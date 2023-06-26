تقرير يرصد انتشار حالات العداء والتمييز ضد المسلمين في ألمانيا

سجل "التحالف ضد العداء للإسلام والمسلمين" والمعروف اختصارا بــ"Claim" حوالي 900 حالة من حالات التمييز ومعاداة المسلمين في ألمانيا في العام الماضي.

وحسب الوثيقة الأولى للتحالف المدعوم من وزارة الأسرة الألمانية فإنه يُشتبَه في وجود أعداد كبيرة من حالات لم تُبلَغ عنها وأنّ معظمها تتعلق بالنساء، بسبب عدم الثقة في الجهات الأمنية.

وأكد التحالف اليوم الاثنين (26 يونيو/ حزيران 2023)، عند تقديم تقريره الأول في برلين، أن هذا النوع من التمييز يؤثر على حياة المتضررين يوميًا، مطالبا بالقضاء الشامل على كل حالات "العداء للمسلمين في ألمانيا". كما دعا إلى تسجيل وتوثيق الحالات ذات الصلة بشكل منهجي.

وحسب التقرير فقد تم تسجيل مجموع 898 حادثة، منها 500 حالة من الهجمات اللفظية المسجلة، مثل التحريض الجماعي، والإهانات، والتهديدات، والابتزاز. كما تم الكشف عن تهديدات بالقتل في 11 رسالة تهديد للمساجد.

وكشف التقرير عن وجود علاقة بين هذه الحالات وبين معاداة السامية ، إذ تضمنت بعض الرسائل رموزًا نازية أو إشارات إلى فترة الحكم النازي.

وبجانب ذلك، يتحدث التقري عن 190 حالة تمييز و167 حالة من السلوك المُؤذي. وتتضمن هذه الفئة 71 حالة من الاعتداءات الجسدية، و44 حالة من التخريب، وثلاث حالات حرق ممتلكات، و49 حالة من أعمال العنف الأخرى.

وتتركز الهجمات الجسدية واللفظية بشكل كبير على النساء، حيث تعرضن أيضًا للإهانة والاعتداء الجسدي وهن برفقة أطفالهن. وتعرضت بعض النساء الحوامل للركل أو الضرب في بطونهن.

كما يقول التقرير إن الهجمات العنصرية بحق الشباب والأطفال تزداد.

وتم تسجيل خُمس الحالات في مؤسسات التعليم مثل المدارس والجامعات وروضات الأطفال، وأشير إلى أن التمييز في هذا المجال كان يأتي غالبًا من قبل المعلمين.

وأكدت ريما حنانو من تحالف Claim أن التمييز ضد المسلمين والأشخاص الذين يُعتقد أنهم مسلمون يتم تقديره بشكل غير كافٍ.

ولإلقاء الضوء على هذا الجانب المظلم، ترى حناتو أنه يجب أن يكون هناك فهم موحد للظاهرة، ويجب تقديم دعم أفضل للمتضررين. ولذلك، يطالب التحالف بتوسيع آليات الإبلاغ ورفع الوعي بالموضوع في السلطات والمدارس وقطاع الصحة.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ، إ ب د)