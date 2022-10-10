 تقنية السيارات ذاتية القيادة تساعد المكفوفين | كليك | DW | 17.10.2022

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كليك

تقنية السيارات ذاتية القيادة تساعد المكفوفين

تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة تساعد أيضًا المكفوفين على الرصيف. شركة سويسرية ناشئة تصنع عصى ذكية تستخدم أصواتًا ثلاثية الأبعاد لتحذير المكفوفين وضعاف البصر من العقبات.

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