تقنية السيارات ذاتية القيادة تساعد المكفوفين

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تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة تساعد أيضًا المكفوفين على الرصيف. شركة سويسرية ناشئة تصنع عصى ذكية تستخدم أصواتًا ثلاثية الأبعاد لتحذير المكفوفين وضعاف البصر من العقبات.
رغم تغلبهن على العديد من الصعوبات في الحياة اليومية فإن الطريق مازال شاقا وطويلا أمامهن. ثلاث سيدات من ألمانيا، كرواتيا والعراق يتحدثن عن "معاناة مزدوجة" للنساء من ذوات الإعاقة وما تغير في حياتهن بعد جائحة كورونا.
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