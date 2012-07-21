تشمل تقنية المعلومات كل ما يتعلق بعلوم الكومبيوتر والبرمجيات ونظم المعلومات والاتصالات وتطويرها. ومع الذكاء الاصطناعي هناك شبه إجماع على أن دخولها إلى كل مجالات حياتنا وتطورنا بشكل مكثف أضحت مسألة وقت.

يستخدم هذا الوصف كرديف لعلوم الكومبيوتر والانترنت التي من الصعب فصلها. وقد توسع اليوم ليشمل تقنيات الهواتف الذكية والاجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز الذكية، وباتت تتصل به علوم صناعية جمة تتعلق بالدوائر المغلقة وتفرعاتها الدقيقة. أما تسميتها فجاءت من مصطلح انفورميشن تكنولوجي "IT" لتطبيقات الكومبيوترواستخداماته.