لكن استخدامها لا يخلو من مخاطر مهاجمتها من قبل هواة البرمجة والجاسوسية الذين يسببون أضرار وخسائراً اقتصادية فادحة .