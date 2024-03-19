تقرير يكشف معاناة لاعبي كرة القدم السود لشغل مناصب تدريبية

خلص تقرير مستقل أجرته شراكة لاعبي كرة القدم السود إلى أن اللاعبين من غير البشرة السمراء لديهم فرصة للعمل في المجالات التجريبية بنسبة 50 بالمائة أكثر مقارنة باللاعبين السود.

تناول التقرير الحياة المهنية خارج الملعب لنحو 3500 لاعب كرة قدم سابق لعبوا فيالدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) بين عامي 1990 و2010.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه رغم أن اللاعبين السود يشكلون 25 بالمائة من مؤهلات التدريب الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عامي 2022 و2023، فإنهم لا يشغلون سوى 4 بالمائة من جميع المناصب الإدارية.

"ثعابين دون سلالم"

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن ديلروي كورنالدي، المدير التنفيذي لشراكة لاعبي كرة القدم السود: "إن مهنة التدريب في كرة القدم غالبا ما تبدو وكأنها لعبة السلم والثعبان، ولكن بالنسبة للاعبين السود السابقين، فهي إلى حد كبير عبارة عن ثعابين ولا توجد بها سلالم، ولدينا البيانات التي يمكن أن تثبت ذلك".

وترتبط مقارنة كورنالدي بشكل مباشر بالنتائج التي تفيد بأن المدربين السود أكثر عرضة للإقالة بنسبة 41 بالمائة من نظرائهم من ذوي البشرة البيضاء.

لاعبون نجوم فما هي الفرص بعد الاعتزال؟ صورة من: Uwe Kraft/Imago Images

وكشف التقرير أن اللاعبين السود السابقين يحصلون على فرص أقل في مجال التدريب، ويتم ترقيتهم بشكل أبطأ، ويتوقف تدرجهم في المناصب في وقت أقرب ويتم إقالتهم بشكل أسرع من نظرائهم من غير السود - ولا يرتبط أي منها بالأداء. وانضم عدد من النجوم السابقين مثل ليس فرديناند، وكريس رامزي، ومايكل جونسون، وريكي هيل، وبول ديفيس، وسول كامبل إلى دعوات كورينالدي لإدراج أهداف التنوع والشمول في مشروع قانون حوكمة كرة القدم.

جيل ضائع خارج الملعب

كما دعوا ملاك الأسهم في كرة القدم إلى العمل مع شراكة اللاعبين السود لفهم التجارب الحياتية للتمييز في اللعبة، ولمساندة لاعبي كرة القدم السود للحصول على الدعم الذي يحتاجونه للتقدم في كل مستويات اللعبة دون عوائق بسبب التحيز والتمييز العنصري. وصرح كورنالدي لوكالة الأنباء البريطانية: "النتائج صارخة بشكل لا يصدق. لقد أصبح لاعبو كرة القدم هم الجيل الضائع خارج الملعب بعد أن أصبحوا النجوم داخله".

وتابع "لقد قدموا أداء جيدا، واحتفلت بهم الجماهير، وعندما ينهون مشوارهم الكروي، فإنهم يحصلون على شاراتهم ويصبحون مستعدين للمرحلة التالية من حياتهم، لكن تم أخذها منهم، رغم جاهزيتهم لها". وشدد "ينبغي أن تعمل اللعبة بشكل أفضل، وتوفر الجهة التنظيمية المستقلة فرصة لذلك، ولكن إذا لم تعالج هذه الجهة التنظيمية المستقلة المساواة العرقية في اللعبة بناء على البيانات التي نعرضها، فستكون هذه فرصة ضائعة". وأتم كورنالدي تصريحاته قائلا "يعد هذا التقرير فرصة لإعادة ضبط اللعبة وإعادة التفاعل مع شراكة اللاعبين السود حتى نتمكن من العمل على إيجاد حلول مستدامة".

س.ك/ح.ز (د ب أ)